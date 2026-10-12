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WTO im Blick 12.10.2026 08:43:00

Aktien von BYD und Co. im Blick: China fordert faire Bedingungen für Hybridauto-Exporte in die EU

Aktien von BYD und Co. im Blick: China fordert faire Bedingungen für Hybridauto-Exporte in die EU

China fordert von der EU eine diskriminierungsfreie Behandlung seiner Hybridauto-Exporte und pocht auf die Einhaltung der WTO-Regeln.

Die EU muss nach Aussage des chinesischen Handelsministeriums im Rahmen der jüngsten Handelsvereinbarung eine diskriminierungsfreie Behandlung chinesischer Hybridfahrzeug-Exporte gewährleisten. Chinas Quote im Rahmen dieser Vereinbarung dürfe nicht niedriger sein als diejenige, die anderen Importquellen gewährt werde, teilte das Ministerium am Montag mit. Zudem müsse die Vereinbarung den Regeln der Welthandelsorganisation (WTO) entsprechen, hiess es in einer Erklärung des Handelsministeriums in Peking. Die Volksrepublik behalte sich zudem das Recht vor, ein WTO-Streitbeilegungsverfahren sowie Handelskompensationen anzustreben.

Einigung nach Gesprächen in Peking

Die Erklärung folgt auf Gespräche am 8. und 9. Oktober in Peking zwischen dem chinesischen Handelsminister Wang Wentao und dem europäischen Handelskommissar Maros Sefcovic. Dabei hatten beide Seiten Einvernehmen über den Handel mit Hybridfahrzeugen erzielt.

China verweist auf steigende Hybridauto-Importe

Das chinesische Ministerium erklärte, die Vereinbarung werde den chinesischen Exporten von Hybridfahrzeugen weiterhin Raum für Wachstum sichern. Dabei verwies es auf Daten der EU, wonach diese 2024 insgesamt 107.000 Hybridautos aus China importiert habe und im vergangenen Jahr 302.000 Fahrzeuge.

China hat die Quote oder andere Details der Vereinbarung bisher nicht offengelegt. Sefcovic sagte jedoch nach den Gesprächen, dass Peking die Exporte von Hybridautos in die EU um mehr als die Hälfte reduzieren werde.

EU setzt Prüfung chinesischer Elektroautos fort

Das Ministerium äusserte sich auch zu dem separaten Antisubventionsverfahren der EU gegen chinesische Elektrofahrzeuge. Die EU werde die Bearbeitung unternehmensspezifischer Preiszusagen und andere Prüfverfahren fortsetzen, nachdem beide Seiten im Januar ein Einvernehmen über eine Verhandlungslösung des Streits erzielt hatten.

Dow Jones

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