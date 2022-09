AKB hebt Negativzinsen auf

Aarau (awp) - Nach dem Ende der Negativzinsen-Politik der SNB erhöht mit der Aargauischen Kantonalbank (AKB) ein weiteres Institut die Zinsen. Sie hebe per 1. Oktober die Guthabengebühr für Firmenkunden, Pensionskassen sowie öffentlich-rechtliche Körperschaften auf, nachdem sie diesen Schritt für Privatkunden bereits am 24. Juni 2022 vollzogen habe, teilte die Bank am Donnerstag mit.

Ab Dezember werde dann etwa das "Aargauer Sparkonto" mit 0,25 Prozent verzinst und das Vorsorgekonto Sparen 3 mit 0,3 Prozent. Aktuell liegen die Zinssätze für die beiden Konti gemäss Angaben auf der AKB-Homepage bei 0,01, respektive 0,05 Prozent.

rw/ra