Aebi Schmidt wächst in Nordamerika und erzielt Rekordumsatz

Auch der Start ins neue Jahr ist dem Hersteller von Fahrzeugen und Lösungen für die Reinigung und Räumung von Verkehrsflächen geglückt.

Im Jahr 2023 kletterte der Umsatz von Aebi Schmidt organisch um 11 Prozent in die Höhe, wie die Gruppe am Sonntag bekanntgab. Er erreichte ein Rekordhoch von 935 Millionen Euro. Zugleich sei der Betriebsgewinn (EBIT) überproportional auf 70 Millionen Euro mit einer Marge von 7,5 Prozent gestiegen.

Wachstum in den USA

Die positiven Resultate seien trotz eines schneearmen Winters und trotz vielfältiger Probleme in der Lieferkette erzielt worden, hiess es weiter. Treiber des Erfolgs seien die in Nordamerika erreichten Fortschritte gewesen, wo Aebi Schmidt mittlerweile mehr als die Hälfte des Umsatzes generiert.

In den USA habe die Gruppe letzten Sommer mit dem Zukauf des Wintergeschäfts von Oshkosh Corporation die Position im Bereich Schneeräumung und Enteisung weiter gestärkt. Die Akquisition biete auch grosses Potential im After Sales Geschäft. Und auch in den weiteren Märkten seien die Marktanteile ausgebaut worden.

Gut ins Jahr 2024 gestartet

Der Start ins neue Jahr 2024 sei vielversprechend verlaufen, hiess es in der Mitteilung weiter. Der Auftragseingang liege deutlich über dem Vorjahreswert und die Profitabilität sei weiter verbessert worden. Weiterhin sehr gut entwickle sich das US-Geschäft, das stark wachse.

Aebi Schmidt investiert indes in neue Technologien mit Fokus auf die Elektrifizierung der Produktpalette. "Der Fokus in den westlichen Ländern liegt klar auf emissionsfreien Maschinen", wird CEO Barend Fruithof zitiert. So sind in US-Städten wie New York und Charlotte elektrische Kehrmaschinen von Aebi Schmidt in Betrieb.

Auch Mehrheitseigner und Verwaltungsratspräsident Peter Spuhler sieht die Entwicklung laut Mitteilung positiv: "Aebi Schmidt macht uns im Verwaltungsrat grosse Freude. Und das wird uns das Unternehmen in 2024 und darüber hinaus weiterhin machen."

Bussnang (awp)