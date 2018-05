Silicon Valley meets Paradeplatz: Venture Capital als Antreiber für Innovation

Am 30. und 31. Mai findet in Zürich eine Konferenz von UV-Venture Capitalists aus Silicon Valley, erfolgreichen Startups wie Revolut und Entscheidungsträger der schweizer Wirtschaft statt. Ziel ist es, den Status Quo herauszufordern und neue Ansätze und Geschäftsmodelle zu diskutieren.

Themen wie "Navigieren in der Disruption", "Das Ende des traditionellen Banking" oder "Neue Geschäftsmodelle für die Vermögensverwaltung" werden in kleinen Pannels moderiert geführt, jeweils mit einem betroffenen Unternehmen, einem Disruptor und eines Venture Capitalist. Der Fokus der knapp 50 Speaker des ersten Tages, liegt auf der Gewinnung strategischen Erkenntnissen und Einblicken in neue Geschäftsmodelle. Was kann man von den innovativen Risiko-Kapitalgebern lernen um sein Geschäftsmodell für die Zukunft vorzubereiten, aber auch Zürich und die Schweiz als Innovationsstandort zu stärken?

Nach dem ersten Insight-Tag am 30. Mai folgt ein Impact-Tag, wo mehrere Workshops auf C-Level abgehalten werden, um die gewonnen Erkenntnisse, ohne Beisein der Presse, konkreter zu diskutieren: Neue Geschäftsmodelle und Trends für das Asset Management und die Vermögensverwaltung, das Potential des Open Banking und neuer Technologien um nur einige der Themen zu nennen.

Die Konferenz ist eine der Anlässe aus der Eventreihe des Think Tank Redesigning Finacial Services, welches vom Institut für Corporate Insight der Universität St. Gallen aus, die Disruption im Finanzsektor untersucht. Ziel des Think Tank ist es, Unternehmen in der Finanzbranche die neuen Geschäftsmöglichkeiten aufzuzeigen und mit massgeschneiderten Analysen die bisherigen Tätigkeiten auf die neuen Bedürfnisse und Anforderungen der Millenials auszurichten. Durch Forschung, Veröffentlichungen und der Eventreihe wird ein interdisziplinäres Netzwerk von Wissensträgern gebildet, welches Erfahrungsaustausch betreibt und die Disruption in der Branche pro aktiv annimmt und vorantreibt.

Weitere Informationen über Redesigning Financial Services und die Konferenz im speziellen erhalten sie auf deren Webseite: https://events.redesigning-fs.com.