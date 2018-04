Polyphor-Aktionäre ebnen laut Zeitungsbericht Weg für Börsengang

Allschwil (awp) - Schon bald könnte das nächste Unternehmen an die Schweizer Börse gehen: Die 480 Aktionäre der privat gehaltenen Allschwiler Pharmafirma Polyphor haben am letzten Freitag an der Generalversammlung einer Kapitalerhöhung zugestimmt und damit den Weg für die geplante Börsenkotierung frei gemacht, schreibt die "NZZ am Sonntag" (Ausgabe, 8.4.). Dies habe die Zeitung aus dem Umfeld von Polyphor erfahren. Die Ankündigung der Börsenpläne soll in den nächsten Tagen folgen.

Polyphor reite derzeit auf einer Erfolgswelle, heisst es im Bericht weiter. Die Firma entwickelt eine neue Klasse von Antibiotika, wovon das erste Antibiotikum in der Reihe gegen besonders tödliche Keime in Spitälern. Dazu habe Polyphor ein vielversprechendes Krebsmittel in Arbeit. Um die klinische Testphase III für das Antibiotikum zu finanzieren, möchte das Unternehmen frisches Kapital aufnehmen. Die Firma selber wollte sich auf Anfrage der Zeitung zu den Plänen nicht äussern.

mk