Leistungsbilanzüberschuss nimmt im vierten Quartal zum Vorjahr um 2 Mrd CHF ab

Der Überschuss fiel in der Leistungsbilanz dabei jedoch um rund 2 Mrd tiefer aus als noch im Vorjahr. Die geringeren Einnahmen bei den Kapitaleinkommen hätten bei den Primäreinkommen (Arbeits- und Kapitaleinkommen) zu einem leichten Ausgabenüberschuss geführt nach höheren Einnahmen im Vorjahr, schreibt die Schweizerische Nationalbank (SNB) am Montag.

Die gesamten Einnahmen erreichten 157 Mrd CHF (Q4 16: 165 Mrd) und standen Ausgaben in Höhe von 137 Mrd (143 Mrd) gegenüber. Die Einnahmen aus dem Warenhandel fielen mit 81 Mrd um 2 Mrd tiefer aus als im Vorjahresquartal, was die SNB mit geringeren Einnahmen aus dem Handel mit Gold zu nicht-monetären Zwecken begründet. Jene der Primäreinkommen sanken wegen tieferer Erträge aus Direktinvestitionen im Ausland um 4 Mrd auf 34 Mrd.

Demgegenüber sind die Einnahmen aus den Warenexporten laut Aussenhandelsstatistik um 4 auf 57 Mrd angestiegen. Profitiert haben die Exporte von der guten ausländischen Nachfrage nach chemisch-pharmazeutischen Produkten sowie Maschinen und Elektronik. Im Dienstleistungshandel mit dem Ausland lagen die Einnahmen dagegen um 3 Mrd tiefer als im Vorjahr.

Ausgabenseitig ergab sich im Warenhandel ein Rückgang um 5 Mrd auf 64 Mrd CHF, was ebenfalls mit dem Goldhandel zu tun habe, heisst es weiter. Die Ausgaben für Warenimporte stiegen um 5 Mrd auf 50 Mrd, auch hier aufgrund den Entwicklungen bei den chemisch-pharmazeutischen Produkten sowie dem Bereich Maschinen und Elektronik.

Die Ausgaben für Dienstleistungsimporte fielen mit 25 Mrd um 2 Mrd tiefer aus als vor Jahresfrist, jene der Primäreinkommen blieben mit 34 Mrd mehr oder weniger stabil. Bei den Sekundäreinkommen (laufende Übertragungen) wuchsen sie um 2 Mrd, was auf Schadenszahlungen von Rückversicherungen zurückzuführen ist.

Im Gesamtjahr 2017 betrug der Leistungsbilanzüberschuss 66 Mrd CHF, was zum Vorjahr eine Zunahme von 4 Mrd ergibt. Diese sei in erster Linie auf den Anstieg der Einnahmen bei den Primäreinkommen um 5 Mrd zurückzuführen. Dem habe jedoch ein höherer Ausgabenüberschuss von 1 Mrd bei den Sekundäreinkommen entgegengewirkt. Die Einnahmenüberschüsse im Warenhandel (48 Mrd) und im Dienstleistungshandel (19 Mrd) blieben in etwa auf Vorjahresniveau. Und in der Kapitalbilanz wurden ein Nettozugang von Aktiven in Höhe von 50 Mrd und ein Nettozugang von Passiven von 11 Mrd verzeichnet.

