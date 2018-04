Eurozone-Arbeitslosenquote geht auf 8,5 Prozent zurück

LUXEMBURG (Dow Jones)--Die Arbeitslosigkeit in der Eurozone hat sich im Februar wie erwartet reduziert und das niedrigste Niveau seit Dezember 2008 erreicht. Wie die europäische Statistikbehörde Eurostat mitteilte, sank die Arbeitslosenquote auf 8,5 (Januar: 8,6) Prozent. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten eine Quote in dieser Höhe prognostiziert. Damit setzt sich der Rückgang weiter fort. Noch vor einem Jahr lag die Arbeitslosenquote bei 9,5 Prozent.

In der gesamten EU-28 verringerte sich die Arbeitslosenquote ebenfalls, auf 7,1 Prozent von revidiert 7,2 Prozent im Vormonat. Zuletzt war sie im September 2008 so niedrig.

Nach Schätzungen von Eurostat waren im Februar in der Eurozone 13,916 Millionen Menschen und in der gesamten EU 17,632 Millionen Menschen arbeitslos. Gegenüber Januar 2018 sind dies in der Eurozone 141.0000 weniger und in der EU insgesamt 201.000. Im Jahresvergleich betrug der Rückgang 1,436 Millionen bzw 1,936 Millionen.

Bei den Eurostat-Zahlen handelt es sich um saisonbereinigte Daten, die gemäss den Kriterien der International Labour Organization (ILO) ermittelt werden.

Die niedrigsten Quoten nach dieser Berechnung verzeichneten die Tschechische Republik (2,4 Prozent), Deutschland und Malta (je 3,5 Prozent) sowie Ungarn (3,7 Prozent im Januar 2018). Die grösste Arbeitslosigkeit herrschte in Griechenland (20,8 Prozent im Dezember 2017) und Spanien (16,1 Prozent). Sie reduzierte sich im Vergleich zum jeweiligen Vorjahresmonat aber spürbar, als die Quoten bei 23,4 bzw 18,2 Prozent lagen.

April 04, 2018