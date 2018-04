Euroraum-Inflation steigt wie erwartet auf 1,4 Prozent

Von Hans-Joachim Koch

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Inflation im Euroraum hat sich im März wie erwartet beschleunigt, was hauptsächlich an einem Anstieg der Preise für Lebensmittel, Alkohol und Tabak sowie Dienstleistungen lag. Die Verbraucherpreise stiegen nach Mitteilung von Eurostat mit einer Jahresrate von 1,4 (Januar: 1,1) Prozent, was exakt der Prognose der von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte entsprach. Die Kernteuerungsrate (ohne Energie- und Nahrungsmittel-, Alkohol- und Tabakpreise) verharrte dagegen bei 1,0 Prozent, erwartet worden war hingegen ein Anstieg auf 1,1 Prozent.

Laut Eurostat ging die Teuerung bei Nahrungsmitteln, Alkohol und Tabak auf 2,2 (1,0) Prozent deutlich nach oben. Besonders spürbar war diese Entwicklung bei unverarbeiteten Nahrungsmitteln, deren Inflationsrate von minus 0,9 auf plus 0,9 Prozent anstieg, nachdem sie im Vormonat deutlich zurückgegangen war. Die Energiepreise stiegen mit einer Jahresrate von 2,0 (2,1) Prozent. Industriegüter ohne Energie kosteten 0,2 (0,6) Prozent mehr als im Vorjahr und Dienstleistungen 1,5 (1,3) Prozent.

April 04, 2018