Deutsche Unternehmen in Russland wegen US-Sanktionen in Alarmstimmung

MOSKAU (Dow Jones)--Unter den deutschen Unternehmen in Russland herrscht wegen der neuen US-Sanktionen und der drohenden russischen Gegenmassnahmen Alarmstimmung. "Damit würden die Unternehmen zwischen amerikanischen Hammer und russischen Amboss geraten", sagte der Chef der deutschen Aussenhandelskammer in Moskau, Matthias Schepp, zu Dow Jones Newswires.

Hinter vorgehaltener Hand sprechen die Unternehmen von einem Game Changer für das Geschäft auf dem grössten Markt Osteuropas. Anfang Juni treten die Strafmassnahmen der Vereinigten Staaten gegen 24 russische Oligarchen in Kraft, die an vielen Unternehmen beteiligt sind oder diese kontrollieren.

Russland arbeitet derweil an Vergeltungsmassnahmen. Unter anderem sieht ein in die Duma eingebrachter Gesetzentwurf vor, dass die Befolgung der US-Sanktionen unter Strafe gestellt wird. Verantwortliche Manager müssen mit Haftstrafen rechnen, billigen die Abgeordneten den Entwurf.

"Es wird möglicherweise dazu kommen, dass einzelne deutsche Unternehmen ihre geschäftlichen Aktivitäten modifizieren und einschränken werden", fürchtet Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU). Bei seinem Besuch in Moskau sprach er sowohl mit Vertretern der deutschen Wirtschaft als auch mit Premier Dmitri Medwedew. Altmaier riet Russland davon ab, mit harter Hand zu antworten. "Ich kann nur davor warnen, dass wir uns schrittweise in eine Handelskrieg hineintreiben lassen", sagte er.

Die deutschen Unternehmen hoffen nun darauf, dass Angela Merkel am Freitag den russischen Präsidenten Wladimir Putin bei ihrem Treffen in Sotschi von einer moderaten Reaktion überzeugen kann.

Die Firmen stecken in der Zwickmühle und müssten sich im Zweifel entscheiden, ob ihnen das Geschäft in Russland oder den USA wichtiger ist. Als Pferdefuss für Russland dürfte sich die Haltung der Banken erweisen. Die Geldhäuser treibt sie Sorge um, von den USA mit massiven Strafen belegt zu werden, wie es in der Vergangenheit wegen Verstössen gegen die Iran-Sanktionen geschehen ist. Selbst das Ausführen einer Überweisung könnte als Verletzung der Strafmassnahmen gewertet werden.

