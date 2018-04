Chinas Notenbank senkt Reserveanforderung um 100 Basispunkte

Von Lingling Wei

PEKING (Dow Jones)--Die chinesische Zentralbank hat die Reserveanforderung für Geschäftsbanken kräftig reduziert. Wie die People's Bank of China (PBoC) mitteilte, wird der Satz um 100 Basispunkte reduziert. Die Änderung tritt am 25. April in Kraft. Mit diesem Schritt erhalten die Banken rund 1,3 Billionen Yuan (200 Milliarden US-Dollar) an zusätzlichem Spielraum für die Kreditvergabe.

Die Mindestreservequote variiert je nach Grösse der Bank. Mit 17 Prozent aller Einlagen von Grossbanken gehört die Quote zu den höchsten der Welt. Für kleinere Banken liegt die Quote bei 15 Prozent. Die Mindestreserve ist eine Einlage von Geschäftsbanken bei der Zentralbank. Bei einer Senkung des Satzes wird die Fähigkeit der Geschäftsbanken zur Kreditvergabe erhöht.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/apo/jhe

(END) Dow Jones Newswires

April 17, 2018 07:50 ET (11:50 GMT)