Bei Aduno tritt CEO Martin Huldi per sofort zurück

Zürich (awp) - Die Aduno Gruppe erhält einen neuen CEO. Der bisherige Konzernchef Martin Huldi tritt per sofort zurück, wie das Institut am Mittwoch mitteilt. Der Abgang erfolge auf persönlichen Wunsch und stehe in keinem Zusammenhang mit dem laufenden Strafverfahren der Staatsanwaltschaft des Kantons Zürich, wird betont.

Die Aduno Gruppe hat im letzten Dezember eine Anzeige gegen den früheren Chef der Raiffeisengruppe Pierin Vincenz eingereicht. Vincenz war deswegen Anfang März verhaftet worden und sitzt seitdem in Untersuchungshaft. Untersucht wird unter anderem, ob der langjährige Chef der Bankengruppe bei der Übernahmen der Aduno ein Doppelspiel gespielt und persönlich abkassiert hat.

Der Aduno-Verwaltungsrat dankt Huldi für seine grossen Verdienste für die Aduno Gruppe und wünscht ihm für seine Zukunft viel Erfolg. Er hat ausserdem den bisherigen Finanzchef Conrad Auerbach zum CEO ad interim ernannt. Auerbach übernimmt die Aufgabe laut den Angaben bis zur Wahl eines definitiven Nachfolgers von Huldi.

