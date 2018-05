Assura steigert 2017 Kundenzahl sowie Umsatz und Reingewinn

Pully (awp) - Die Krankenversicherungsgruppe Assura hat im vergangenen Geschäftsjahr 2017 neue Kunden gewonnen und den Umsatz gesteigert. Im Bereich obligatorische Grundversicherung erhöhte sich der Versichertenbestand um 62'000 Personen auf rund 999'000. Im Zusatzversicherungsbereich konnte die Zahl der Versicherten ganz leicht um 3'000 Personen auf 503'000 Personen gesteigert werden, wie Assura am Mittwoch mitteilt.

Der Jahresumsatz des Versicherers stieg gemäss der konsolidierten Zahlen um gut 13 Prozent auf 3,4 Milliarden Franken, heisst es weiter. Der Reingewinn verdreifachte sich gut und kam bei 89,9 Millionen Franken nach 31,2 Millionen im Vorjahr zu liegen. Die Steigerung des Reingewinns sei dabei hauptsächlich auf "den tieferen Schadensatz und die Auflösung einer Rückstellung von 42,2 Millionen Franken zurückzuführen".

Die Rückstellung war im Zusammenhang mit einem Rechtsstreit mit der Klinik St. Anna gebildet worden und konnte nach einem für Assura vorteilhaften Bundesgerichtsentscheid nun aufgelöst werden, so das Unternehmen. Weiter äussert sich Assura in der Meldung zur Solvenzquote, die 161 Prozent betrug. Schliesslich musste die Versicherung 900 Millionen Franken in den Risikoausgleich für andere Krankenkassen entrichten.

VERGÜTUNGEN DER GESCHÄFTSLEITUNG

Im Geschäftsbericht des Unternehmens finden sich auch Angaben zu den Bruttojahresvergütungen der zehn Geschäftsleitungsmitglieder der Assura-Gruppe. Insgesamt beliefen sich diese 2017 auf gut 3,5 Millionen Franken. Darin sind aber variable Lohnanteile des Geschäftsjahres enthalten, die erst im Jahr 2018 ausbezahlt werden.

Mit 689'000 Franken erzielte CEO Ruedi Bodenmann das höchste Bruttoeinkommen. Er hat sein Amt seit dem 1. Januar 2017 inne. Der Betrag enthält variable Lohnanteile des Geschäftsjahres 2017, die im Jahr 2018 ausbezahlt werden. Nebst dem genannten Betrag habe die Assura insgesamt ausserdem Vorsorgeleistungen in der Höhe von knapp 500'000 entrichtet.

Das Unternehmen beschäftigt inzwischen gesamtschweizerisch über 1200 Vollzeitmitarbeitende. Über alle Versicherungsleistungen hinweg ist Assura die viertgrösste Krankenkasse der Schweiz.

