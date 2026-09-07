|Per Ende 2026
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07.09.2026 20:33:00
UBS will Immofonds "Interswiss" und "Swissreal" zusammenlegen
Per Ende 2026 will die UBS ihre Immobilienfonds "Swissreal" und "Interswiss" zusammenführen.
Die Anlagestrategie der beiden Fonds soll fortgeführt werden, wobei der Fokus auf kommerziell genutzten Liegenschaften in urbanen Zentren und deren Agglomerationen liegt. Nach der Fusion soll der Fonds über rund 140 Liegenschaften und ein Gesamtfondsvermögen von 4,8 Milliarden Franken verfügen.
Die geänderten Fondsverträge seien bei der Aufsichtsbehörde eingereicht worden. Die Konditionen der Transaktion sollen voraussichtlich Mitte März 2027 zusammen mit den Geschäftsabschlüssen für das Jahr 2026 bekanntgegeben werden, hiess es weiter.
cg/jb
Zürich (awp)
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