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Rückzahlung 20.10.2026 21:53:41

UBS-Aktie: Immobilienfonds UBS (CH) Property Fund - Europe liquidiert

UBS-Aktie: Immobilienfonds UBS (CH) Property Fund - Europe liquidiert

Die UBS liquidiert den Immobilienfonds UBS (CH) Property Fund - Europe.

Der Handel an der Schweizer Börse SIX werde per sofort eingestellt, teilte die Grossbank am Dienstagabend in einem Communiqué mit. Die Dekotierung erfolge am kommenden Freitag, dem 23. Oktober.

Wie bereits mitgeteilt, verzeichnete der Immobilienfonds in den vergangenen zwei Jahren erhöhte Mittelrücknahmen, deren Rückzahlung aufgeschoben wurde. Nun seien zum Geschäftsjahresende am 30. Juni 2026 weitere Rücknahmeanträge eingegangen, hiess es.

Der betroffene Fonds investiert europaweit in Wohn-, Logistik-, Büro- und Einzelhandelsimmobilien. Angesichts der anhaltend tiefen Nachfrage und der eingeschränkten Liquidität in diesen Märkten liessen sich die Immobilien derzeit nur selektiv und meist mit deutlichen Preisabschlägen veräussern.

Nach einer Analyse der bestehenden Optionen habe sich das UBS Fund Management entschieden, den Fondsvertrag zu beenden und die ordentliche Liquidation einzuleiten. Damit wolle man auch die Interessen aller Investoren schützen, hiess es weiter.

3 Kategorien für Rückzahlung

Die verschobene Rückzahlung gekündigter Anteile werde mit Vorrang beglichen. Dabei würden die Ansprüche entsprechend ihren jeweiligen Kündigungsterminen in drei Kategorien eingestuft: In der Kategorie 1 habe die Rückzahlung der zum 30. Juni 2024 gekündigten 6,2 Millionen Anteile Vorrang.

In der Kategorie 2 seien die gut 178'000 Anteile, die zum Ende des Geschäftsjahres am 30. Juni 2025 gekündigt wurden. Anleger dieser Kategorie werden erst dann ausgezahlt, wenn alle Ansprüche der ersten Kategorie vollständig befriedigt wurden.

In der Kategorie 3 seien die gekündigten Anteile zum Ende des Geschäftsjahres am 30. Juni 2026 sowie verbleibende Anleger des Fonds. Für Rücknahmeanträge, die bis zum 30. Juni 2026 gestellt wurden, sei die vertraglich festgelegte Kündigungsfrist von zwölf Monaten noch nicht abgelaufen, hiess es. Diese Auszahlung erfolgten, sobald alle Forderungen der Kategorien 1 und 2 vollständig beglichen seien, schrieb die UBS.

jb/rw

Zürich (awp)

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Bildquelle: 360b / Shutterstock.com

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