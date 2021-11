Schroders: Impact Investing: die Bedeutung einer nachhaltigen Infrastruktur in Schwellenländern

Emerging Market Fund Manager and Head of EM Sustainability Research

Als Impact-Investoren in den Schwellenländern (EM) ist ein wesentliches Element unseres Investitionsansatzes der Beitrag, den Unternehmen für die Gesellschaft leisten. Auf diese Weise wirken sich Unternehmen positiv auf die Menschen und die Umwelt aus, in der sie tätig sind, und tragen im Wesentlichen zu einer besseren Zukunft für jeden bei.

Dies wollen wir unter anderem durch Investitionen in nachhaltige Infrastrukturen in Schwellenländern erreichen.

Was ist eine nachhaltige Infrastruktur?

Nachhaltige Infrastrukturen bieten einen erschwinglichen Zugang zu wichtigen Dienstleistungen und physischen Strukturen auf nachhaltige Weise. Von der Planung über den Bau und Betrieb bis hin zur Stilllegung minimiert eine nachhaltige Infrastruktur entweder negative Effekte oder fördert aktiv positive wirtschaftliche, finanzielle, soziale und ökologische Auswirkungen.

Wie trägt eine nachhaltige Infrastruktur zu den SDGs der UN bei?

Die UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals, SDGs) sind 17 Ziele, die darauf abzielen, Frieden, Wohlstand und die Beseitigung der Armut zu fördern und gleichzeitig den Planeten zu schützen.

- Weitere Informationen zu den SDGs der Vereinten Nationen finden Sie in unserem Kurzleitfaden

Nachhaltige Infrastrukturen spielen eine direkte Rolle bei der Verwirklichung von drei der SDGs. Sie sollte widerstandsfähiger sein als nicht nachhaltige Infrastrukturen, und ihre Entwicklung würde wahrscheinlich eine nachhaltige Industrialisierung fördern und Innovationen begünstigen (SDG 9) sowie die Schaffung nachhaltiger Städte und Gemeinden unterstützen (SDG 11). Sie kann auch dazu beitragen, den Zugang zu grundlegenden Dienstleistungen wie sauberem, erschwinglichem Trinkwasser und hygienischen Sanitäreinrichtungen zu verbessern (SDG 6).

Warum wird sie gerade in den Schwellenländern benötigt?

Wie wir bereits erwähnt haben, sind die Schwellenländer der perfekte Ort für Impact Investing. Nach Schätzungen des Internationalen Währungsfonds (IWF) leben mehr als 6,6 Milliarden Menschen, d. h. etwa 86 % der Weltbevölkerung, in Entwicklungsländern. Andere Untersuchungen des IWF prognostizieren, dass bis 2023 63 % des weltweiten BIP auf die Schwellenländer entfallen.

Die Bereitstellung grundlegender Dienstleistungen und anderer wichtiger Infrastrukturen ist jedoch in vielen Schwellenländern bei Weitem nicht zufriedenstellend oder umfassend. Das bedeutet, dass grosse Teile der Bevölkerung keinen Zugang zu den Dienstleistungen haben, die in den Industrieländern als selbstverständlich gelten. Und während die digitale Integration weltweit eine zentrale Herausforderung bleibt, ist dies in den Schwellenländern besonders der Fall.

Die digitale Transformation ist in den meisten Schwellen- und Grenzmärkten in vollem Gange, aber der Grad der Fortschritte ist von Land zu Land sehr unterschiedlich. Der Anteil der Bevölkerung, der das Internet nutzt, liegt in Russland bei 85 % und in China bei 71 %. In Indonesien liegt die Zahl bei 54 %. Obwohl die neuesten Daten nur für 2019 gelten, sinkt die Zahl in Indien auf 41 % und liegt in Nigeria bei 34 % und in Pakistan bei 17 %.

Untersuchungen der OECD unterstreichen den Abstand zu den entwickelten Märkten. Dabei wurde festgestellt, dass die Zahl der mobilen Internetanschlüsse in den OECD-Ländern doppelt so hoch ist wie in den Entwicklungsländern. Bei den Festnetz-Breitbandanschlüssen ergab die entsprechende Analyse, dass die Abonnements in den OECD-Ländern dreimal so hoch waren.

Daten der GSMA, die die Interessen von Mobilfunkanbietern weltweit vertritt, zeigen, dass die Lücke in der mobilen Breitbandversorgung (definiert als Menschen, die in Gebieten ohne mobile Breitbandversorgung leben) auf 6 % der Weltbevölkerung gesunken ist, was 450 Millionen Menschen entspricht. Dennoch gibt es immer noch 3,4 Milliarden Menschen, die Zugang zu mobilen Breitbandanschlüssen haben, diese aber nicht nutzen. Wie die GSMA hervorhebt, machen Verbraucher in Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen mehr als 90 % der weltweit nicht angeschlossenen Bevölkerung und 98 % der nicht versorgten Bevölkerung aus.

Die Internetanbindung ist aus mehreren Gründen wichtig, nicht zuletzt, weil sie ein effektives Mittel zur Bereitstellung von Bildungs- und Gesundheitsdiensten ist und zur Förderung des Wirtschaftswachstums beitragen kann.

Welches Ausmass hat die erforderliche Reaktion?

Die erforderliche Reaktion ist erheblich. Vor dem Ausbruch von Covid-19 wurde geschätzt, dass die Entwicklungsländer jährlich mehr als 2 Billionen Dollar in die Infrastruktur investieren müssten, nur um mit dem prognostizierten BIP-Wachstum der nächsten 15 Jahre Schritt zu halten. Es kann davon ausgegangen werden, dass die Zahl jetzt wesentlich höher ist.

In vielen Schwellenländern klafft jedoch eine erhebliche Lücke zwischen dem derzeitigen Investitionsniveau und dem geschätzten Bedarf. Indonesien, Mexiko, Brasilien, Indien, Saudi-Arabien und Südafrika sind laut einer Analyse von McKinsey allesamt Beispiele dafür.

Normalerweise haben sich die Schwellenländer bei der Finanzierung ihrer Infrastruktur auf den Staat verlassen. Doch die Staatsfinanzen stehen unter Druck, nicht zuletzt weil die Pandemie zu einer hohen Verschuldung der öffentlichen Haushalte geführt hat. Die Staatsverschuldung im Verhältnis zum BIP erreichte in 55 Entwicklungsländern im Jahr 2020 den Rekordwert von 59 % des BIP.

Der Privatsektor wird eine immer wichtigere Rolle bei der Deckung des Infrastrukturbedarfs in den Schwellenländern spielen müssen.

Welche Art von Unternehmen tun dies?

Als Anleger berücksichtigen wir bei der Analyse von Anlagemöglichkeiten eine Reihe quantitativer und fundamentaler Faktoren. Die nachstehenden Beispiele dienen der Veranschaulichung unserer Analyse der genannten Unternehmen und stellen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Wertpapiers dar.

Wie immer sind Bewertungen alles. Gute Unternehmen sind nicht immer gute Investitionen, und unsere Kommentare sind keine Meinung über den Wert der Aktien dieses Unternehmens.

Die Internetanbindung ist ein Bereich, in dem einige Unternehmen einen positiven Einfluss haben. Bharti Airtel zum Beispiel ist ein Telekommunikationsunternehmen, das in Indien und Afrika tätig ist und 24 % der Weltbevölkerung abdeckt. Mit seiner umfangreichen Netzinfrastruktur versorgt Bharti unterversorgte Gebiete in diesen Ländern und verbessert den Zugang zum Internet und zu Informationen in erheblichem Umfang. Es bietet auch mobile Zahlungsdienste an, die die finanzielle Eingliederung fördern.

Ähnlich verhält es sich bei dem kenianischen Telekommunikationsunternehmen Safaricom. Es bietet Konnektivität und innovative Produkte und Dienstleistungen, darunter die Zahlungslösung M-Pesa. Man schätzt, dass der positive Einfluss des Unternehmens auf die Gesellschaft das 9,6fache des Firmengewinns beträgt.

Ein weiteres Unternehmen, das positive Auswirkungen auf die Umwelt und die Gesellschaft in Schwellenländern hat, ist der taiwanesische Fahrradhersteller Merida. Seine Produkte bieten eine nachhaltigere, weniger kohlenstoffintensive Form des Transports in Städten und wirken sich durch die Förderung von Bewegung positiv auf die Gesundheit und das Wohlbefinden des Einzelnen aus.

Samsung SDI ist ein koreanisches Elektronikunternehmen und ein führender Anbieter von Batterien, die in Elektrofahrzeugen und Energiespeichersystemen verwendet werden. Die Produkte des Unternehmens ermöglichen eine weltweite Umstellung auf nachhaltigen Verkehr, eine umweltfreundlichere Energienutzung und eine Senkung der Kohlenstoffemissionen. Darüber hinaus setzt sie sich dafür ein, dass alle Interessengruppen fair behandelt werden und dass "die ökologischen und sozialen Herausforderungen der Menschheit gelöst werden".

Nachhaltige Infrastruktur - nur eines von fünf Themen

Investitionen in Unternehmen, die nachhaltige Infrastrukturen in den Schwellenländern bereitstellen, sind nur eine Möglichkeit, wie Anleger einen positiven Einfluss auf die Umwelt und die Gesellschaft haben können. Weitere von uns identifizierte Anlagethemen sind verantwortungsvoller Konsum, Gesundheit und Wellness, Inklusion und Umwelt. Auf jedes dieser Themen werden wir in künftigen Artikeln näher eingehen.

Fünf Themen für nachhaltige Investitionen

