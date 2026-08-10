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10.08.2026 18:54:36
Immobilienfonds "Good Buildings SREF" steigert Ertrag im Halbjahr
Zürich (awp) - Der Immobilienfonds "Good Buildings SREF" hat im ersten Semester 2026 mehr eingenommen als im Vorjahr. Für die Monate Januar bis Juni weist er einen Nettoertrag von 5,61 Millionen Franken aus. Das sind 0,57 Millionen mehr als im Vorjahr.
Die Mietzinseinnahmen kletterten laut einer Mitteilung vom Montagabend um 5,2 Prozent auf 8,46 Millionen Franken. Gleichzeitig sank die Leerstandsquote von 5,3 auf 3,9 Prozent.
Das Gesamtfondsvermögen kletterte um 2,9 Prozent auf 465,9 Millionen Franken. Dazu beigetragen haben den Angaben zufolge die laufenden Neubauprojekte. Transaktionen seien in der Berichtsperiode derweil nicht durchgeführt worden.
Im Mai platzierte der Fonds im Rahmen einer Kapitalerhöhung 300'000 neue Anteile, wodurch dem Fonds knapp 38 Millionen Franken zuflossen. Die Fremdfinanzierungsquote sank dadurch auf 18,2 von 20,6 Prozent.
ra/ls
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