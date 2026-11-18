|Expertenkolumne
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18.11.2026 10:46:00
Aviva Investors lanciert neuen Emerging Market Debt Opportunities Fund
Aviva Investors, die global tätige Asset-Management-Einheit von Aviva plc, erweitert ihr Angebot an festverzinslichen Produkten mit dem neuen Emerging Market Debt (EMD) Opportunities Fund.
Bei dem Fonds handelt es sich um eine SICAV-OGAW-Struktur. Er zielt darauf ab, Anlegern in einer einzigen Lösung Zugang zu Chancen im gesamten EMD-Universum zu bieten, darunter Staatsanleihen in Hartwährung, Unternehmensanleihen in Hartwährung, Anleihen in Landeswährung sowie Papiere aus den Frontier-Märkten. Das Portfoliomanagement-Team kann flexibel Chancen über verschiedene Länder, Sektoren, Bonitätsklassen, Zinssätze und Währungen hinweg identifizieren.
Der Fonds baut auf den umfassenden Kompetenzen von Aviva Investors im Bereich der Schwellenländeranleihen auf. Er wurde als Antwort auf die wachsende Nachfrage nach Anleihelösungen entwickelt, die durch einen flexiblen Anlageansatz einen diversifizierten Zugang zu den Chancen des Segments bieten.
Der Fonds zielt darauf ab, attraktive Erträge zu erzielen. Zu diesem Zweck kann das Portfoliomanagement-Team das Kapital je nach Marktentwicklung dynamisch allokieren und dabei Chancen in den Bereichen Zinsen, Währungen und Kredite nutzen. Es ist nicht durch eine einzige Benchmark oder ein einzelnes Marktsegment eingeschränkt, sondern kann dort investieren, wo es die attraktivsten risikobereinigten Chancen im EMD-Segment identifiziert.
Der neue Fonds wird von Aaron Grehan (Leiter «Capital Opportunities» und Co-Leiter «EMD»), Michael McGill (Co-Leiter «EMD») und Kurt Knowlson (Senior-Portfoliomanager) zusammen mit einem etablierten und erfahrenen EMD-Team verwaltet. Der Fonds profitiert zudem vom übergreifenden «Matrix Pods»-Rahmenwerk von Aviva Investors für festverzinsliche Wertpapiere. Dieses bündelt spezialisierte Perspektiven aus den Bereichen Staatsanleihen, Unternehmensanleihen und Makro-Research, um Anlageideen zu hinterfragen und Portfolioentscheidungen zu untermauern.
Aaron Grehan, Leiter des Bereichs «Capital Opportunities» und Co-Leiter des EMD-Bereichs bei Aviva Investors, sagt: «Wir freuen uns sehr, diese neue Strategie auf den Markt zu bringen und unser bestehendes EMD-Angebot zu erweitern. Wir sind davon überzeugt, dass das aktuelle Umfeld erhebliche Chancen bietet. Der flexible Ansatz ermöglicht es dem Team, sich an veränderte Marktbedingungen anzupassen.
Wir verfügen über eine grosse Bandbreite an Expertise aus dem gesamten Fixed-Income-Team von Aviva Investors. Durch einen stark kooperativen Ansatz können wir Ideen effektiv und effizient austauschen und so sicherstellen, dass unsere Anlageentscheidungen durch ein umfassendes Spektrum an Erkenntnissen untermauert sind. Dies gilt auch für den neuen EMD Opportunities Fund, dessen Portfoliomanagement-Team von der gesamten Fixed-Income-Abteilung bei Aviva Investors unterstützt wird.»
Aviva Investors
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