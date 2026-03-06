Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’093 -1.5%  SPI 18’103 -1.4%  Dow 47’955 -1.6%  DAX 23’604 -0.9%  Euro 0.9044 -0.3%  EStoxx50 5’720 -1.1%  Gold 5’072 -0.2%  Bitcoin 54’949 -0.7%  Dollar 0.7820 0.1%  Öl 88.7 5.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Swiss Re12688156Nestlé3886335UBS24476758Holcim1221405NVIDIA994529Partners Group2460882Roche1203204Novartis1200526Zurich Insurance1107539
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
So stuften die Analysten die Tesla-Aktie im vergangenen Monat ein
Kryptowährungen: Aktueller Marktbericht zu Bitcoin & Co.
NVIDIA-Aktie aussen vor: Darum könnte Samsara für Anleger interessant werden
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
BVZ-Aktie profitiert stark: Rekordjahr 2025 sorgt für Geldregen bei Aktionären
Suche...
06.03.2026 12:57:36

Anwälte: "Abnormale" Menge Toxin in Nestlé-Babymilch nach Todesfall

Rennes (afp) - In einer Säuglingsmilch, die ein im Dezember im französischen Angers verstorbenes Baby getrunken hatte, ist eine "abnormale" Menge des Toxins Cereulid gefunden worden. Das teilten die Anwälte der Familie am Freitag mit. Ein Zusammenhang mit dem Tod sei bisher aber nicht nachgewiesen.

Der Säugling habe die Milch der Marke Guigoz von Nestlé "in den Stunden vor seinem plötzlichen Tod" konsumiert, erklärten die Anwälte. Sie bestätigten damit einen Bericht der Zeitung "Courrier de l'Ouest". Zwar sei in der untersuchten Charge ein "radikal abnormaler" Cereulid-Gehalt festgestellt worden, doch müsse noch geklärt werden, ob dies den Tod medizinisch erkläre.

Die Staatsanwaltschaft von Angers ermittelt seit Dezember zur Todesursache des 27 Tage alten Mädchens, das am 23. Dezember im Haus seiner Mutter starb. Die Mutter hatte im Januar auf eine Dose Guigoz-Milch hingewiesen, die zu den zurückgerufenen Chargen gehörte.

Seit Mitte Dezember läuft weltweit eine Rückrufwelle bei Säuglingsmilch wegen möglicher Cereulid-Belastung. In Frankreich wurden drei Todesfälle und rund zehn Hospitalisierungen gemeldet. Einen eindeutigen ursächlichen Zusammenhang gibt es bislang aber nicht.

to/cg

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Wenig Bewegung im Depot: Auf diese Aktien setzte Carl Icahn im vierten Quartal 2025
Holcim-Aktie schlussendlich im Minus: Gewinneinbruch in 2025 - Erwartungen teils übertroffen
Swiss Re-Aktie letztlich stärker: Deutliches Gewinnwachstum in 2025
Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.: In diese US-Werte investiert Zurich Insurance Group in Q4 2025
Siemens Energy-Aktie nach Dividendenabschlag fester: Erste Gewinnausschüttung seit 2022
Partners Group-Aktie letztlich schwächer: Rechenzentrumsplattform atNorth verkauft
EQS-CMS: BASF SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
Deutsche Bank AG: Buy für Deutsche Telekom-Aktie
Netflix-Aktie klettert: Angebot für Warner Bros. wird nicht weiter erhöht

Top-Rankings

Aktien Empfehlungen KW 26/10: Analysten raten zum Verkauf
Diese Aktien stehen auf den Verkaufslisten der Experten in KW 26/10. Immer aktuell im wöchentlichen Aktien Top-Ranking und exklusiv bei finanzen.ch
Bildquelle: Maxx-Studio / Shutterstock.com
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Einstieg in Aktien geraten. ...
Bildquelle: Vadim Balantsev / Shutterstock.com
NVIDIA-Aktie aufgestockt: Das waren die Depotwerte von Fisher Asset Management im 4. Quartal 2025
In Q4 2025 hat Börsenprofi Ken Fisher mit seinem Vermögensverwalter Fisher Asset Management viel ...
Bildquelle: IIstudio / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.