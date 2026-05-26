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26.05.2026 10:42:36
Anleihe: Valiant nimmt 200 Mio Fr. bis 2028 auf
Zürich (awp) - Die Valiant Bank begibt in Eigenregie und unter Führung der ZKB eine besicherte Anleihe zu folgenden Konditionen (mit Garantien der Valiant Hypotheken AG):
Betrag: 200 Mio Fr. Coupon: 0,6% Emissionspreis: 100,087% Laufzeit: 2,5 Jahre, bis 12.12.2028 Liberierung: 12.06.2026 Yield to Mat.: 0,565% Spread (MS): +32 BP Spread (Govt.): +42 BP Valor: CH1569410850 Instr Rating: Aaa (Moody's) Kotierung: SIX, ab 11.06.2026
dm/ra
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