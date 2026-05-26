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26.05.2026 10:42:36

Anleihe: Valiant nimmt 200 Mio Fr. bis 2028 auf

Zürich (awp) - Die Valiant Bank begibt in Eigenregie und unter Führung der ZKB eine besicherte Anleihe zu folgenden Konditionen (mit Garantien der Valiant Hypotheken AG): 

Betrag:         200 Mio Fr.
Coupon:         0,6%
Emissionspreis: 100,087%
Laufzeit:       2,5 Jahre, bis 12.12.2028
Liberierung:    12.06.2026
Yield to Mat.:  0,565%
Spread (MS):    +32 BP
Spread (Govt.): +42 BP 
Valor:          CH1569410850
Instr Rating:   Aaa (Moody's)
Kotierung:      SIX, ab 11.06.2026

dm/ra

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Valiant AG 161.00 2.03% Valiant AG

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