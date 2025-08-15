Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’063 0.5%  SPI 16’770 0.4%  Dow 44’911 0.0%  DAX 24’495 0.5%  Euro 0.9413 0.0%  EStoxx50 5’454 0.4%  Gold 3’345 0.3%  Bitcoin 95’977 0.3%  Dollar 0.8059 -0.3%  Öl 66.5 -0.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278
Top News
Lilium-Aktie knickt nach Rally ein: Insolvenzverwalter mit Blick auf Rettung zurückhaltend
David Tepper stösst NVIDIA-Aktien ab und investiert in diese KI-Aktie
Bitcoin vs. Berkshire Hathaway-Aktie: So viel Krypto-Gewinn ist Warren Buffett 2025 entgangen
GLKB-Aktie: Gewinnrückgang im ersten Halbjahr 2025
Goldpreis: Gespanntes Warten auf Trump-Putin-Treffen in Alaska
Suche...
ETF Experten-Interview 15.08.2025 09:16:00

Windeln, Schoppen und ETFs? Ein Gespräch mit Rino Borini, Verwaltungsratspräsident von Descartes Finance

Windeln, Schoppen und ETFs? Ein Gespräch mit Rino Borini, Verwaltungsratspräsident von Descartes Finance

Interview mit Adriano B. Lucatelli, Gründer von Descartes Finance

Herr Borini, warum braucht ein Kind ein Anlageportfolio?

Weil es mehr bringt als ein Sparsäuli mit 0,01 % Zins. Früh investieren heisst: dem Zinseszins Zeit geben, Wunder zu wirken.

Was ist das Besondere am Kinderportfolio von Descartes?

Es ist digital, flexibel - und investiert wie bei den Grossen: global, breit diversifiziert, transparent. Nur eben: im Namen des Kindes.

Und wer entscheidet über die Anlage?

Die Eltern. Zum 18. Geburtstag übergeben wir das Zepter - mit Stil und Überblick.

Wie viel sollte man einzahlen?

Ab 10 Franken geht’s los. Monatlich oder einmalig - Hauptsache, man beginnt. Zeit schlägt Timing, gerade bei Kindern.

Wie kann man Kinder konkret einbinden?

Schon beim Start! Viele Eltern erklären beim Einzahlen, was mit dem Geld passiert. Manche machen’s zum Ritual: Monatliches Sackgeld rein - und gemeinsam nachschauen, wie’s läuft. So wird aus «langweiligem Geld» echte Neugier.

Und mit 10 oder 12 - verstehen die das wirklich?

Absolut. Wenn man statt »Diversifikation» lieber «nicht alle Eier in einen Korb» sagt. Kinder denken in Bildern - wir liefern die passenden. So wächst nicht nur das Depot, sondern auch das Verständnis.

Begleitet Descartes die Kinder?

Klar. Wir liefern einfache Blogartikel, verständlich erklärt und mit bildlichen Beispielen - damit auch Kinder (und Eltern) lernen, was Rendite, Risiko & Co. bedeuten. Finanzbildung ohne Fachchinesisch, dafür mit Aha-Effekt.

Klingt fast zu gut?

Ist auch gut. Aber eben nicht zu gut: Es bleibt ein Investment, also mit Risiken. Aber besser kalkuliert als bei «Aktien-Tipps von Onkel Hansueli».

Haben Sie selber ein Kinderportfolio eröffnet?

Ja klar, für mein Göttikind.


Bildquelle: Descartes Finance
Innovationen am ETF-Markt 2025 | BX Swiss TV

ETF-Finder

Meistgelesene Nachrichten

Wie viel Anleger mit einem Cardano-Investment von vor 1 Jahr verdient hätten
Ray Dalio erwartet Entwertung aller Fiat-Währungen - und empfiehlt Gold und Bitcoin
Rheinmetall-Aktie im Plus: Rheinmetall bekommt neue Personalchefin - unterschiedlicher Auffassungen
TUI-Aktie klettert weiter: So schätzen Analysten die TUI-Aktei nach den Quartalszahlen ein
Aktien von Palantir, Apple, Amazon & Co.: Diese 8 Tech-Riesen könnten noch vor NVIDIA die 5-Billionen-Marke übersteigen
Swiss Re-Aktie volatil: Halbjahresgewinn deutlich gesteigert
BYD-Aktie tiefer: BYD bringt Tablet auf den Markt - Integration in Plug-in-Hybrid-SUV Tai 7
BYD Aktie News: Anleger schicken BYD am Donnerstagnachmittag auf rotes Terrain
Swiss Re Aktie News: Swiss Re fällt am Nachmittag
Vor Trump-Putin-Treffen: US-Börsen letztlich kaum verändert -- SMI beendet Handel etwas höher -- DAX schliesst fester -- Asiens Börsen letztlich in Rot

finanzen.net News

Datum Titel
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}

Top-Rankings

KW 32: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 32: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 32: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.