|Stagflationsgefahr
|
16.04.2026 03:40:31
Wie sich die hohen Ölpreise auf das ETF-Portfolio auswirken können
Die Iran-Krise treibt nicht nur den Ölpreis an, auch das Risiko einer Stagflation wächst. Dies wirkt sich auf das Depot aus.
• Auch das Risiko einer Stagflation nimmt zu
• Negative Folgen für das Depot
Der Krieg im Iran treibt den Ölpreis enorm in die Höhe. Angesichts der derzeitigen Entwicklungen nimmt die Wahrscheinlichkeit einer sogenannten Stagflation - die Kombination aus hoher Inflation und schwachem Wachstum - zu.
Inflation zieht an
Durch die Blockade der für den weltweiten Öl- und Gashandel wichtigen Meerenge Strasse von Hormus steigen nicht nur die Preise an den Tankstellen, auch zahlreiche Industrieprodukte verteuern sich. Dies hängt damit zusammen, dass Öl auch zur Herstellung von Kunststoffen und Verpackungen verwendet wird. Selbst Lebensmittel werden teurer, weil sich die Transportkosten erhöhen.
Soweit möglich geben Unternehmen die höheren Kosten an die Kunden weiter. In Deutschland beispielsweise war dies bereits im März 2026 zu spüren, so wurde die Inflationsrate nach Angaben des Statistischen Bundesamtes mit 2,7 Prozent auf den höchsten Stand seit Januar 2024 katapultiert. Und auch hierzulande stiegen die Verbraucherpreise: um 0,3 Prozent im Vergleich zum Vormonat.
Schwaches Wirtschaftswachstum
Die sinkende Kaufkraft der Konsumenten infolge des Inflationsdrucks belastet letztlich die Umsätze und Gewinne der Unternehmen. Verschärft wird das Problem noch dadurch, dass sich die Notenbanken in Zeiten hoher Teuerungsraten mit Leitzinssenkungen eher zurückhalten werden, so dass auch von dieser Seite wenig Unterstützung zur Ankurbelung der Wirtschaft zu erwarten ist.
Auswirkungen für Anleger
Für Anleger sind das schwierige Bedingungen. Denn zum einen reduziert sich durch die Inflation die reale Rendite des Portfolios. Wenn ein ETF-Portfolio beispielsweise sechs Prozent wächst, die Inflation aber bei drei Prozent liegt, bleibt real deutlich weniger übrig.
Zum anderen sind schwache Unternehmensergebnisse für den Aktienmarkt grundsätzlich eher negativ. "Auf Grundlage von Daten seit 1926 lag die mittlere reale Jahresrendite in einem Stagflationsjahr bei etwa null Prozent. Das ist weniger, als Anleger langfristig von Aktien erwarten", wird Duncan Lamont, Leiter Strategisches Research bei Schroders, von "extraETF" zitiert.
Verspätete Reaktion der Anleger
Wie "extraETF" weiter ausführt, zeigen sich die Auswirkungen steigender Ölpreise nicht sofort, sondern oft zeitverzögert. Das hat zur Folge, dass viele Privatanleger erst reagieren, wenn sie die höhere Preise für Güter und Dienstleistungen spüren, die Märkte sich aber schon längst angepasst haben. Letztlich bedeutet das, dass Entscheidungen oftmals zu einem ungünstigen Zeitpunkt getroffen werden.
Thomas Zoller, Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Gold & Silber: Ausblick 2026 mit Torsten Dennin
Gold & Silber im Crash – was steckt hinter dem Preisrücksetzer?
Nach starken Kursanstiegen bei Gold und Silber kam es Anfang 2026 zu historischen Rücksetzern . Doch was waren die Ursachen? Und wie geht es jetzt weiter mit den Edelmetallen und dem «digitalen Gold» Bitcoin?
Im Gespräch mit Prof. Dr. Torsten Dennin, CIO von Asset Management Switzerland AG und Rohstoffexperte, analysieren wir:
Warum Silber innerhalb weniger Tage über 30 % verlor
Parallelen zum „Silver Thursday“ 1980
Welche Rolle die Fed und Zinserwartungen spielten
⚖️ Warum Silber stärker schwankt als Gold
Ob Gold wirklich ein „sicherer Hafen“ ist
Wie hoch die ideale Goldquote im Portfolio sein sollte
⛏️ Warum Gold- und Silberminen 2026 besonders spannend sein könnten
Warum 2026 ein Rohstoffjahr werden könnte (Öl, Kupfer, Agrarrohstoffe)
₿ Und was der Bitcoin-Rücksetzer mit Tech-Aktien gemeinsam hat
Spannend: Torsten Dennin hatte bereits im September eine Gold-Prognose von 4.200–4.400 USD und Silber bei 60–80 USD genannt – beide Ziele wurden erreicht bzw. übertroffen.
Ist der Rücksetzer nur eine gesunde Korrektur oder der Beginn einer grösseren Trendwende?
Jetzt reinschauen und die Einschätzung vom Experten erfahren!
Inside Fonds
ETF-Finder
Meistgelesene Nachrichten
ETF Kategorien
|Alternative Investmentfonds
|Aktienfonds
|Immobilienfonds
|Sonstige Fonds
Grösste ETF Gesellschaften
|Amundi ETF
|Invesco
|ComStage
|db x-trackers
|iShares plc
|Lyxor AM
|UBS ETF
|State Street SPDR
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Lösung im Iran-Konflikt: SMI schlussendlich in Rot -- US-Börsen schliessen uneinheitlich -- DAX schliesst stabil -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich unentschlossen, während sich der deutsche Leitindex auf Richtungssuche begeben hat. Die US-Börsen bewegten sich zum Wochenmitte in unterschiedliche Richtungen. Die Börsen in Fernost präsentierten sich am Mittwoch mit Zuschlägen.