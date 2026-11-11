Tiefe Kosten sind nicht alles, aber das Einzige, was sicher ist

Mitte Oktober haben wir unsere eigene Säule 3a Anlagelösungen lanciert. Wir setzen dabei auf unser bewährtes Rezept: Gute Qualität zu Tiefstpreisen. Umso genauer haben wir die aktuelle Ausgabe der Konsumentenzeitschrift «Saldo» gelesen. Sie vergleicht digitale 3a-Angebote, auch unseres, und betont die Beobachtung, dass ein aktiver Fonds mit Gesamtkosten von 0.79% über die letzten 5 Jahre am besten rentierte. Zudem lieferten andere aktive 3a-Fonds trotz Gesamtkosten von bis zu 1.3% ebenfalls gute Renditen. Die Botschaft: Wer nur auf die Kosten achtet, greift womöglich daneben. Diese Aussage greift zu kurz.

Die einfachste Formel der Finanzwelt

John Bogle, Gründer von Vanguard und Vater des Indexfonds, nannte es die «Cost Matters Hypothesis»: Bruttorendite minus Kosten ergibt Nettorendite. Klingt banal. Genau darin liegt ihre Kraft.

Denn von diesen Grössen kennst du nur eine im Voraus: die Kosten. Wie sich die Märkte entwickeln, weiss niemand. Welcher Fondsmanager in den nächsten zwanzig Jahren richtig liegt, auch nicht. Die Gebühr hingegen fällt sicher an, jedes Jahr. Und weil alle Anleger:innen zusammen die Marktrendite erhalten, muss der Durchschnitt der aktiven Fonds um seine Kosten hinter dem Markt zurückbleiben.

Ein Ausreisser ist kein Beweis

Saldo stützt seine These auf einen einzelnen Gewinnerfonds. Im Rückblick den besten Fonds zu küren, ist leicht. Ihn im Voraus zu finden, ist schwer. Das grosse Bild zeigt das 3a-Fonds-Ranking der «Handelszeitung»: Aktive Fonds machen ihre im Schnitt rund 0.5 Prozentpunkte höheren Gebühren in der Summe nicht durch eine bessere Performance wett. Im Gegenteil, in sämtlichen Vergleichen findest du in der oberen Tableauhälfte kaum aktive (und teure!) Fonds, sondern v.a. die Angebote von digitalen Anbietern mit den tiefsten Kosten.

Die Fachleute sind sich einig

Selbst die Vergleichsplattform «Moneyland», auf die sich «Saldo» beruft, rät: Die vergangene Performance soll nicht das wichtigste Kriterium sein. Besser wählt man für das eigene Risikoprofil einen möglichst günstigen Vorsorgefonds. Geldexperte Carlos Pérez wird noch deutlicher: «Kosten von 1% oder mehr sind heute für einen Vorsorgefonds zu hoch.»

Fast 100’000 Franken Unterschied

Wie viel das ausmacht, haben wir in der «Finanz und Wirtschaft» vorgerechnet: Wer 35 Jahre lang den Maximalbetrag einzahlt, legt insgesamt rund 254’000 Franken zur Seite. Angelegt mit hohem Aktienanteil und einer Bruttorendite von 5.5%, wächst das Guthaben bei Kosten von 1%, wie sie bei klassischen Bankfonds häufig sind, auf rund 605’000 Franken. Mit einer günstigen Indexlösung für 0.29% sind es 702’000 Franken. Die Differenz: fast 100’000 Franken.

Fazit

Saldo hat recht: Am Ende zählt die Nettorendite. Genau deshalb sind tiefe Kosten der wichtigste Hebel, den du selbst in der Hand hast. Darauf haben wir unsere Säule 3a konsequent ausgerichtet: Breit diversifizierte Indexfonds zu tiefen Kosten. So sicherst du dir den Grossteil der Marktrendite, ohne auf den aktuell richtigen Fondsmanager wetten zu müssen. Oder wie Bogle sagte: Beim Anlegen bekommst du genau das, wofür du nicht bezahlst.

Matthias Bryner, Gründer und CEO des digitalen Vermögensverwalters findependent sowie Autor des vierteljährlich erscheinenden findependent Marktberichts.