Swiss ETF Awards 2026: Diese ETFs und ETPs sind die Gewinner

Welche ETFs und ETPs verdienen einen genaueren Blick? Bei den Swiss ETF Awards 2026 wurden am 20. Oktober im Zürcher KINOKONI herausragende Produkte und Leistungen der Branche ausgezeichnet. Zu den Gewinnern zählen PostFinance, UBS Asset Management und Xtrackers by DWS. Gleichzeitig zeigen neue Studien, wie sich der ETF-Markt verändert und was Anleger daraus für ihr Portfolio mitnehmen können.

Orientierung im wachsenden ETF-Markt

Die Swiss ETF Awards zeichnen Qualität, Innovationen und besondere Verdienste im Schweizer ETF- und ETP-Markt aus. Eine unabhängige Fachjury beurteilt Produkte in verschiedenen Kategorien, während bei den Publikumspreisen ungefähr 1'000 Privatanlegerinnen und Privatanleger mitbestimmen. Für Anleger bieten die Auszeichnungen damit Orientierung in einem stetig grösser werdenden Angebot.

Zum «ETF des Jahres» wurde der PostFinance Global Portfolio Xtrackers UCITS ETF (ISIN LU3254343414) gewählt, den PostFinance gemeinsam mit Xtrackers by DWS lanciert hat. Bereits vor der Preisverleihung hatte CIO Philipp Merkt von PostFinance die doppelte Nomination des ersten eigenen ETFs als besondere Anerkennung eingeordnet: «Die doppelte Nomination ist für mich aber vor allem eine Anerkennung der Arbeit vieler engagierter Kolleginnen und Kollegen.»

Auch das Anlagekonzept macht den erst im Juni lancierten ETF interessant. Mit einem einzigen Produkt investieren Anleger weltweit in Aktien, ergänzt um Gold und Schweizer Immobilien. Die Aufteilung wird regelmässig wieder auf die Zielgewichte zurückgeführt, sodass Anleger nicht selbst mehrere Produkte überwachen und anpassen müssen. Mit einer Aktienquote von über 90 Prozent bleibt der Fonds wachstumsorientiert und die laufenden Kosten betragen 0.49 Prozent jährlich.

ETF-Boom: Der Mehrwert für Anleger

Die im Rahmen der Awards vorgestellte ETF-Anlegerstudie Schweiz 2026 der Hochschule Luzern bestätigt den anhaltenden Wachstumstrend. Inzwischen investieren 35 Prozent der Schweizer Anlegenden in ETFs, gegenüber 31 Prozent im Vorjahr. Besonders Frauen tragen zum Zuwachs bei, zugleich gewinnen jüngere Anleger und FinFluencer als Teil der Finanzkommunikation an Bedeutung. Das wachsende Angebot, etwa durch aktive ETFs und Sparpläne, erhöht aber auch die Anforderungen an das Produktverständnis.

Auch europaweit bleibt die Branche optimistisch. Gemäss der ETF Investor Survey des Award-Sponsors CACEIS rechnen 99 Prozent der 128 befragten Asset Manager und institutionellen Investoren in den kommenden fünf bis zehn Jahren mit einem weiter wachsenden europäischen ETF-Markt. J.P. Morgan Asset Management erwartet laut einer Einschätzung seines ETF-Chefs Travis Spence bis Ende 2030 ein europäisches ETF-Vermögen von deutlich mehr als 6 Billionen US-Dollar.

Für Anleger bedeutet das vor allem mehr Auswahl und stärkeren Wettbewerb. Neue Produkte können zusätzliche Anlageklassen erschliessen, während der Wettbewerb zwischen Emittenten den Kostendruck erhöht. Auch bestehende ETF-Portfolios lassen sich dadurch gezielter ergänzen, wobei entscheidend bleibt, dass die gewählten Produkte zu den eigenen Anlagezielen passen.

UBS gewinnt gleich drei Awards

Zu den erfolgreichsten Häusern des Abends zählt UBS Asset Management mit drei Auszeichnungen. Mit dem Special Award würdigten die Veranstalter die langjährigen Verdienste des Unternehmens um den ETF-Markt. UBS blickt auf inzwischen über 25 Jahre ETF-Erfahrung zurück und zählt zu den etablierten Anbietern der Branche.

In der Kategorie «Aktive ETFs (Anleihen) des Jahres» gewann der UBS EUR AAA CLO UCITS ETF. Seine Besonderheit ist der Zugang zu überwiegend mit AAA bewerteten, variabel verzinsten CLO-Tranchen, die durch Unternehmenskredite besichert sind. Damit verbindet er das Know-how eines aktiven Anleihenmanagements mit einem Anlagekonzept, das im Vergleich zu klassischen festverzinslichen Anleihen eine geringere Zinssensitivität bieten kann.

Der UBS SPI ESG ETF wurde darüber hinaus in der Kategorie «Aktien-ETF Nachhaltigkeit des Jahres» ausgezeichnet. Er bildet den SPI ESG Weighted Index ab und ermöglicht damit ein breit gestreutes Engagement in Schweizer Aktien unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien. Mit laufenden Kosten von 0.13 Prozent ist er zugleich eine kostengünstige Möglichkeit, den heimischen Aktienmarkt im Portfolio abzudecken.

Xtrackers, iShares und Invesco ebenfalls mehrfach ausgezeichnet

Auch Xtrackers by DWS durfte mehrfach jubeln. Neben dem gemeinsamen Erfolg mit PostFinance erhielt der Anbieter den Publikumspreis als «ETF-Emittent des Jahres». Darüber hinaus wurde der Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF als «Aktien-ETF Schwellenländer des Jahres» ausgezeichnet. Er ermöglicht einen breit gestreuten Zugang zu Unternehmen aus Schwellenländern, darunter bedeutende Volkswirtschaften wie China, Indien und Taiwan. Für Anleger, deren Weltportfolio stark auf Industrieländer ausgerichtet ist, kann er eine interessante Ergänzung sein. Die jährliche Gebühr liegt bei 0.18 Prozent.

iShares erhielt ebenfalls zwei Auszeichnungen. Der iShares Global Corporate Bond UCITS ETF gewann in der Kategorie «Unternehmensanleihen weltweit». Der Fonds investiert in Investment-Grade-Unternehmensanleihen aus Industrie- und Schwellenländern und verteilt das Kapital über zahlreiche Emittenten und Branchen. Mit einer Kostenquote von 0.20 Prozent und einer ausschüttenden Anteilsklasse kann er für Anleger interessant sein, die ihr Portfolio um einen breit diversifizierten Anleihenbaustein ergänzen möchten.

Zum «ETP des Jahres» wurde der iShares Bitcoin ETP gewählt. Er ermöglicht es, über ein börsengehandeltes und physisch mit Bitcoin besichertes Wertpapier an der Kursentwicklung der Kryptowährung teilzuhaben, ohne selbst eine digitale Wallet verwalten zu müssen. Für Anleger, die gezielt eine Bitcoin-Position aufbauen möchten, bietet dies einen vertrauten Zugang über das Wertschriftendepot.

Auch Invesco konnte sich über zwei Awards freuen. Der Invesco Global Enhanced Equity UCITS ETF wurde als «Aktiver Aktien-ETF des Jahres» ausgezeichnet. Statt allein einen Weltindex nachzubilden, nutzt der Fonds ein quantitatives Modell, das globale Aktien nach Bewertung (Value), Qualität und Kursmomentum auswählt. Ziel ist es, den MSCI World langfristig zu übertreffen, mit laufenden Kosten von 0.24 Prozent, die für einen aktiv gemanagten globalen Aktien-ETF vergleichsweise niedrig sind.

Als «Newcomer-ETP des Jahres» wurde der im Juni 2026 lancierte Invesco Physical Gold II ETC ausgezeichnet, der die Goldpreisentwicklung über physisch mit Goldbarren besicherte Zertifikate abbildet und dank einer besonders kleinen Stückelung auch Anlegern mit geringeren Anlagebeträgen einen flexiblen Einstieg ermöglicht. Mit laufenden Kosten von 0.12 Prozent jährlich bietet er eine kostengünstige Möglichkeit, Gold schrittweise ins Depot aufzunehmen, ohne das Edelmetall selbst lagern zu müssen.

Die Gewinner zeigen, wie vielfältig ETFs und ETPs inzwischen eingesetzt werden können: von einem breit aufgestellten Portfolio aus einer Hand über internationale Aktien- und Anleihenbausteine bis zu gezielten Ergänzungen mit Gold oder Bitcoin. Die vollständige Liste aller Gewinner der Swiss ETF Awards 2026 umfasst hierbei weitere prämierte Produkte, Anbieter und Dienstleistungen, inklusive des renommierten ETP-Emittenten des Jahres.