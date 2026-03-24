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ETFs 24.03.2026 04:10:00

Steigende Inflation, teures Öl: Wie Anleger ihr Depot jetzt schützen können

Steigende Inflation, teures Öl: Wie Anleger ihr Depot jetzt schützen können

Der scheidende Chef der US-Notenbank Jerome Powell hat bei seiner Pressekonferenz nach der jüngsten Fed-Sitzung unmissverständlich klargemacht, was die Märkte in den kommenden Monaten erwartet: keine Zinssenkungen, solange die Inflation nicht spürbar nachgibt.

Die Fed liess den Leitzins zum zweiten Mal in Folge unverändert bei 3.50 bis 3.75 Prozent und revidierte gleichzeitig ihre Inflationsprognose für 2026 von 2.4 auf 2.7 Prozent nach oben. Powells Kernbotschaft war nüchtern: Fortschritte beim Abbau des Preisdrucks seien zwar zu erwarten, aber deutlich langsamer als erhofft. Sollte diese Entwicklung ausbleiben, werde es schlicht keine Zinssenkung geben.

Ein zentraler Treiber dieser Einschätzung ist der Ölpreis. Seit amerikanische und israelische Streitkräfte Ende Februar die Militäroperationen gegen den Iran begonnen haben, kletterte Rohöl auf zeitweise über 100 Dollar je Barrel, ein Anstieg um rund 70 Prozent gegenüber dem Jahresbeginn. Die Spannungen um die Strasse von Hormus, über die ein Fünftel der weltweiten Ölexporte fliesst, bleiben ein ernsthaftes Risiko für die globale Energieversorgung. Powell räumte deshalb ein, dass das Ausmass und die Dauer der Effekte auf die US-Wirtschaft kaum zuverlässig abschätzbar wären.

Für Anleger ergibt sich damit eine klare Ausgangslage: Das US-Zinsniveau bleibt länger oben als erhofft, Energie bleibt teuer und die Inflationserwartungen steigen erneut. Drei ETF-Bausteine bieten dagegen eine strukturelle Antwort, von direktem Realwertschutz über inflationsresistente Aktien bis hin zum Long-Engagement in Energieaktien.

Wer Anleihen im Depot halten will, ohne dabei Kaufkraft zu verlieren, sollte inflationsgeschützte US-Staatsanleihen in den Fokus nehmen, die einen der liquidesten Zugänge zu diesem Thema liefern. Der iShares USD TIPS UCITS ETF USD (Acc) bildet den Bloomberg US Government Inflation-Linked Bond Index durch physisches Sampling nach, thesauriert die Zinserträge und hält 49 US-Staatstitel. Mit 2'137 Mrd. Fr. Fondsvolumen und einer Gesamtkostenquote (TER) von lediglich 0.10 Prozent p.a. zählt er zu den günstigsten seiner Kategorie. Wichtig: TIPS schützen primär vor unerwarteter Inflation; bei steigenden Realzinsen sind auch hier Kursverluste möglich.

Infrastrukturunternehmen im Bereich von Pipelines, Versorgungsnetzen, Mautstrassen und Eisenbahnen verfügen über ein entscheidendes Merkmal in inflationären Phasen: Ihre Einnahmen sind häufig vertraglich an Preisindizes gekoppelt. Der iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Dist) bildet den FTSE Global Core Infrastructure Index vollständig physisch nach und investiert in 263 Unternehmen weltweit. Grösste Positionen sind NextEra Energy (5.95 Prozent), Union Pacific (4.52 Prozent) und Enbridge (3.46 Prozent), rund 56 Prozent entfallen auf den Versorgungssektor. Das Fondsvolumen beträgt 1'664 Mrd. Fr., die TER liegt bei 0.65 Prozent pro Jahr. Der ETF schüttet quartalsweise aus und liefert aktuell eine entsprechende Rendite von rund 2.1 Prozent.

Wer den Ölpreisanstieg nicht nur absichern, sondern direkt davon profitieren möchte, findet im iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) das passende Instrument. Der ETF bildet den MSCI World Energy Index physisch nach und bündelt 52 Energietitel aus Industrieländern. Die fünf grössten Positionen sind Exxon Mobil (19.23 Prozent), Chevron (10.60 Prozent), Shell (7.16 Prozent), TotalEnergies (4.63 Prozent) und ConocoPhillips (4.12 Prozent). Sie stehen für knapp die Hälfte des Portfolios. Das Fondsvolumen liefert mit 1'001 Mrd. Fr. eine gute Grössenordnung für einen liquiden Handel. Die TER beträgt 0.18 Prozent pro Jahr und der ETF schüttet halbjährlich aus mit einer aktuellen Rendite von 2.49 Prozent.

Fazit: Das Zusammenspiel aus hartnäckiger Inflation, weiterhin erhöhtem Zinsniveau und geopolitisch getriebenen Energiepreisen dürfte noch mehrere Quartale prägend bleiben. Die drei vorgestellten ETFs decken unterschiedliche Aspekte dieses Umfelds ab und könnten so die Auswirkungen begrenzen oder sie sogar zum Vorteil machen.

Weitere Links:

ETFs als Schlüsselbaustein moderner Portfolios
Weniger ist oft mehr: Die optimale ETF-Anzahl im Depot
Wasser als Anlageklasse: Wie ETFs den Zugang erleichtern

Bildquelle: Visual3Dfocus / Shutterstock.com,Trong Nguyen / Shutterstock.com,3Dsculptor / Shutterstock.com,Somboon Srisart / Shutterstock.com

Gold & Silber: Ausblick 2026 mit Torsten Dennin

Gold & Silber im Crash – was steckt hinter dem Preisrücksetzer?
Nach starken Kursanstiegen bei Gold und Silber kam es Anfang 2026 zu historischen Rücksetzern . Doch was waren die Ursachen? Und wie geht es jetzt weiter mit den Edelmetallen und dem «digitalen Gold» Bitcoin?

Im Gespräch mit Prof. Dr. Torsten Dennin, CIO von Asset Management Switzerland AG und Rohstoffexperte, analysieren wir:

Warum Silber innerhalb weniger Tage über 30 % verlor
Parallelen zum „Silver Thursday“ 1980
Welche Rolle die Fed und Zinserwartungen spielten
⚖️ Warum Silber stärker schwankt als Gold
Ob Gold wirklich ein „sicherer Hafen“ ist
Wie hoch die ideale Goldquote im Portfolio sein sollte
⛏️ Warum Gold- und Silberminen 2026 besonders spannend sein könnten
Warum 2026 ein Rohstoffjahr werden könnte (Öl, Kupfer, Agrarrohstoffe)
₿ Und was der Bitcoin-Rücksetzer mit Tech-Aktien gemeinsam hat

Spannend: Torsten Dennin hatte bereits im September eine Gold-Prognose von 4.200–4.400 USD und Silber bei 60–80 USD genannt – beide Ziele wurden erreicht bzw. übertroffen.

Ist der Rücksetzer nur eine gesunde Korrektur oder der Beginn einer grösseren Trendwende?
Jetzt reinschauen und die Einschätzung vom Experten erfahren!

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