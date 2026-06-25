State Street Global Advisors: Weniger Kosten. Mehr Wirkung fürs Portfolio.

Sinkende ETF-Kosten sind eine gute Nachricht für Anleger - aber sie sind nur ein Teil der Gleichung. Entscheidend ist, was langfristig dahintersteht: ein effizienter Zugang zum Markt, verlässliche Liquidität und starke Bausteine für den Portfolioaufbau.





Seit über 25 Jahren arbeiten wir daran, ETF-Investments in Europa einfacher, effizienter und zugänglicher zu machen. Unser Fokus liegt nicht nur auf günstigen Kosten, sondern auf einem Gesamtansatz, der Anlegern echten Mehrwert bietet.



Dabei stehen für uns drei Dinge im Mittelpunkt:



• Grösse mit Mehrwert: Skaleneffekte nutzen, um Effizienzvorteile weiterzugeben



• Smarter Zugang: Kernbausteine in Aktien und Anleihen gezielt weiterentwickeln



• Starke Partnerschaften: Gemeinsam mit Vertriebspartnern den Zugang für Anleger verbessern



Für Anleger kann jetzt ein guter Zeitpunkt sein, bestehende ETF-Lösungen zu überprüfen und auf noch effizientere Bausteine zu setzen.