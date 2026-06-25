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25.06.2026 14:08:36

State Street Global Advisors: Weniger Kosten. Mehr Wirkung fürs Portfolio.

                                                           
 
 
Warum sinkende ETF-Kosten für Anleger jetzt besonders relevant sind
 
 
SSGA
 
 
Weniger Kosten. Mehr Wirkung fürs Portfolio.
 
 
Sinkende ETF-Kosten sind eine gute Nachricht für Anleger - aber sie sind nur ein Teil der Gleichung. Entscheidend ist, was langfristig dahintersteht: ein effizienter Zugang zum Markt, verlässliche Liquidität und starke Bausteine für den Portfolioaufbau.

Seit über 25 Jahren arbeiten wir daran, ETF-Investments in Europa einfacher, effizienter und zugänglicher zu machen. Unser Fokus liegt nicht nur auf günstigen Kosten, sondern auf einem Gesamtansatz, der Anlegern echten Mehrwert bietet.

Dabei stehen für uns drei Dinge im Mittelpunkt:

Grösse mit Mehrwert: Skaleneffekte nutzen, um Effizienzvorteile weiterzugeben

Smarter Zugang: Kernbausteine in Aktien und Anleihen gezielt weiterentwickeln

Starke Partnerschaften: Gemeinsam mit Vertriebspartnern den Zugang für Anleger verbessern

Für Anleger kann jetzt ein guter Zeitpunkt sein, bestehende ETF-Lösungen zu überprüfen und auf noch effizientere Bausteine zu setzen.
 
 
 
 
 
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Investing involves risk including the risk of loss of principal.

The information provided does not constitute investment advice as such term is defined under the Markets in Financial Instruments Directive (2014/65/EU) and it should not be relied on as such. It should not be considered a solicitation to buy or an offer to sell any investment. It does not take into account any investor’s or potential investor’s particular investment objectives, strategies, tax status, risk appetite or investment horizon. If you require investment advice you should consult your tax and financial or other professional advisor.

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ETFs trade like stocks, are subject to investment risk, fluctuate in market value and may trade at prices above or below the ETFs net asset value. Brokerage commissions and ETF expenses will reduce returns.

The S&P 500® Index is a product of S&P Dow Jones Indices LLC or its affiliates ("S&P DJI") and have been licensed for use by State Street Global Advisors. S&P®, SPDR®, S&P 500®,US 500 and the 500 are trademarks of Standard & Poor’s Financial Services LLC ("S&P"); Dow Jones® is a registered trademark of Dow Jones Trademark Holdings LLC ("Dow Jones") and has been licensed for use by S&P Dow Jones Indices; and these trademarks have been licensed for use by S&P DJI and sublicensed for certain purposes by State Street Global Advisors. The fund is not sponsored, endorsed, sold or promoted by S&P DJI, Dow Jones, S&P, their respective affiliates, and none of such parties make any representation regarding the advisability of investing in such product(s) nor do they have any liability for any errors, omissions, or interruptions of these indices.

SPDR ETFs is the exchange traded funds ("ETF") platform of State Street Global Advisors and is comprised of funds that have been authorised by Central Bank of Ireland as open-ended UCITS investment companies.

SSGA SPDR ETFs Europe I & SPDR ETFs Europe II plc issue SPDR ETFs, and is an open-ended investment company with variable capital having segregated liability between its sub-funds. The Company is organized as an Undertaking for Collective Investments in Transferable Securities (UCITS) under the laws of Ireland and authorized as a UCITS by the Central Bank of Ireland.

Please refer to the Fund’s latest Key Information Document (KID)/Key Investor Information Document (KIID) and Prospectus before making any final investment decision. The latest English version of the prospectus and the KID/KIID can be found at www.ssga.com. A summary of investor rights can be found here: https://www.ssga.com/library-content/products/fund-docs/summary-of-investor-rights/ssga-spdr-investors-rights-summary.pdf

Note that the Management Company may decide to terminate the arrangements made for marketing and proceed with de-notification in compliance with Article 93a of Directive 2009/65/EC

For Investors in Austria:
The offering of SPDR ETFs by the Company has been notified to the Financial Markets Authority (FMA) in accordance with section 139 of the Austrian Investment Funds Act. Prospective investors may obtain the current sales Prospectus, the articles of incorporation, the KID as well as the latest annual and semi-annual report free of charge from State Street Global Advisors Europe Limited, Branch in Germany, Hansastrasse 29a, D-81373 Munich, Germany with a representation office at Brüsseler Strasse 1-3, D-60327 Frankfurt am Main Germany ("State Street Global Advisors Germany"). Munich T +49 (0)89 55878 400. Frankfurt T +49 (0)69 667745 000.

For Investors in Finland:
The offering of funds by the Companies has been notified to the Financial Supervision Authority in accordance with Section 127 of the Act on Common Funds (29.1.1999/48) and by virtue of confirmation from the Financial Supervision Authority the Companies may publicly distribute their Shares in Finland. Certain information and documents that the Companies must publish in Ireland pursuant to applicable Irish law are translated into Finnish and are available for Finnish investors by contacting State Street Custodial Services (Ireland) Limited, 78 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Ireland.

For Investors in France:
This document does not constitute an offer or request to purchase shares in the Company. Any subscription for shares shall be made in accordance with the terms and conditions specified in the complete Prospectus, the KID, the addenda as well as the Company Supplements. These documents are available from the Company centralizing correspondent: State Street Banque S.A., Coeur Défense - Tour A - La Défense 4 33e étage 100, Esplanade du Général de Gaulle 92 931 Paris La Défense cedex France or on the French part of the site www.ssga.com. The Company is an undertaking for collective investment in transferable securities (UCITS) governed by Irish law and accredited by the Central Bank of Ireland as a UCITS in accordance with European Regulations. European Directive no. 2014/91/EU dated 23 July 2014 on UCITS, as amended, established common rules pursuant to the cross-border marketing of UCITS with which they duly comply. This common base does not exclude differentiated implementation. This is why a European UCITS can be sold in France even though its activity does not comply with rules identical to those governing the approval of this type of product in France. The offering of these compartments has been notified to the Autorité des Marchés Financiers (AMF) in accordance with article L214-2-2 of the French Monetary and Financial Code.

For Investors in Germany:
The offering of SPDR ETFs by the Companies has been notified to the Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) in accordance with section 312 of the German Investment Act. Prospective investors may obtain the current sales Prospectuses, the articles of incorporation, the KIDs as well as the latest annual and semi-annual report free of charge from State Street Global Advisors Europe Limited, Branch in Germany, Hansastrasse 29a, D-81373 Munich, Germany with a representation office at Brüsseler Strasse 1-3, D-60327 Frankfurt am Main Germany ("State Street Global Advisors Germany"). Munich T +49 (0)89 55878 400. Frankfurt T +49 (0)69 667745 000.

For Investors in Luxemburg:
The Companies have been notified to the Commission de Surveillance du Secteur Financier in Luxembourg in order to market its shares for sale to the public in Luxembourg and the Companies are notified Undertakings in Collective Investment for Transferable Securities (UCITS).

For Investors in the Netherlands:
This communication is directed at qualified investors within the meaning of Section 2:72 of the Dutch Financial Markets Supervision Act (Wet op het financieel toezicht) as amended. The products and services to which this communication relates are only available to such persons and persons of any other description should not rely on this communication. Distribution of this document does not trigger a license requirement for the Companies or SSGA in the Netherlands and consequently no prudential and conduct of business supervision will be exercised over the Companies or SSGA by the Dutch Central Bank (De Nederlandsche Bank N.V.) and the Dutch Authority for the Financial Markets (Stichting Autoriteit Financiële Markten). The Companies have completed their notification to the Authority Financial Markets in the Netherlands in order to market their shares for sale to the public in the Netherlands and the Companies are, accordingly, investment institutions (beleggingsinstellingen) according to Section 2:72 Dutch Fi

For Investors in Norway:
The offering of SPDR ETFs by the Companies has been notified to the Financial Supervisory Authority of Norway (Finanstilsynet) in accordance with applicable Norwegian Securities Funds legislation. By virtue of a confirmation letter from the Financial Supervisory Authority dated 28 March 2013 (16 October 2013 for umbrella II) the Companies may market and sell their shares in Norway.

For Investors in Spain:
SSGA SPDR ETFs Europe I and II plc have been authorized for public distribution in Spain and are registered with the Spanish Securities Market Commission (Comisión Nacional del Mercado de Valores) under no.1244 and no.1242. Before investing, investors may obtain a copy of the Prospectus and Key Information Documents, the Marketing Memoranda, the fund rules or instruments of incorporation as well as the annual and semi-annual reports of SSGA SPDR ETFs Europe I and II plc from Cecabank, S.A. Alcalá 27, 28014 Madrid (Spain) who is the Spanish Representative, Paying Agent and distributor in Spain or at www.ssga.com. The authorized Spanish distributor of SSGA SPDR ETFs is available on the website of the Securities Market Commission (Comisión Nacional del Mercado de Valores).

For Investors in Switzerland:
The collective investment scheme referred to herein is a collective investment scheme under Irish law. Prospective investors may obtain the current sales prospectus, the articles of incorporation, the simplified prospectuses as well as the latest annual and semi-annual report free of charge from the Swiss Representative and Paying agent, State Street Bank International GmbH Munich, Zurich Branch, Kalanderplatz 5, 8045 Zürich as well as from the main distributor in Switzerland, State Street Global Advisors AG, Kalanderplatz 5, 8045 Zürich. Before investing please read the prospectus and the KID, copies of which can be obtained from the Swiss representative, or at www.ssga.com.

Ireland: State Street Global Advisors Europe Limited ("SSGAEL"), regulated by the Central Bank of Ireland. Registered office address 78 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2. Registered number 49934. T: +353 (0)1 776 3000. Fax: +353 (0)1 776 3300. Web: www.ssga.com.

United Kingdom: In the UK, this document has been issued by State Street Global Advisors Limited ("SSGAL"). Authorized and regulated by the Financial Conduct Authority, Registered No.2509928. VAT No. 5776591 81. Registered office: 20 Churchill Place, Canary Wharf, London, E14 5HJ. Telephone: 020 3395 6000. Facsimile: 020 3395 6350 Web: www.ssga.com.

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Gold & Silber: Ausblick 2026 mit Torsten Dennin

Gold & Silber im Crash – was steckt hinter dem Preisrücksetzer?
Nach starken Kursanstiegen bei Gold und Silber kam es Anfang 2026 zu historischen Rücksetzern . Doch was waren die Ursachen? Und wie geht es jetzt weiter mit den Edelmetallen und dem «digitalen Gold» Bitcoin?

Im Gespräch mit Prof. Dr. Torsten Dennin, CIO von Asset Management Switzerland AG und Rohstoffexperte, analysieren wir:

Warum Silber innerhalb weniger Tage über 30 % verlor
Parallelen zum „Silver Thursday“ 1980
Welche Rolle die Fed und Zinserwartungen spielten
⚖️ Warum Silber stärker schwankt als Gold
Ob Gold wirklich ein „sicherer Hafen“ ist
Wie hoch die ideale Goldquote im Portfolio sein sollte
⛏️ Warum Gold- und Silberminen 2026 besonders spannend sein könnten
Warum 2026 ein Rohstoffjahr werden könnte (Öl, Kupfer, Agrarrohstoffe)
₿ Und was der Bitcoin-Rücksetzer mit Tech-Aktien gemeinsam hat

Spannend: Torsten Dennin hatte bereits im September eine Gold-Prognose von 4.200–4.400 USD und Silber bei 60–80 USD genannt – beide Ziele wurden erreicht bzw. übertroffen.

Ist der Rücksetzer nur eine gesunde Korrektur oder der Beginn einer grösseren Trendwende?
Jetzt reinschauen und die Einschätzung vom Experten erfahren!

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