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25.03.2026 16:58:15

State Street Global Advisors: Der Golfkonflikt: Szenarien für festverzinsliche Anlagen

                                                           
 
 
 
 
SSGA
 
 
 
 
Anleihe-Investoren stehen vor erheblicher Unsicherheit im Zusammenhang mit dem Konflikt im Nahen Osten. Unsere aktuelle Analyse beleuchtet, wie unterschiedliche Konfliktausgänge die Anleihemärkte beeinflussen könnten.

Dabei bewerten wir die Auswirkungen von Deeskalation, anhaltendem Konflikt und Eskalation auf verschiedene festverzinsliche Anlageklassen. Hierbei greifen wir auf Erkenntnisse aus dem Ukrainekrieg und dem damit verbundenen Energieschock zurück.


 
 
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Gold & Silber: Ausblick 2026 mit Torsten Dennin

Gold & Silber im Crash – was steckt hinter dem Preisrücksetzer?
Nach starken Kursanstiegen bei Gold und Silber kam es Anfang 2026 zu historischen Rücksetzern . Doch was waren die Ursachen? Und wie geht es jetzt weiter mit den Edelmetallen und dem «digitalen Gold» Bitcoin?

Im Gespräch mit Prof. Dr. Torsten Dennin, CIO von Asset Management Switzerland AG und Rohstoffexperte, analysieren wir:

Warum Silber innerhalb weniger Tage über 30 % verlor
Parallelen zum „Silver Thursday“ 1980
Welche Rolle die Fed und Zinserwartungen spielten
⚖️ Warum Silber stärker schwankt als Gold
Ob Gold wirklich ein „sicherer Hafen“ ist
Wie hoch die ideale Goldquote im Portfolio sein sollte
⛏️ Warum Gold- und Silberminen 2026 besonders spannend sein könnten
Warum 2026 ein Rohstoffjahr werden könnte (Öl, Kupfer, Agrarrohstoffe)
₿ Und was der Bitcoin-Rücksetzer mit Tech-Aktien gemeinsam hat

Spannend: Torsten Dennin hatte bereits im September eine Gold-Prognose von 4.200–4.400 USD und Silber bei 60–80 USD genannt – beide Ziele wurden erreicht bzw. übertroffen.

Ist der Rücksetzer nur eine gesunde Korrektur oder der Beginn einer grösseren Trendwende?
Jetzt reinschauen und die Einschätzung vom Experten erfahren!

Gold & Silber: Ausblick 2026 mit Torsten Dennin

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