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16.09.2026 10:52:33

State Street Global Advisors: 25 Jahre ETFs: Was die Vergangenheit über die Zukunft verrät

                                                           
 
 
Entdecken Sie zwei neue Perspektiven auf die Entwicklung des ETF-Marktes in Europa.
 
 
SSGA
 
 
Zurückblicken. Vorausdenken.
 
 
In den vergangenen 25 Jahren haben ETFs die Art und Weise, wie Anleger auf Märkte zugreifen, Portfolios aufbauen und ihre Anlagestrategien umsetzen, entscheidend verändert. Anlässlich von 25 Jahren ETFs in Europa haben wir zwei neue Insights veröffentlicht, die beleuchten, wie sich der Markt entwickelt hat und welche Trends seine nächste Wachstumsphase prägen könnten.

Ein Blick darauf, wie sich ETFs von einem Nischenprodukt zu einem festen Bestandteil moderner Geldanlage entwickelt haben.

Eine Analyse der wichtigsten Trends, die die weitere Verbreitung und Innovation von ETFs in Europa vorantreiben könnten.
 
 
Erfahren Sie mehr über die Entwicklung von ETFs und die Trends, die ihre Zukunft prägen.
 
 
                      Datenschutz                      statestreet.com/im
 
 
Marketing Communication. For investment professionals only.

For Investors in Austria: The offering of SPDR ETFs by the Company has been notified to the Financial Markets Authority (FMA) in accordance with section 139 of the Austrian Investment Funds Act. Prospective investors may obtain the current sales Prospectus, the articles of incorporation, the KID as well as the latest annual and semi-annual report free of charge from State Street Global Advisors Europe Limited, Branch in Germany, Brienner Strasse 59, D-80333 Munich, Germany with a representation office at Brüsseler Strasse 1-3, D-60327 Frankfurt am Main Germany ("State Street Global Advisors Germany"). Munich T +49 (0)89 55878 400. Frankfurt T +49 (0)69 667745 000.

For Investors in Finland: The offering of funds by the Companies has been notified to the Financial Supervision Authority in accordance with Section 127 of the Act on Common Funds (29.1.1999/48) and by virtue of confirmation from the Financial Supervision Authority the Companies may publicly distribute their Shares in Finland. Certain information and documents that the Companies must publish in Ireland pursuant to applicable Irish law are translated into Finnish and are available for Finnish investors by contacting State Street Custodial Services (Ireland) Limited, 78 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Ireland.

For Investors in France: This document does not constitute an offer or request to purchase shares in the Company. Any subscription for shares shall be made in accordance with the terms and conditions specified in the complete Prospectus, the KID, the addenda as well as the Company Supplements. These documents are available from the Company centralizing correspondent: State Street Banque S.A., Coeur Défense — Tour A — La Défense 4 33e étage 100, Esplanade du Général de Gaulle 92 931 Paris La Défense cedex France or on the French part of the site ssga.com. The Company is an undertaking for collective investment in transferable securities (UCITS) governed by Irish law and accredited by the Central Bank of Ireland as a UCITS in accordance with European Regulations. European Directive no. 2014/91/EU dated 23 July 2014 on UCITS, as amended, established common rules pursuant to the cross-border marketing of UCITS with which they duly comply. This common base does not exclude differentiated implementation. This is why a European UCITS can be sold in France even though its activity does not comply with rules identical to those governing the approval of this type of product in France.The offering of these compartments has been notified to the Autorité des Marchés Financiers (AMF) in accordance with article L214-2-2 of the French Monetary and Financial Code.

For Investors in Germany: The offering of SPDR ETFs by the Companies has been notified to the Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) in accordance with section 312 of the German Investment Act. Prospective investors may obtain the current sales Prospectuses, the articles of incorporation, the KIDs as well as the latest annual and semi-annual report free of charge from State Street Global Advisors Europe Limited, Branch in Germany, Brienner Strasse 59, D-80333 Munich, Germany with a representation office at Brüsseler Strasse 1-3, D-60327 Frankfurt am Main Germany ("State Street Global Advisors Germany"). Munich T +49 (0)89 55878 400. Frankfurt T +49 (0)69 667745 000.

Ireland Entity: State Street Global Advisors Europe Limited is regulated by the Central Bank of Ireland. Registered office address 78 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2. Registered Number: 49934. T: +353 (0)1 776 3000. F: +353 (0)1 776 3300.

Israel: No action has been taken or will be taken in Israel that would permit a public offering of the Securities or distribution of this sales brochure to the public in Israel. This email has not been approved by the Israel Securities Authority (the ‘ISA’).

Accordingly, the Securities shall only be sold in Israel to an investor of the type listed in the First Schedule to the Israeli Securities Law, 1978, which has confirmed in writing that it falls within one of the categories listed therein (accompanied by external confirmation where this is required under ISA guidelines), that it is aware of the implications of being considered such an investor and consents thereto, and further that the Securities are being purchased for its own account and not for the purpose of re-sale or distribution.

This email may not be reproduced or used for any other purpose, nor be furnished to any other person other than those to whom copies have been sent.

Nothing in this email should be considered investment advice or investment marketing as defined in the Regulation of Investment Advice, Investment Marketing and Portfolio Management Law, 1995 ( “the Investment Advice Law”). Investors are encouraged to seek competent investment advice from a locally licenced investment advisor prior to making any investment. State Street is not licenced under the Investment Advice Law, nor does it carry the insurance as required of a licencee thereunder.

This email does not constitute an offer to sell or solicitation of an offer to buy any securities other than the Securities offered hereby, nor does it constitute an offer to sell to or solicitation of an offer to buy from any person or persons in any state or other jurisdiction in which such offer or solicitation would be unlawful, or in which the person making such offer or solicitation is not qualified to do so, or to a person or persons to whom it is unlawful to make such offer or solicitation.

Investing in foreign domiciled securities may involve risk of capital loss from unfavorable fluctuation in currency values, withholding taxes, from differences in generally accepted accounting principles or from economic or political instability in other nations. Investments in emerging or developing markets may be more volatile and less liquid than investing in developed markets and may involve exposure to economic structures that are generally less diverse and mature and to political systems which have less stability than those of more developed countries.

Equity securities may fluctuate in value and can decline significantly in response to the activities of individual companies and general market and economic conditions.

Italy Entity: State Street Global Advisors Europe Limited, Italy Branch (“State Street Global Advisors Italy”) is a branch of State Street Global Advisors Europe Limited, registered in Ireland with company number 49934, authorised and regulated by the Central Bank of Ireland, and whose registered office is at 78 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2. State Street Global Advisors Italy is registered in Italy with company number 11871450968 — REA: 2628603 and VAT number 11871450968, and its office is located at Via Ferrante Aporti, 10 - 20125 Milan, Italy. T: +39 02 32066 100. F: +39 02 32066 155.

For Investors in Luxembourg: The Companies have been notified to the Commission de Surveillance du Secteur Financier in Luxembourg in order to market their shares for sale to the public in Luxembourg and the Companies are notified Undertakings in Collective Investment for Transferable Securities (UCITS).

For Investors in the Netherlands: This communication is directed at qualified investors within the meaning of Section 2:72 of the Dutch Financial Markets Supervision Act (Wet op het financieel toezicht) as amended. The products and services to which this communication relates are only available to such persons and persons of any other description should not rely on this communication. Distribution of this document does not trigger a licence requirement for the Companies or SSGA in the Netherlands and consequently no prudential and conduct of business supervision will be exercised over the Companies or SSGA by the Dutch Central Bank (De Nederlandsche Bank N.V.) and the Dutch Authority for the Financial Markets (Stichting Autoriteit Financiële Markten). The Companies have completed their notification to the Authority Financial Markets in the Netherlands in order to market their shares for sale to the public in the Netherlands and the Companies are, accordingly, investment institutions (beleggingsinstellingen) according to Section 2:72 Dutch Financial Markets Supervision Act of Investment Institutions.

For Investors in Norway: The offering of SPDR ETFs by the Companies has been notified to the Financial Supervisory Authority of Norway (Finanstilsynet) in accordance with applicable Norwegian Securities Funds legislation. By virtue of a confirmation letter from the Financial Supervisory Authority dated 28 March 2013 (16 October 2013 for umbrella II) the Companies may market and sell their shares in Norway.

For Investors in Spain: State Street Global Advisors SPDR ETFs Europe I and II plc have been authorised for public distribution in Spain and are registered with the Spanish Securities Market Commission (Comisión Nacional del Mercado de Valores) under no.1244 and no.1242. Before investing, investors may obtain a copy of the Prospectus and Key Information Documents, the Marketing Memoranda, the fund rules or instruments of incorporation as well as the annual and semi-annual reports of State Street Global Advisors SPDR ETFs Europe I and II plc from Cecabank, S.A. Alcalá 27, 28014 Madrid (Spain) who is the Spanish Representative, Paying Agent and distributor in Spain or at spdrs.com. The authorised Spanish distributor of State Street Global Advisors SPDR ETFs is available on the website of the Securities Market Commission (Comisión Nacional del Mercado de Valores).

Issuer Entity
This document has been issued by State Street Global AdvisorsEurope Limited (“SSGAEL”), regulated by the Central Bank of Ireland. Registered office address 78 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2. Registered number 49934. T: +353 (0)1 776 3000. F: +353 (0)1 776 3300. Web: ssga.com.

This document has been issued by State Street Global Advisors Limited (“SSGAL”). Authorized and regulated by the Financial Conduct Authority, Registered No.2509928. VAT No. 5776591 81. Registered office: 20 Churchill Place, Canary Wharf, London, E14 5HJ. Telephone: 020 3395 6000. Facsimile: 020 3395 6350 Web: www.ssga.com.

ETFs trade like stocks, are subject to investment risk and will fluctuate in market value. The investment return and principal value of an investment will fluctuate in value, so that when shares are sold or redeemed, they may be worth more or less than when they were purchased. Although shares may be bought or sold on an exchange through any brokerage account, shares are not individually redeemable from the fund. Investors may acquire shares and tender them for redemption through the fund in large aggregations known as “creation units.” Please see the fund’s prospectus for more details.

SPDR ETFs is the exchange traded funds (“ETF”) platform of State Street Global Advisors and is comprised of funds that have been authorised by Central Bank of Ireland as open-ended UCITS investment companies.

The trademarks and service marks referenced herein are the property of their respective owners. Third party data providers make no warranties or representations of any kind relating to the accuracy, completeness or timeliness of the data and have no liability for damages of any kind relating to the use of such data.

The information provided does not constitute investment advice as such term is defined under the Markets in Financial Instruments Directive (2014/65/EU) or applicable Swiss regulation and it should not be relied on as such. It should not be considered a solicitation to buy or an offer to sell any investment. It does not take into account any investor’s or potential investor’s particular investment objectives, strategies, tax status, risk appetite or investment horizon. If you require investment advice you should consult your tax and financial or other professional advisor.

All information is from State Street Investment Management unless otherwise noted and has been obtained from sources believed to be reliable, but its accuracy is not guaranteed. There is no representation or warranty as to the current accuracy, reliability or completeness of, nor liability for, decisions based on such information and it should not be relied on as such.

The whole or any part of this work may not be reproduced, copied or transmitted or any of its contents disclosed to third parties without SSGA’s express written consent.

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Kann KI persönliche Finanzberatung ersetzen? Gzim Hasani zu Gast im BX Morningcall

smzh-CEO und Partner Gzim Hasani spricht im BX Morningcall über den Aufbau der Finanzberatung smzh, Führung in einem stark gewachsenen Unternehmen und den Einsatz von KI.

Das Gespräch zeigt, wie Gzim Hasani persönliche Beratung, ganzheitliche Koordination und technologische Unterstützung zusammendenkt. Ausgehend von seinem Wechsel vom Banking ins Unternehmertum erläutert Gzim Hasani, wie smzh gewachsen ist, wie Partnerschaften anhand von Reputation, Aktivierung und neuen Kontakten beurteilt werden und weshalb er Druck vor allem als Verantwortung versteht.

Weitere Themen sind die Rolle von KI im Beratungsalltag, seine Aufteilung zwischen Kundenarbeit, Steuerung und Innovation sowie die langfristige Vision eines zugänglicheren Family-Office-Ansatzes.

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13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
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