State Street Global Advisors: 25 Jahre ETFs: Was die Vergangenheit über die Zukunft verrät

In den vergangenen 25 Jahren haben ETFs die Art und Weise, wie Anleger auf Märkte zugreifen, Portfolios aufbauen und ihre Anlagestrategien umsetzen, entscheidend verändert. Anlässlich von 25 Jahren ETFs in Europa haben wir zwei neue Insights veröffentlicht, die beleuchten, wie sich der Markt entwickelt hat und welche Trends seine nächste Wachstumsphase prägen könnten.



Ein Blick darauf, wie sich ETFs von einem Nischenprodukt zu einem festen Bestandteil moderner Geldanlage entwickelt haben.



Eine Analyse der wichtigsten Trends, die die weitere Verbreitung und Innovation von ETFs in Europa vorantreiben könnten.

