|
16.09.2026 10:52:33
State Street Global Advisors: 25 Jahre ETFs: Was die Vergangenheit über die Zukunft verrät
|
Kann KI persönliche Finanzberatung ersetzen? Gzim Hasani zu Gast im BX Morningcall
smzh-CEO und Partner Gzim Hasani spricht im BX Morningcall über den Aufbau der Finanzberatung smzh, Führung in einem stark gewachsenen Unternehmen und den Einsatz von KI.
Das Gespräch zeigt, wie Gzim Hasani persönliche Beratung, ganzheitliche Koordination und technologische Unterstützung zusammendenkt. Ausgehend von seinem Wechsel vom Banking ins Unternehmertum erläutert Gzim Hasani, wie smzh gewachsen ist, wie Partnerschaften anhand von Reputation, Aktivierung und neuen Kontakten beurteilt werden und weshalb er Druck vor allem als Verantwortung versteht.
Weitere Themen sind die Rolle von KI im Beratungsalltag, seine Aufteilung zwischen Kundenarbeit, Steuerung und Innovation sowie die langfristige Vision eines zugänglicheren Family-Office-Ansatzes.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside ETF
ETF-Finder
Meistgelesene Nachrichten
ETF Kategorien
|Alternative Investmentfonds
|Aktienfonds
|Immobilienfonds
|Sonstige Fonds
Grösste ETF Gesellschaften
|Amundi ETF
|Invesco
|ComStage
|db x-trackers
|iShares plc
|Lyxor AM
|UBS ETF
|State Street SPDR
Börse aktuell - Live TickerVor Fed-Zinsentscheid: SMI fester -- DAX stabil -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt tendiert am Mittwoch zu Aufschlägen, während der deutsche Leitindex seitwärts notiert. Die Märkte in Fernost verzeichneten zur Wochenmitte Gewinne.