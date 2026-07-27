State Sheet Global Advisor: Wo wir im dritten Quartal attraktive Chancen im Rentenmarkt sehen

Trotz der geopolitischen Spannungen rund um den Konflikt zwischen den USA und dem Iran haben sich Anleihen in diesem Jahr schwächer entwickelt als Aktien.



In unserem Ausblick für das 3. Quartal beleuchten wir drei Bereiche, in denen wir derzeit besonders interessante Chancen im Anleihesegment erkennen:



• Europäische AAA-bewertete Collateralised Loan Obligations (CLOs): Die Straffung der Zentralbankpolitik kehrt auf die Agenda der Europäischen Zentralbank zurück. Wir analysieren wir die Wertentwicklung europäischer CLOs während des letzten Zinserhöhungszyklus und ob sich bei einer erneute Zinserhöhungen daraus Chancen ergeben.



• Wandelanleihen: Die starke Emissionstätigkeit im Technologiesektor hat die Wertentwicklung von Wandelanleihen im ersten Halbjahr massgeblich beeinflusst. Analysiert wird ob dieser Rückenwind weiterhin anhalten kann.



• Saudi-arabische Anleihen auf dem Weg in den Mainstream: Niedrige Schuldenquoten und die Aufnahme in wichtige Anleiheindizes sprechen dafür, dass saudische Staatsanleihen künftig eine bedeutendere Rolle in Schwellenländer-Portfolios einnehmen könnten.



Ausserdem: PriceStats®, unser eigenentwickeltes Inflationsmodel, zeigt, welche Auswirkungen