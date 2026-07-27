Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’441 0.8%  SPI 20’235 0.8%  Dow 51’947 0.5%  DAX 25’519 1.7%  Euro 0.9285 -0.1%  EStoxx50 6’366 1.4%  Gold 4’096 1.0%  Bitcoin 53’087 -0.5%  Dollar 0.8150 -0.1%  Öl 89.5 -7.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Zurich Insurance1107539Partners Group2460882Novartis1200526Rheinmetall345850
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Aktien von Shell, TotalEnergies und BP im Minus: Diese Faktoren belasten den Sektor
Oracle als Fallstrick? Wie das "Schulden-Inferno" im KI-Boom zur Gefahr für Tech-Aktien wird
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
SAP-Aktie stürmt an die DAX-Spitze: Analysten nach Zahlenvorlage uneins
Zurich-Aktie kaum verändert: Finma untersucht bei Zurich Kontrollen im Vorsorgegeschäft
Suche...
Plus500 Depot
27.07.2026 13:32:19

State Sheet Global Advisor: Wo wir im dritten Quartal attraktive Chancen im Rentenmarkt sehen

                                                           
 
 
Chancen für Anleihen im 3. Quartal 2026
 
 
SSGA
 
 
 
 
Trotz der geopolitischen Spannungen rund um den Konflikt zwischen den USA und dem Iran haben sich Anleihen in diesem Jahr schwächer entwickelt als Aktien.

In unserem Ausblick für das 3. Quartal beleuchten wir drei Bereiche, in denen wir derzeit besonders interessante Chancen im Anleihesegment erkennen:

• Europäische AAA-bewertete Collateralised Loan Obligations (CLOs): Die Straffung der Zentralbankpolitik kehrt auf die Agenda der Europäischen Zentralbank zurück. Wir analysieren wir die Wertentwicklung europäischer CLOs während des letzten Zinserhöhungszyklus und ob sich bei einer erneute Zinserhöhungen daraus Chancen ergeben.

• Wandelanleihen: Die starke Emissionstätigkeit im Technologiesektor hat die Wertentwicklung von Wandelanleihen im ersten Halbjahr massgeblich beeinflusst. Analysiert wird ob dieser Rückenwind weiterhin anhalten kann.

• Saudi-arabische Anleihen auf dem Weg in den Mainstream: Niedrige Schuldenquoten und die Aufnahme in wichtige Anleiheindizes sprechen dafür, dass saudische Staatsanleihen künftig eine bedeutendere Rolle in Schwellenländer-Portfolios einnehmen könnten.

Ausserdem: PriceStats®, unser eigenentwickeltes Inflationsmodel, zeigt, welche Auswirkungen
 
 
 
 
                      Datenschutz                      statestreet.com/im
 
 
For Investment Professional Use Only. Marketing Communication.

This communication is directed at professional clients (this includes eligible counterparties as defined by the appropriate EU regulator) who are deemed both knowledgeable and experienced in matters relating to investments. The products and services to which this communication relates are only available to such persons and persons of any other description (including retail clients) should not rely on this communication.

Investing involves risk including the risk of loss of principal.

The information contained in this communication is not a research recommendation or ‘investment research’ and is classified as a ‘Marketing Communication’ in accordance with the applicable regional regulation. This means that this marketing communication (a) has not been prepared in accordance with legal requirements designed to promote the independence of investment research (b) is not subject to any prohibition on dealing ahead of the dissemination of investment research.

The information provided does not constitute investment advice as such term is defined under the Markets in Financial Instruments Directive (2014/65/EU) and it should not be relied on as such. It should not be considered a solicitation to buy or an offer to sell any investment. It does not take into account any investor's or potential investor’s particular investment objectives, strategies, tax status, risk appetite or investment horizon. If you require investment advice you should consult your tax and financial or other professional advisor. All information is from SSGA unless otherwise noted and has been obtained from sources believed to be reliable, but its accuracy is not guaranteed. There is no representation or warranty as to the current accuracy, reliability or completeness of, nor liability for, decisions based on such information and it should not be relied on as such.

CLO Debt Securities carry certain structural risks including potential subordination to the other tranches of debt in the same capital structure, volatility of underlying collateral values, and potential for principal loss of the underlying assets in excess of the equity valuation. CLOs issue classes or "tranches" of securities that vary in risk and yield. Losses caused by defaults on underlying assets are borne first by the holders of subordinate tranches.

ETFs trade like stocks, are subject to investment risk and will fluctuate in market value. The investment return and principal value of an investment will fluctuate in value, so that when shares are sold or redeemed, they may be worth more or less than when they were purchased. Although shares may be bought or sold on an exchange through any brokerage account, shares are not individually redeemable from the fund. Investors may acquire shares and tender them for redemption through the fund in large aggregations known as "creation units." Please see the fund’s prospectus for more details.

All forms of investments carry risks, including the risk of losing all of the invested amount. Such activities may not be suitable for everyone.

Diversification does not ensure a profit or guarantee against loss.

Investing in foreign domiciled securities may involve risk of capital loss from unfavourable fluctuation in currency values, withholding taxes, from differences in generally accepted accounting principles or from economic or political instability in other nations.

Investments in emerging or developing markets may be more volatile and less liquid than investing in developed markets and may involve exposure to economic structures that are generally less diverse and mature and to political systems which have less stability than those of more developed countries.

Bonds generally present less short-term risk and volatility than stocks, but contain interest rate risk (as interest rates rise, bond prices usually fall); issuer default risk; issuer credit risk; liquidity risk; and inflation risk. These effects are usually pronounced for longer-term securities. Any fixed income security sold or redeemed prior to maturity may be subject to a substantial gain or loss.

The views expressed in this material are the views of the SPDR EMEA Strategy & Research team through the period ended 2 July 2026 and are subject to change based on market and other conditions. This document contains certain statements that may be deemed forward-looking statements. Please note that any such statements are not guarantees of any future performance and actual results or developments may differ materially from those projected.

The whole or any part of this work may not be reproduced, copied or transmitted or any of its contents disclosed to third parties without SSGA's express written consent.

Expiration Date: 31/10/2026

9026916.1.5.EMEA.INST 

© 2026 State Street Corporation - All Rights Reserved

This email is classified as General Access.
 

KI-Boom, Kupfer & Uran – Welche Rohstoffe profitieren wirklich?

Künstliche Intelligenz verändert nicht nur die Technologiebranche, sondern sorgt auch für eine völlig neue Dynamik an den Rohstoffmärkten. In diesem Interview spricht Rohstoffexperte Professor Dr. Torsten Dennin über die Metalle hinter dem KI-Boom, warum Kupfer, Uran und Silber strategisch immer wichtiger werden und welche Chancen sich daraus für Anleger ergeben. ⚡

Der Ausbau von künstlicher Intelligenz, Rechenzentren und Elektrifizierung sorgt für einen stark steigenden Rohstoffbedarf. Im Gespräch geht es darum, welche Märkte tatsächlich profitieren, wo strukturelle Knappheit droht und welche Risiken Anleger beachten sollten.

Kupfer als zentraler Rohstoff für Elektrifizierung und KI-Infrastruktur
Strukturelle Angebotslücken bei Kupfer
Silber zwischen Industriemetall und Investment
Einfluss von Realzinsen auf Gold und Silber
Uran als Energiequelle für Rechenzentren
Chancen und Grenzen von Erdgas als Übergangstechnologie
Gallium, Germanium und seltene Erden
Versorgungssicherheit und Abhängigkeit von China
Investitionen über Minen- und Rohstoffaktien
Öl als mögliches geopolitisches Überraschungsrisiko
Gold als strategischer Sicherheitsbaustein

KI-Boom, Kupfer & Uran – Welche Rohstoffe profitieren wirklich?

Inside ETF

08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

ETF-Finder

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Idorsia-Aktie springt deutlich an: Vertriebs-Deal für Quviviq in Nahost
Dow Jones-Handel aktuell: Zum Handelsende Pluszeichen im Dow Jones
Gold, Öl & Co. in KW 30: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
Schwacher Handel: Dow Jones letztendlich im Minus
Oracle als Fallstrick? Wie das "Schulden-Inferno" im KI-Boom zur Gefahr für Tech-Aktien wird
Apple Reportedly Planning Broad Mac Refresh With OLED Touchscreen MacBook Pro
Sartorius-Aktie im Plus: Konzern übertrifft Analystenerwartungen beim Gewinn je Aktie
Morning Briefing - International

Top-Rankings

KW 30: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 30: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 30: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.