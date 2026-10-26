Seltene Erden: Europas Milliardenplan und die ETF-Chancen

Europa will im Kampf um kritische Rohstoffe unabhängiger werden. Am 20. Oktober hat das Europäische Parlament mit 470 zu 83 Stimmen eine weitreichende Reform des Critical Raw Materials Act unterstützt. Im Mittelpunkt stehen ein neues europäisches Rohstoffzentrum und ein geplanter Förderfonds von umgerechnet 1.85 Mrd. CHF. Durch gemeinsame Beschaffung, strategische Vorräte und gezielte Investitionen sollen Europas Abhängigkeiten von ausländischen Lieferanten reduziert werden. Der Beschluss bildet zunächst die Verhandlungsposition des Parlaments, die endgültige Zustimmung der Mitgliedstaaten steht noch aus.

Einem Bericht der Financial Times vom 26. Oktober zufolge erwägt die EU, künftig sogar direkte Beteiligungen an strategisch wichtigen Rohstoffunternehmen einzugehen. In den USA ist dieser Ansatz bereits Realität. Washington hat beispielsweise 400 Mio. USD für eine Beteiligung am Seltene-Erden-Produzenten MP Materials bereitgestellt. Damit könnte sich ein grundlegender Wandel abzeichnen. Denn kritische Rohstoffe werden hierdurch zunehmend nicht mehr nur als Wirtschaftsgüter, sondern als strategische Voraussetzung industrieller Unabhängigkeit betrachtet.

Der Hintergrund ist die enorme Marktmacht Chinas. Nach Angaben der Internationalen Energieagentur (IEA) entfallen über 90 Prozent der weltweiten Verarbeitung magnetrelevanter Seltener Erden auf das Land. Diese werden unter anderem für leistungsstarke Elektromotoren, Windkraftanlagen und Verteidigungssysteme benötigt. Würden bestimmte, derzeit ausgesetzte chinesische Exportbeschränkungen vollständig umgesetzt, könnten ausserhalb Chinas jährlich industrielle Produktionsaktivitäten im Wert von bis zu 6.5 Billionen USD gefährdet sein.

Für Anleger entsteht daraus eine langfristige Investmentthese. Denn Europa, die USA und weitere Industriestaaten dürften erhebliche Summen investieren müssen, um alternative Lieferketten aufzubauen. Entscheidend ist dabei nicht nur die Förderung neuer Vorkommen. Vor allem die Verarbeitung und Trennung Seltener Erden sowie deren Weiterverarbeitung zu Magneten müssen ausgebaut werden. Hinzu kommen Recycling und die Erschliessung weiterer kritischer Metalle, die für Batterien, Halbleiter und moderne Industrieanlagen unverzichtbar sind.

Gleichzeitig eröffnen die jüngsten Kursverluste möglicherweise attraktivere Einstiegsperspektiven. Besonders direkt lässt sich das Thema mit dem VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF abbilden. Der Fonds investiert in Unternehmen aus der Förderung und Verarbeitung Seltener Erden und strategischer Metalle. Zu den grössten Positionen gehören unter anderem MP Materials, Lynas Rare Earths und China Northern Rare Earth. Der ETF verwaltet aktuell 882 Mio. USD und kostet jährlich 0.59 Prozent. Allerdings hat er im laufenden Jahr fast 30 Prozent verloren. Anleger erhalten damit einen gezielten, aber entsprechend schwankungsanfälligen Zugang zum Thema.

Etwas breiter setzt der WisdomTree Strategic Metals and Rare Earths Miners UCITS ETF an. Neben Unternehmen wie MP Materials und Lynas umfasst er auch Förderer von Platin- und Batteriemetallen. Die Gesamtkostenquote beträgt 0.50 Prozent. Interessant ist der China-Anteil von 22.5 Prozent, was mit Abstand die grösste Länderposition vor den USA mit 14.2 Prozent bedeutet. Denn während westliche Staaten alternative Lieferketten aufbauen, bleiben chinesische Produzenten wichtige Akteure des globalen Rohstoffmarkts. Anleger setzen hier also nicht auf die Unabhängigkeit von China. Es geht viel mehr um die Entwicklung der gesamten Branche. Auch dieser ETF hat zuletzt deutlich korrigiert und liegt im laufenden Jahr bei einem Minus von 13.3 Prozent. Auf Sicht von 12 Monaten steht trotzdem noch eine Rendite von 3.1 zu Buche.

Eine noch breitere Variante bietet der Global X Disruptive Materials UCITS ETF. Seine 50 Positionen decken neben Seltenen Erden auch Kupfer, Lithium, Nickel, Kobalt und weitere Rohstoffe für Zukunftstechnologien ab. Zu den grössten Beteiligungen gehören Anglo American, Southern Copper und der chilenische Bergbaukonzern Antofagasta PLC. Damit profitieren Anleger hier auch besonders stark vom steigenden Materialbedarf durch Elektrifizierung und technologische Innovation. Die TER beträgt 0.50 Prozent, das Fondsvolumen über 40 Mio. USD. Mit einem Verlust von nur 10,1 Prozent blieb der ETF im laufenden Jahr am stabilsten und verzeichnete auf Sicht der letzten drei Jahre mit 76.4 Prozent eine beeindruckende Rendite.

Fazit: Europas Milliardenpläne könnten den Aufbau alternativer Rohstofflieferketten langfristig beschleunigen. Die drei ETFs bieten dafür unterschiedlich breit aufgestellte Zugänge, wobei keiner ausschliesslich auf europäische Unternehmen setzt. Angesichts der anhaltenden Kursrückgänge sollten Anleger jedoch zunächst eine klare Bodenbildung abwarten. Wenn sich die Kurse nachhaltig stabilisieren, dürfte sich allerdings ein günstiger Einstieg ergeben, um an den langfristigen Potenzialen dieses strategisch wichtigen Markts teilzuhaben.