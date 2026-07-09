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ETF-Experten-Kolumne 09.07.2026 15:28:17

findependent-Kolumne: SpaceX sorgt für Bewegung an den Finanzmärkten

findependent-Kolumne: SpaceX sorgt für Bewegung an den Finanzmärkten

Der Frühsommer zeigte sich für Anlegerinnen und Anleger von der erfreulichen Seite.

In den letzten drei Monaten erholten sich insbesondere die Aktienmärkte. Hingegen erlitt Gold einen substanziellen Kursrückgang, während die Schweizer Immobilienfonds und Anleihen in Schweizer Franken leicht zulegten.

Zwei Entwicklungen standen im Rampenlicht: Das Ende der intensiven Kampfhandlungen im Nahen Osten und das geglückte Börsendebüt von SpaceX führten zu viel Bewegung an den Finanzmärkten.

Mit dem Hype um SpaceX ist auch die Diskussion um Mega-Börsengänge zurück.

Rückblick

Der mächtigste (US-Präsident Donald Trump) und der reichste Mensch der Welt (Elon Musk, Hauptaktionär von SpaceX) trugen durch ihre Aktionen zur erfreulichen Entwicklung von Anlagen bei.

An den Finanzmärkten zählen am Ende selten die politischen Schlagzeilen selbst, sondern deren konkrete Auswirkungen auf die Wirtschaft. Nach dem temporären Waffenstillstand im April sowie der jüngsten Absichtserklärung zwischen den USA und dem Iran entspannte sich die Lage am Persischen Golf merklich. Es half, dass die Regierungen in Washington und Teheran kriegsmüde wurden, denn für die Börse gilt schlichtweg: Hauptsache, das Öl fliesst bzw. die Wirtschaft kann ungehindert laufen.

Die gute Stimmung öffnete gleichzeitig das Tor für neue Börsengänge (IPOs) - also die Chance für alle, Aktien von bisher privaten Firmen zu kaufen. Das Debüt von SpaceX hat am 12. Juni dann sämtliche Rekorde und die Vorstellungskraft vieler Anlegerinnen und Anleger gesprengt.

Was müssen Anlegerinnen und Anleger jetzt tun?

Kurze Antwort: Nichts.

Das laute Trommeln der beiden Herren ist im besten Fall unterhaltsam, eignet sich jedoch nicht als Grundlage für Anlageentscheidungen.

Die Aussichten von SpaceX wurden vom Hauptaktionär weniger mit den aktuellen Produkten beworben, sondern lieber mit fantastischen Visionen von Rechenzentren im All und der Besiedlung des Mars. Das sehen wir kritisch.

Die Rückkehr solcher Mega-Börsengänge sorgt bei Finanzkommentatoren derzeit für hitzige Diskussionen. Manche sehen sie als Zeichen für eine überschwängliche Euphorie unter Anlegerinnen und Anleger, auf die schwierigere Börsenmonate folgen (müssen). Die Lage lässt sich aber nüchtern betrachten. Es gibt keine Naturgesetze für die Entwicklung der Börse.

Was die Finanzgeschichte jedoch zeigt: Firmen gehen meistens dann an die Börse, wenn die bisherigen Eigentümer einen besonders hohen und vorteilhaften Verkaufspreis erzielen können. Sie mahnt deshalb zur Vorsicht, denn die Kursentwicklung der meisten "neuen" Aktien war in den ersten Jahren gemäss umfangreichen Studien des renommierten Professors Jay Ritter nachweislich enttäuschend.

Warum man sich keine Sorgen machen muss

Mit Blick auf IPOs sind Anlegerinnen und Anleger, die breit in ETF investieren, in der Regel kaum betroffen. Normalerweise dauert es eine gewisse Zeit, bis eine neue Aktie in einen Leitindex aufgenommen wird und selbst dann startet sie dank dessen breiter Streuung mit einem minimalen Gewicht.

Bei SpaceX kam es in diesem Fall durch eine Sonderregelung zu einer schnelleren Aufnahme, aber das Gewicht der Firma in den Leitindizes ist derzeit minimal. Aber selbst wenn der Anteil der frei handelbaren Aktien bis Ende des Jahres steigt, wird SpaceX unter der Annahme stabiler Kurse voraussichtlich keine dominante Position in breit gestreuten Portfolios einnehmen.

Die Achterbahnfahrt einzelner Trend-Aktien spielt für den langfristigen Anlageerfolg keine Rolle. Breite Diversifikation sei Dank!

Ausblick

Man sollte keine Prognosen machen. Das Rezept ist und bleibt simpel: Langfristig, breit abgestützt und kostengünstig anlegen.

Zum Autor

Matthias Bryner ist CEO und Gründer von findependent, der Schweizer Investment App und Robo Advisor der Jahres 2024 und 2025.

Er hat an der Universität Zürich den Bachelor und an der Universität St. Gallen (HSG) den Master in Banking & Finance gemacht.


Bildquelle: findependent

Gold & Silber: Ausblick 2026 mit Torsten Dennin

Gold & Silber im Crash – was steckt hinter dem Preisrücksetzer?
Nach starken Kursanstiegen bei Gold und Silber kam es Anfang 2026 zu historischen Rücksetzern . Doch was waren die Ursachen? Und wie geht es jetzt weiter mit den Edelmetallen und dem «digitalen Gold» Bitcoin?

Im Gespräch mit Prof. Dr. Torsten Dennin, CIO von Asset Management Switzerland AG und Rohstoffexperte, analysieren wir:

Warum Silber innerhalb weniger Tage über 30 % verlor
Parallelen zum „Silver Thursday“ 1980
Welche Rolle die Fed und Zinserwartungen spielten
⚖️ Warum Silber stärker schwankt als Gold
Ob Gold wirklich ein „sicherer Hafen“ ist
Wie hoch die ideale Goldquote im Portfolio sein sollte
⛏️ Warum Gold- und Silberminen 2026 besonders spannend sein könnten
Warum 2026 ein Rohstoffjahr werden könnte (Öl, Kupfer, Agrarrohstoffe)
₿ Und was der Bitcoin-Rücksetzer mit Tech-Aktien gemeinsam hat

Spannend: Torsten Dennin hatte bereits im September eine Gold-Prognose von 4.200–4.400 USD und Silber bei 60–80 USD genannt – beide Ziele wurden erreicht bzw. übertroffen.

Ist der Rücksetzer nur eine gesunde Korrektur oder der Beginn einer grösseren Trendwende?
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