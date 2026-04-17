|Marktlogik
|
17.04.2026 03:45:00
ETFs gegen 200-Tage-Linie: Hat ein alter Börsenkompass ausgedient?
Die 200-Tage-Linie galt lange als einer der verlässlichsten Indikatoren der Wall Street. Doch laut Mark Hulbert haben ausgerechnet ETFs dieses Signal entwertet - mit weitreichenden Folgen.
• Die 200-Tage-Linie verliert als Timing-Instrument zunehmend an Aussagekraft
• Historische Daten zeigen: Ein Bruch der Marke ist längst kein klares Warnsignal mehr
Ein Opfer des eigenen Erfolgs: Warum die 200-Tage-Linie schwächelt
Über Jahrzehnte hinweg galt die 200-Tage-Linie als verlässlicher Gradmesser für den Zustand der Börse. Fiel beispielsweise der S&P 500 unter diesen Durchschnitt, wurde dies häufig als klares Warnsignal interpretiert. Doch genau diese weitverbreitete Nutzung hat dem Indikator offenbar geschadet.
Wie aus einem Bericht von MarketWatch von Marktexperte Mark Hulbert hervorgeht, sei die Strategie "Opfer ihres eigenen Erfolgs" geworden. "Wenn Investoren überzeugt sind, dass ein Signal nahezu sichere Gewinne garantiert, hört es auf zu funktionieren", so Hulbert. Der jüngste Rückfall des S&P 500 unter die 200-Tage-Linie liefere daher keinen verlässlichen Hinweis auf die künftige Marktentwicklung mehr.
Wie ETFs den entscheidenden Wendepunkt brachten
Ein zentraler Grund für diese Entwicklung liegt laut MarketWatch in der strukturellen Veränderung der Märkte. Während es früher aufwendig und teuer war, ganze Aktienkörbe zu handeln, ermöglichen ETFs heute den schnellen und kostengünstigen Zugang zu breit gestreuten Indizes.
Diese neue Effizienz hat weitreichende Folgen. Strategien, die einst nur theoretisch oder mit grossem Aufwand umsetzbar waren, lassen sich inzwischen mit wenigen Klicks realisieren. Genau das habe die 200-Tage-Strategie massentauglich gemacht und damit ihre Wirkung neutralisiert. Hulbert verweist darauf, dass solche Entwicklungen an der Wall Street nicht ungewöhnlich seien. Erfolgreiche Ansätze verlieren oft an Kraft, sobald sie zu populär werden.
Wenn Strategien sich selbst zerstören: Das Grundproblem der Börse
Dass dieses Phänomen kein Einzelfall ist, zeigt eine von MarketWatch zitierte Studie zu rund 100 Investmentstrategien aus der akademischen Forschung. Demnach lagen die Renditen nach Veröffentlichung der Strategien im Schnitt deutlich unter den ursprünglich gemessenen Ergebnissen.
Konkret fielen die Erträge nach der Veröffentlichung um insgesamt 58 Prozent geringer aus als in den ursprünglichen Untersuchungen. Die Schlussfolgerung daraus ist klar: Je bekannter eine Strategie wird, desto schneller verschwindet ihr Vorteil. Die 200-Tage-Linie reiht sich damit in eine lange Liste von Ansätzen ein, deren Aussagekraft mit wachsender Popularität schwindet.
Kein Crashsignal: Was nach dem Bruch wirklich passiert
Auch ein Blick auf historische Marktdaten relativiert die Bedeutung der 200-Tage-Linie zusätzlich. Wie eine weitere Analyse von MarketWatch zeigt, ist ein Rückfall unter diese Marke keineswegs ein verlässlicher Vorbote für Verluste.
Im Gegenteil: Nach längeren Phasen oberhalb der 200-Tage-Linie erzielte der S&P 500 in den darauffolgenden zwölf Monaten im Median sogar ein Plus von rund 9 bis 10 Prozent. In etwa 70 Prozent der Fälle entwickelten sich die Kurse danach positiv. Ein Bruch der Marke sei daher eher als gewöhnlicher Rücksetzer zu verstehen denn als Beginn eines anhaltenden Abschwungs.
Die Daten legen nahe, dass die 200-Tage-Linie heute vor allem eines zeigt: den aktuellen Abstand zum Durchschnitt der vergangenen Handelstage. Für belastbare Prognosen über die Zukunft reicht das jedoch nicht mehr aus.
Benedict Kurschat, Redaktion finanzen.ch
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