ETF-Markt Schweiz 2026: Aktive ETFs und Sparpläne boomen

Der Schweizer ETF-Markt setzt seinen Wachstumskurs fort. Besonders aktiv gemanagte ETFs und ETF-Sparpläne entwickeln sich dynamischer, als die Branche noch vor einem Jahr erwartet hatte. Gleichzeitig stellen die zunehmende Produktvielfalt und der wachsende Anteil privater Anleger neue Anforderungen an die Börsen und ETF-Anbieter.

Im Gespräch mit Annette Matzke erläutern Gregor Braun von der SIX Swiss Exchange und David Kunz von BX Swiss, welche Entwicklungen den Schweizer ETF-Markt derzeit prägen, worauf Anleger bei der Produktauswahl achten sollten und wo sie die grössten Chancen für die kommenden Jahre sehen.

Welche Entwicklungen am ETF-Markt haben euch seit unserem letzten Gespräch besonders überrascht?

Gregor Braun: Viele unserer positiven Erwartungen aus dem vergangenen Jahr haben sich bestätigt. Zwei Entwicklungen haben uns bei der SIX aber besonders überrascht. Zum einen ist die Zahl der kotierten aktiven ETFs nahezu auf das Doppelte gestiegen. Mittlerweile bieten wir in diesem Segment über 250 Produkte an. Mit Allianz Global Investors, AllianceBernstein und Pictet konnten wir zudem neue Emittenten begrüssen.

Zum anderen hat sich das Handelsvolumen stärker entwickelt als erwartet. Bis Ende August 2026 wurden an der SIX 3.2 Millionen ETF-Transaktionen durchgeführt. Das entspricht einem Wachstum von fast 50 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Der Handelsumsatz stieg um nahezu 30 Prozent auf 107 Milliarden Franken. Zu dieser Entwicklung hat allerdings auch die zeitweise höhere Marktvolatilität beigetragen, neben auch Punkten wie algorithmischem Handeln und dem Zugang von Retail-Investoren.

David Kunz: Auch wir sehen bei aktiven ETFs und ETF-Sparplänen ein aussergewöhnlich starkes Wachstum. Überraschend ist dabei vor allem die Zusammensetzung der Sparpläne. Anleger konzentrieren sich sehr stark auf die grossen, breit diversifizierten Core-ETFs. Themen-ETFs werden dagegen deutlich seltener für Sparpläne genutzt.

Was entscheidet darüber, ob eine ETF-Kotierung langfristig erfolgreich wird?

Gregor Braun: Entscheidend ist zunächst das Produktversprechen. Ein Emittent muss ein Thema finden, das Anleger interessiert, und dieses möglichst effizient und zu wettbewerbsfähigen Kosten umsetzen können. Das ist aus meiner Sicht die wichtigste Grundlage für den nachhaltigen Erfolg. Aus Sicht einer Börse spielt darüber hinaus die Handelbarkeit eine zentrale Rolle. Dazu gehören eine kontinuierliche Liquiditätsversorgung, enge Spreads und eine zuverlässige Preisstellung. Am Ende wird aber vor allem entscheidend sein, ob das Produktversprechen die Anleger langfristig überzeugt.

Welche Bedeutung hat die Qualität der Handelsausführung für Anleger?

David Kunz: Gerade für Privatanleger sind Preis und Ausführungsqualität entscheidend. Dabei geht es nicht nur um die direkten Börsengebühren, sondern auch um die Breite der Spreads, die verfügbare Liquidität und die Geschwindigkeit der Ausführung. Dafür muss die gesamte Handelskette funktionieren. Zunächst müssen die Emittenten geeignete Produkte bereitstellen. Anschliessend sorgen die Market Maker für eine kontinuierliche Preisstellung und wettbewerbsfähige Kurse. Die Börse wiederum muss eine zuverlässige technische Infrastruktur gewährleisten und den Handel möglichst kostengünstig ermöglichen.

Woran lässt sich für einen Börsenanbieter erkennen, ob eine neue ETF-Innovation langfristig erfolgreich ist?

Gregor Braun: Als Börse können wir verschiedene Indikatoren heranziehen. Dazu gehören insbesondere der Handelsumsatz, die Zahl der Transaktionen, die Liquidität, die Spreads und die Anzahl der Market Maker, die ein Produkt betreuen. Der aus meiner Sicht wichtigste Indikator für den langfristigen Erfolg ist allerdings das verwaltete Vermögen, die sogenannten Assets Under Management. Wenn dieses über einen längeren Zeitraum wächst, idealerweise auch bereinigt um die allgemeine Marktentwicklung, spricht das dafür, dass ein Produkt nachhaltig Erfolg hat.

Wie wichtig ist die Balance zwischen grossen ETF-Anbietern und neuen Emittenten?

Gregor Braun: Wir verstehen uns als Marktplatz, der Investoren, Emittenten und Market Maker zusammenbringt. Entscheidend ist deshalb ein qualitativ hochwertiges Ökosystem. Darin haben sowohl etablierte Anbieter mit einer grossen Produktpalette als auch jüngere Emittenten ihren Platz. Es geht nicht um die Frage, ob grosse oder kleine Anbieter wichtiger sind. Vielmehr sollen Anleger aus einer möglichst breiten Auswahl hochwertiger Produkte wählen können.

David Kunz: Der Wettbewerb zwischen grossen Häusern und spezialisierten Nischenanbietern tut der gesamten Branche gut. Das zeigt sich unter anderem an den Gebühren, die bei vielen ETFs bereits deutlich gesunken sind. Gleichzeitig entstehen neue Produkte nicht ohne Grund. Die Anbieter reagieren auf die Nachfrage nach bestimmten Sektoren und Anlagestrategien. Dadurch wächst die Produktvielfalt kontinuierlich. Für Anbieter entstehen daraus allerdings auch neue Herausforderungen.

Wie können Privatanleger bei der wachsenden ETF-Auswahl den Überblick behalten?

David Kunz: Die Produktauswahl wird immer grösser. Wer beispielsweise einen breit diversifizierten ETF auf den Weltaktienmarkt sucht, steht schnell vor 20 oder 30 unterschiedlichen Angeboten. Selbst für erfahrene Anleger wird es zunehmend schwieriger, das passende Produkt auszuwählen. Deshalb gewinnt die finanzielle Bildung weiter an Bedeutung. Anleger können sich auf den Webseiten der Emittenten informieren, sollten dabei aber berücksichtigen, dass diese naturgemäss ihre eigenen Produkte vermarkten möchten.

Auch die Börsen stellen umfangreiche Informationen und Bildungsangebote zur Verfügung. Eine zusätzliche Orientierung bieten die Swiss ETF Awards, bei denen Produkte innerhalb verschiedener Kategorien ausgezeichnet werden. Sie können helfen, interessante ETFs zu identifizieren.

David, ist das starke Wachstum aktiver ETFs ein struktureller Trend oder lediglich auf das bislang niedrige Ausgangsniveau zurückzuführen?

David Kunz: Ich bin überzeugt, dass aktive ETFs keine vorübergehende Modeerscheinung sind. Wir sehen kontinuierlich neue Produkte und eine zunehmende Nachfrage. Dieser Trend dürfte uns noch über viele Jahre begleiten.

Allerdings wird es für die Anbieter immer wichtiger, den konkreten Mehrwert ihrer Strategien verständlich zu vermitteln. Anleger müssen nachvollziehen können, worin die aktive Komponente besteht und welchen Vorteil sie gegenüber einem passiven ETF bieten soll. Hinzu kommt, dass aktive ETFs in der Regel etwas höhere Gebühren verlangen. Deshalb müssen Anleger prüfen, ob die jeweilige Strategie diesen Kostenunterschied tatsächlich rechtfertigen kann.

Wie wirkt sich das Wachstum aktiver ETFs auf klassische aktiv gemanagte Fonds aus?

Gregor Braun: Für Anleger entsteht vor allem eine zusätzliche Möglichkeit, aktive Anlagestrategien umzusetzen. Früher stand dafür hauptsächlich der klassische aktive Fonds zur Verfügung, bei dem häufig Ausgabeaufschläge anfielen und die Handelbarkeit eingeschränkter war.

Aktive ETFs verbinden aktives Management mit den Vorteilen der ETF-Struktur. Dazu gehören die tägliche Handelbarkeit, eine höhere Transparenz und häufig auch günstigere Konditionen als bei klassischen aktiven Fonds. Damit wächst die Auswahl für Anleger. Gleichzeitig erhöht sich der Wettbewerbsdruck sowohl auf traditionelle aktive Fondsmanager als auch auf die Anbieter aktiver ETFs. Beide Seiten müssen sich stärker um die Gunst der Investoren bemühen.

Worauf sollten Anleger bei der Beurteilung achten, ob ein aktiver ETF zum eigenen Portfolio passt?

Gregor Braun: Am Anfang stehen dieselben grundlegenden Fragen wie bei jeder anderen Anlageentscheidung: Was möchte ich mit meinem Investment erreichen? Welche Rendite strebe ich an und welches Risiko bin ich bereit einzugehen? Vielleicht soll auch eine bestimmte Region oder Branche ergänzt werden, die im bisherigen Portfolio noch fehlt.

Bei aktiven ETFs kommt hinzu, dass Anleger die konkrete Strategie verstehen müssen. Handelt es sich um einen regelbasierten Ansatz oder trifft das Fondsmanagement seine Entscheidungen weitgehend nach eigenem Ermessen? Entscheidend ist ausserdem, auf welche Weise der ETF einen Mehrwert erzielen möchte. Schliesslich verlangen aktive Strategien häufig höhere Gebühren. Anleger sollten deshalb nachvollziehen können, wodurch eine mögliche zusätzliche Rendite entstehen soll und welche Risiken damit verbunden sind.

ETF-Sparpläne gewinnen zunehmend an Bedeutung. Wie lässt sich dieses Wachstum in der Schweiz beziffern?

David Kunz: Es gibt verschiedene Studien, die diese Entwicklung untersuchen. In der Schweiz veröffentlicht beispielsweise die Hochschule Luzern regelmässig entsprechende Untersuchungen. Auch wir verfolgen die Entwicklung anhand unserer eigenen Handelsdaten.

Bei BX Swiss haben wir bis Ende Juli 2026 einen Zuwachs des Sparplanvolumens von über 40 Prozent festgestellt. Das zeigt, wie dynamisch sich dieser Bereich entwickelt. Trotzdem steht die Schweiz bei ETF-Sparplänen aus meiner Sicht noch relativ am Anfang. Das Potenzial ist weiterhin sehr gross, zumal viele Banken und Broker solche Angebote bislang noch gar nicht oder nur in eingeschränktem Umfang bereitstellen. Mit einer grösseren Verfügbarkeit dürften auch die Sparplanvolumen weiter zunehmen.

Welche Herausforderungen stellen ETF-Sparpläne an die Handelsinfrastruktur und welche Rolle kann künstliche Intelligenz dabei spielen?

David Kunz: Eine wesentliche Herausforderung liegt darin, dass ETF-Sparpläne sehr viele Transaktionen mit vergleichsweise kleinen Beträgen erzeugen. Bei einigen Banken sind bereits Sparpläne ab zehn Franken im Monat möglich. Damit solche Angebote für Anleger attraktiv bleiben, müssen die Transaktionen besonders kostengünstig abgewickelt werden. Hohe Gebühren der Börse oder anderer Beteiligter würden bei kleinen Sparraten einen unverhältnismässig grossen Teil der möglichen Rendite aufzehren. Deshalb muss die gesamte Abwicklungskette effizient funktionieren.

Auch die Möglichkeiten künstlicher Intelligenz beobachten wir. Denkbare Anwendungen gibt es beispielsweise bei der Zusammenstellung von Portfolios. Daneben ist KI selbst ein interessantes Anlagethema, das bereits über verschiedene Themen-ETFs abgedeckt werden kann.

Gregor Braun: Die technischen Voraussetzungen für die effiziente Abwicklung kleiner und mittelgrosser Orders sind an regulierten Börsen heute grundsätzlich vorhanden. Auch die Liquidität ist ausreichend. Entscheidend bleiben wettbewerbsfähige Spreads und eine effiziente Handelsausführung. Die technische Abwicklung sollte deshalb kein grundlegendes Hindernis für das weitere Wachstum von ETF-Sparplänen darstellen.

Was muss passieren, damit sich ETF-Sparpläne in der Schweiz noch stärker durchsetzen?

Gregor Braun: Zunächst müssen mehr Banken, Onlinebanken und Neobanken entsprechende Sparplanangebote auf ihren Plattformen bereitstellen. Ebenso wichtig ist, dass diese einfach und intuitiv bedienbar sind. Darüber hinaus müssen Anleger ausreichend Informationen erhalten, um die Chancen und Risiken von ETFs und ETF-Sparplänen zu verstehen. Hier ist die gesamte Branche gefragt, von den Börsen über die Emittenten bis hin zu Banken und Brokern.

Eine wichtige Rolle dürfte ausserdem die persönliche Weiterempfehlung spielen. Wer gute Erfahrungen mit einem ETF-Sparplan macht, berichtet darüber im Freundes- und Familienkreis. Die einfache Handhabung und die Möglichkeit zur breiten Diversifikation können dazu beitragen, dass sich immer mehr Menschen mit dieser Form des Vermögensaufbaus beschäftigen.

Welche Orientierung können die Swiss ETF Awards gerade Privatanlegern bieten?

David Kunz: Orientierung ist hier das entscheidende Stichwort. Als Börse sprechen wir keine konkreten Produktempfehlungen aus, sondern stellen die Handelsplattform und Informationen zur Verfügung. Bei den Swiss ETF Awards zeichnet die Jury knapp 20 ETFs aus, die sich innerhalb ihrer jeweiligen Vergleichsgruppen besonders hervorgetan haben. Das bietet Anlegern eine Möglichkeit, sich einen Überblick über interessante Produkte zu verschaffen.

Gleichzeitig sollte niemand seine Anlageentscheidung ausschliesslich auf eine solche Auszeichnung stützen. Das gilt ebenso für Informationen von Finfluencern. Entscheidend bleiben die eigenen Anlageziele, der Anlagehorizont und vor allem das Verständnis für die Risiken eines Produkts. Sowohl bei passiven als auch bei aktiven ETFs sollten Anleger mehrere Informationsquellen nutzen.

Welche Verantwortung tragen die Börsen bei der Vermittlung von Finanzwissen?

Gregor Braun: Als Börsen haben wir grundsätzlich keine Präferenz für bestimmte Emittenten oder einzelne Produkte. Unser Ziel ist es, ein möglichst gutes Marktumfeld für alle Beteiligten zu schaffen, von den Banken und Brokern über die Market Maker bis hin zu den ETF-Anbietern. Dazu gehört auch die Verantwortung, neutral und anbieterunabhängig zu informieren. Indem wir Daten bereitstellen, Transparenz schaffen und die Vergleichbarkeit von Produkten ermöglichen, können wir Anleger bei ihren Entscheidungen unterstützen.

Können die Börsen auch ETF-Emittenten dazu bewegen, mehr Finanzwissen zu vermitteln?

Gregor Braun: Die Bereitschaft der Emittenten ist grundsätzlich sehr gross. Als Börsen behandeln wir alle Partner gleichberechtigt, sind aber jederzeit offen für gemeinsame Veranstaltungen, Bildungsangebote oder andere Massnahmen zur Wissensvermittlung.

David Kunz: Auch die Emittenten selbst haben ihre Informationsangebote in den vergangenen Jahren deutlich verbessert. Gerade bei grossen internationalen Häusern finden Anleger heute auf den Webseiten umfangreiche Bildungsinhalte, die weit über die reine Produktwerbung hinausgehen. Diese Entwicklung wird auch bei den Swiss ETF Awards berücksichtigt, bei denen unter anderem Leistungen im Bereich der Finanzbildung und Wissensvermittlung ausgezeichnet werden.

Welche Entwicklung im Schweizer ETF-Markt wird derzeit noch unterschätzt?

Gregor Braun: Ich würde die Frage etwas anders formulieren. Es geht weniger darum, welche Entwicklung unterschätzt wird, sondern vielmehr darum, wo noch besonders grosses Verbesserungspotenzial besteht.

Aus meiner Sicht liegt dieses vor allem darin, dass noch deutlich mehr Menschen in der Schweiz überhaupt mit ETFs in Berührung kommen sollten. Zunächst müssen sie verstehen, was ein ETF ist und wie sich solche Produkte bei der Geldanlage einsetzen lassen. Der nächste Schritt besteht darin, ETFs tatsächlich in das eigene Portfolio aufzunehmen. Darauf aufbauend sehe ich insbesondere bei der stärkeren Nutzung von ETF-Sparplänen weiteres Potenzial.

David Kunz: Für mich sind ETF-Sparpläne ebenfalls der Bereich mit dem grössten Wachstumspotenzial. Gerade im Vergleich mit Deutschland wird deutlich, wie viel Aufholbedarf die Schweiz noch hat. Auch die zunehmende Bedeutung von ETFs für den langfristigen Vermögensaufbau und die Altersvorsorge dürfte dazu beitragen, dass sich Sparpläne in den kommenden Jahren weiter etablieren. Deshalb erwarte ich gerade in diesem Segment das stärkste Wachstum.

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Das vollständige Interview mit Gregor Braun und David Kunz gibt es hier ebenfalls in Videoform: