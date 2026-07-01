ETF des Monats Juli 2026: Europas übersehene Nebenwerte

Das Wichtigste in Kürze:

Fast 700 Aktien in einem Fonds, und dabei entscheiden die zehn grössten Positionen über gerade einmal rund sechseinhalb Prozent des Portfolios.

Mit 0,19 Prozent jährlich ist kein anderer europäischer Nebenwerte-ETF günstiger, doch die Auflage im Mai 2026 bietet wenig historischen Output.

Eine Renditehistorie fehlt dem Neuling fast völlig, warum das aktuelle Marktumfeld die Wachstumsfantasie liefert.

Fast 700 Nebenwerte in einem Korb

Der Vanguard FTSE Developed Europe Small-Cap UCITS ETF mit der ISIN IE00069H3LK0 bildet den FTSE Developed Europe Small Cap Index ab und bündelt damit aktuell 698 kleinere börsennotierte Unternehmen aus den entwickelten Märkten Europas. Hierbei deckt der Fonds die gesamte Breite des europäischen Nebenwertemarktes ab, von Industriezulieferern über Spezialfinanzierer bis zu Nischenherstellern. Der ETF thesauriert, Erträge fliessen also automatisch zurück in den Fonds. Für den langfristigen Vermögensaufbau ist das praktisch, weil der Zinseszinseffekt ohne Zutun des Anlegers arbeitet.

Der günstigste seiner Klasse, aber ein Winzling

Beim Preis setzt sich der Fonds an die Spitze. Mit laufenden Kosten von 0,19 Prozent pro Jahr ist er der günstigste unter den 16 in Europa verfügbaren Nebenwerte-ETFs, die Konkurrenz verlangt zwischen 0,20 und 0,58 Prozent. Über lange Anlagezeiträume macht sich dieser Kostenvorsprung spürbar in der Nettorendite bemerkbar. Mit rund 6 Millionen Euro ist der ETF allerdings noch ein Winzling (Auflage: 19.05.2026). Ein so kleines Volumen bedeutet höhere Handelskosten und ein gewisses Risiko, dass der Anbieter den Fonds bei ausbleibendem Wachstum wieder schliesst. Die Grössenentwicklung sollte man deshalb im Blick behalten.

Extrem breit gestreut, mit zyklischer Schlagseite

Wie breit der Fonds aufgestellt ist, zeigt ein Blick auf die Konzentration. Die zehn grössten Positionen bringen zusammen nur rund 6,6 Prozent auf die Waage. Damit hängt die Wertentwicklung an keinem einzelnen Unternehmen und das Klumpenrisiko auf Einzelaktien ist so gering wie selten in einem Aktien-ETF. Auf Branchenebene dominiert die Industrie mit knapp 26 Prozent, gefolgt vom Finanzsektor mit gut 16 Prozent. Diese Mischung macht den Fonds konjunktursensibel, er profitiert in Aufschwungphasen überdurchschnittlich, leidet in Abschwüngen aber auch stärker. Regional führt Grossbritannien mit knapp 21 Prozent das Feld an, danach folgen Schweden, Deutschland, die Schweiz und Frankreich mit jeweils rund 10 Prozent. Eine einzelne Volkswirtschaft prägt den Fonds damit nicht.

Warum gerade jetzt der Blick auf Nebenwerte lohnt

Eine Renditehistorie kann der Fonds kaum vorweisen, dafür ist er schlicht zu jung. Eine aussagekräftige Bilanz über mehrere Jahre fehlt naturgemäss. Für den ETF zählt deshalb weniger die Vergangenheit als das aktuelle Umfeld. Europäische Nebenwerte handeln seit Jahren mit einem deutlichen Bewertungsabschlag gegenüber den grossen Standardwerten, ein Abstand, der historisch eher die Ausnahme ist. Gleichzeitig spielen mehrere Kräfte den kleineren Unternehmen in die Karten. Sinkende Leitzinsen der Europäischen Zentralbank entlasten Nebenwerte stärker als Konzerne, weil diese häufiger auf variabel verzinste Kredite angewiesen sind. Die angekündigten Milliardenprogramme für Infrastruktur und Verteidigung in Europa treffen genau jene Industrie- und Zulieferbetriebe, die im Fonds stark vertreten sind. Und weil kleinere Firmen ihr Geschäft überwiegend im Heimatmarkt machen, treffen sie US-Zölle weniger hart als exportlastige Grosskonzerne.

Für wen sich der ETF eignet

Der Vanguard FTSE Developed Europe Small-Cap UCITS ETF richtet sich an Anleger mit langem Atem und Nerven für Schwankungen. Nebenwerte schwanken stärker als breite Standardindizes, wer das nicht aushält oder das Geld in wenigen Jahren braucht, ist hier falsch. Als gezielte Beimischung zu einem weltweit aufgestellten Portfolio kann er dagegen eine Lücke schliessen, gerade für alle, die auf eine Erholung europäischer Nebenwerte setzen und die niedrigen Kosten schätzen.