ETF des Jahres: Der PostFinance-CIO über Chancen und Risiken

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Der erst im Juni lancierte PostFinance Global Portfolio ETF zählt zu den Gewinnern der Swiss ETF Awards 2026. Bei der Preisverleihung am 20. Oktober im Zürcher KINOKONI wurde er als «ETF des Jahres» ausgezeichnet. Wir sprachen vor Ort mit Philipp Merkt, CIO und Leiter Client Journeys Privatkunden bei PostFinance. Auch persönlich konnte sich Merkt über eine Auszeichnung freuen. Bei der Wahl der 30 wichtigsten Köpfe der Schweizer ETF- und ETP-Branche erreichte er den vierten Platz und war damit der bestplatzierte Neueinsteiger.

Im Interview erklärt Merkt, weshalb PostFinance bei seinem ersten eigenen ETF auf globale Aktien sowie ergänzend auf Gold und Schweizer Immobilien setzt, wie die langfristige Anlagestrategie gesteuert wird und welches Potenzial er insbesondere bei US-Technologieunternehmen sieht. Zudem äussert er sich zur Frage, ob künftig weitere PostFinance-ETFs folgen könnten.

Herr Merkt, PostFinance wurde für den Global Portfolio ETF mit dem Award «ETF des Jahres» ausgezeichnet. Was bedeutet Ihnen diese Auszeichnung nur wenige Monate nach dessen Lancierung?

Darauf bin ich unglaublich stolz! Es zeigt, dass wir die Bedürfnisse des Marktes und unserer Kund:innen getroffen haben. Die Auszeichnung ist für mich aber vor allem eine Anerkennung der Arbeit vieler engagierter Kolleginnen und Kollegen, die jeden Tag daran arbeiten, Anlegen einfacher, transparenter und für möglichst viele Menschen zugänglicher zu machen.

Mit Ihrem Global Portfolio ETF setzen Sie auf eine Kombination aus weltweiten Aktien, Gold und Schweizer Immobilien. Welchen Mehrwert bietet dieser Ansatz aus Ihrer Sicht gegenüber einem selbst zusammengestellten, in der Regel kostengünstigeren ETF-Portfolio sowie anderen Multi-Asset-ETFs, gerade auch angesichts der TER von 0,49 Prozent?

Der Mehrwert liegt vor allem darin, dass Anlegerinnen und Anleger mit einem einzigen Produkt breit diversifiziert investieren können. Unser ETF kombiniert globale Aktien mit einem Schweizer Akzent, physischem Gold und Schweizer Immobilien. Damit ist er nicht einfach ein weiterer ETF auf einen einzelnen Index, sondern ein bewusst zusammengestelltes Multi-Asset-Portfolio. Dabei handelt es sich nicht lediglich um ein Multi-Asset-Portfolio, sondern um die ETF-Umsetzung unserer bewährten und etablierten Asset Allokation, welche mehrfach ausgezeichnet wurde.

Wer so etwas selbst nachbauen möchte, müsste mehrere ETFs kaufen, die Aufteilung regelmässig überprüfen und bei Bedarf selbst anpassen. Das braucht Zeit, Wissen und verursacht bei jedem Kauf oder Verkauf zusätzliche Kosten. Bei unserem Global Portfolio ETF geschieht dieses Rebalancing systematisch auf Fondsebene. Die TER von 0,49 Prozent steht deshalb nicht nur für die einzelnen Bausteine, sondern für ein einfaches Komplettpaket: breit gestreut, professionell umgesetzt und für Kundinnen und Kunden sehr unkompliziert zugänglich.

Welche strategischen Ziele verfolgen Sie mit dem Global Portfolio ETF in den kommenden zwei bis drei Jahren? Und inwieweit ist die heutige Vermögensaufteilung mit Gold und Schweizer Immobilien langfristig angelegt oder offen für Anpassungen?

Wir sehen im ETF-Markt weiterhin grosses Potenzial. Die Nachfrage nach kostengünstigen, transparenten und breit diversifizierten Anlagelösungen nimmt spürbar zu. Gleichzeitig gewinnen ETF-Sparpläne an Bedeutung. Was sich in Deutschland bereits stark etabliert hat, kommt zunehmend auch in der Schweiz an. Unser Global Portfolio ETF ist für einen ETF-Sparplan ein ideales Einstiegsinstrument. Unser strategisches Ziel für die kommenden zwei bis drei Jahre ist daher ein nachhaltiges Wachstum des verwalteten Vermögens im Global Portfolio ETF.

Die Asset Allokation mit globalen Aktien, höherem Schweiz Anteil sowie Gold und Schweizer Immobilien ist langfristig ausgerichtet, wird aber jährlich überprüft und bei Bedarf an veränderte Marktbedingungen angepasst.

Worin unterscheiden sich das regelmässige Rebalancing und die jährliche Überprüfung der strategischen Allokation? Sind Gold und Schweizer Immobilien dabei langfristig gesetzt?

Beim Rebalancing führen wir die Gewichtungen der einzelnen Anlageklassen wieder auf ihre ursprünglichen Zielwerte zurück, wenn diese sich durch Kursentwicklungen verschoben haben. Bei der jährlichen Überprüfung gehen wir einen Schritt weiter und prüfen, ob Anpassungen an unserer strategischen Ausrichtung notwendig sind. Bei aussergewöhnlichen Ereignissen sind solche Anpassungen grundsätzlich auch kurzfristig möglich. Aktuell sehen wir dafür jedoch keinen Anlass. Wir sind von unserer langfristigen Strategie überzeugt und Gold sowie Schweizer Immobilien bleiben feste Bestandteile unseres Portfolios.

Im Anlagekompass nehmen Sie in Ihren Musterportfolios auch taktische Anpassungen vor, zuletzt bei Gold und Schweizer Immobilien. Sind solche kurzfristigen Eingriffe auch beim Global Portfolio ETF vorgesehen?

Unser aktiver Managementansatz bietet grundsätzlich die Möglichkeit, auch kurzfristig Anpassungen vorzunehmen. Das ist allerdings nur für Ausnahmefälle vorgesehen. Anders als bei den Musterportfolios im Anlagekompass setzen wir beim Global Portfolio ETF auf eine langfristig weitgehend konstante Gewichtung von Gold und Schweizer Immobilien. Taktische Über- oder Untergewichtungen sind hier grundsätzlich nicht Teil unserer Strategie. Wir sind von der aktuellen Ausrichtung überzeugt und möchten daran langfristig festhalten.

Welche Entwicklungen an den globalen und Schweizer Finanzmärkten dürften die Wertentwicklung Ihres Global Portfolio ETFs in den kommenden Jahren besonders prägen? Wo sehen Sie dabei die grössten Chancen und Risiken?

Die Aktienquote in unserem Global Portfolio ETF liegt bei über 90 Prozent. Die Wertentwicklung des ETFs wird daher in den kommenden Jahren von den Entwicklungen der Inflation, Zinsen sowie dem globalen Wirtschaftswachstum geprägt sein. Weiter werden geopolitische Ereignisse und die Geldpolitik wichtige Einflussfaktoren bleiben.

Die grössten Chancen sehen wir generell in der steigenden Nachfrage nach ETF-Lösungen und nach ETF-Sparplänen in der Schweiz sowie in der langfristigen Entwicklung der globalen Aktienmärkte. ETF-Sparpläne, die sich in Deutschland längst etabliert haben, gewinnen zunehmend auch in der Schweiz an Bedeutung. Unser Global Portfolio ETF ist dafür das ideale Einstiegsinstrument. Zu den grössten Risiken zählen die Konjunktur, geopolitische Spannungen, Zinsen oder die Inflation. Durch die breite Diversifikation über verschiedene Anlageklassen hinweg ist das Portfolio jedoch möglichst robust gegenüber unterschiedlichen Marktphasen aufgestellt.

Knapp die Hälfte des Portfolios entfällt auf US-Aktien-ETFs. Wie bewerten Sie diese Gewichtung und welches Renditepotenzial sehen Sie insbesondere bei den grossen US-Technologieunternehmen?

Tatsächlich gewichten wir die USA deutlich geringer als klassische Welt-ETFs. Zudem achten wir auf eine breite Streuung innerhalb des Aktienportfolios, was beispielsweise am erhöhten Anteil Schweizer Werte sichtbar wird. Kein einzelnes Unternehmen erreicht bei uns eine Gewichtung von mehr als fünf Prozent, während einzelne Schwergewichte wie NVIDIA in klassischen Welt-ETFs deutlich stärker vertreten sind.

Dennoch bleiben die USA für uns ein wichtiger Markt. Das liegt sowohl an ihrer wirtschaftlichen Bedeutung als auch an der technologischen Marktführerschaft vieler amerikanischer Unternehmen. Wir sehen dort aktuell weiterhin nachhaltiges Gewinnwachstum, während die Bewertungen gemessen an den Kurs-Gewinn-Verhältnissen in den letzten Monaten wieder etwas attraktiver geworden sind. Insbesondere Künstliche Intelligenz bietet immer noch grosses Potenzial, da ihre Akzeptanz steigt, sich immer neue Anwendungsmöglichkeiten ergeben und etablieren.

Bei einer Aktienquote von über 90 Prozent bleiben Gold und Schweizer Immobilien vergleichsweise kleine Beimischungen. Welchen Beitrag können sie dennoch zur Stabilität des Portfolios leisten?

Gold und Schweizer Immobilien sollen zusammen einen weitgehend konstanten Anteil von etwa sieben Prozent am Portfolio ausmachen. Diese Gewichtung ist bewusst gewählt. Unsere Analysen zeigen, dass Anleger im Bereich von ETFs vor allem auf Aktien-ETFs setzen und höhere Renditechancen stärker gewichten als einen möglichst umfassenden Schutz vor Kursschwankungen. Dennoch erfüllen Gold und Schweizer Immobilien auch bei dieser vergleichsweise geringen Gewichtung eine wichtige Funktion als Stabilitätsanker. Beide Anlageklassen können dazu beitragen, die Schwankungen des Gesamtportfolios abzufedern und das Rendite-Risikoprofil zu verbessern.

Mit dem Global Portfolio ETF haben Sie im Juni Ihren ersten eigenen ETF lanciert. Soll dieser den Auftakt für ein breiteres ETF-Angebot bilden? Gibt es bereits Überlegungen zu weiteren Lancierungen, beispielsweise mit anderen Risikoprofilen oder Anlageschwerpunkten?

Wir sehen im ETF-Markt Potenzial, da die Nachfrage nach kostengünstigen, transparenten und breit diversifizierten Anlagelösungen spürbar zunimmt. Unser Global Portfolio ETF war ein guter erster Auftakt, um dieser wachsenden Nachfrage und dem Bedürfnis unserer Kundschaft nachzukommen. Weitere ETFs mit unterschiedlichen Risikoprofilen und Fokusausprägungen sind für uns durchaus vorstellbar. Zunächst liegt unser Fokus aber darauf, unseren ersten ETF erfolgreich am Markt zu etablieren. Wir beobachten laufend den ETF-Markt und die Bedürfnisse unserer Kundschaft.