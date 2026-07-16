ETF Compass Halbjahresbilanz: Warum die fünf Bausteine im Basisportfolio deutlich zulegten

Das Wichtigste in Kürze:

Zwei der fünf Bausteine übertreffen bereits nach sechs Monaten ihre eigenen Vorjahreswerte.

Energiekonzerne und Halbleiterhersteller tausende Kilometer voneinander entfernt profitierten vom selben geopolitischen Ereignis, aus völlig unterschiedlichen Gründen.

Eine Region liefert die höchste Rendite im gesamten Portfolio und zugleich das höchste Konzentrationsrisiko, eine Kombination mit Sprengstoff für die zweite Jahreshälfte.

Die Halbjahresbilanz des Basisportfolios im ETF Compass 2026 fällt für alle fünf Core-Bausteine positiv aus, allerdings mit erheblichen Unterschieden zwischen den Anlageregionen. Während der Vanguard FTSE All-World UCITS ETF seit Jahresbeginn 14,81 Prozent gewinnt und der Vanguard S&P 500 UCITS ETF auf 13,90 Prozent kommt, liefert der Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C mit 24,22 Prozent den stärksten Zuwachs im Portfolio. Der Amundi Core EURO STOXX 50 UCITS ETF USD Acc folgt mit 10,96 Prozent, während der Swisscanto (CH) ESGen SDG Index Equity Switzerland ETF EA CHF mit 5,93 Prozent das Schlusslicht bildet. Die Core-Satellite-Strategie, auf der das Basisportfolio aufbaut, zeigt damit genau jenen Effekt, den ein breit gestreuter Anlagekern liefern soll: Schwankungen einzelner Regionen werden durch die Streuung abgefedert, ohne dass eine einzelne Wette über den Erfolg entscheidet.

Aktien Welt: Vanguard FTSE All-World

Der Vanguard FTSE All-World gewinnt im laufenden Jahr bisher 14,81 Prozent und würde damit zum aktuellen Zeitpunkt selbst das starke Kalenderjahr 2024 mit 24,65 Prozent übertreffen und kratzt bereits am soliden Jahr 2023 mit 17,78 Prozent. Das eher verhaltene Jahr 2025 mit 8,36 Prozent wurde bereits deutlich übertroffen. Als Mischung aus allen Weltregionen profitiert der ETF gleich von zwei Kursbewegungen: der Gewinnrally an der Wall Street und der noch stärkeren Bewegung in den Schwellenländern. Beide Trends zusammen ergeben eine überdurchschnittliche erste Jahreshälfte, die sich im historischen Vergleich der vergangenen vier Kalenderjahre im oberen Bereich einordnen lässt. Für das zweite Halbjahr hängt die Fortsetzung des Aufwärtstrends vor allem davon ab, ob sich die aktuell breite Sektorrotation in den USA fortsetzt und ob die Gewinnrally in Asien Substanz behält. Für einen Sparplan auf ein derart breit gestreutes Weltportfolio spricht grundsätzlich, dass die Kursschwankungen einzelner Regionen über die Zeit ausgeglichen werden, was den Charakter eines Kernbausteins unterstreicht.

Aktien USA: Vanguard S&P 500 UCITS ETF

Mit 13,90 Prozent seit Jahresbeginn liegt der Vanguard S&P 500 UCITS ETF ebenfalls bereits deutlich über dem letzten Kalenderjahr 2025 mit 3,95 Prozent. Für ein Übertreffen des Ausnahmejahrs 2024 mit 32,62 Prozent wird es bei Fortsetzung der aktuellen Entwicklung jedoch wohl nicht reichen. Der zugrunde liegende Index selbst kommt in US-Dollar auf ein Plus von rund 9,6 Prozent zur Jahresmitte, getragen von einem aussergewöhnlich starken zweiten Quartal mit fast 15 Prozent Zuwachs, dem besten Dreimonatslauf seit der Erholungsrally 2020. Getragen wird die Entwicklung von robustem Gewinnwachstum vor allem im Technologiesektor, wobei sich die Rally zuletzt auf mehr Branchen ausgeweitet hat, nachdem Halbleiterwerte zwischenzeitlich Gewinne mitnahmen. JPMorgan hob das Indexziel für den S&P 500 zum Jahresende auf 8.000 Punkte an, Goldman Sachs sieht die gleiche Marke. Bewertungsseitig bleibt der Markt anspruchsvoll, was höhere Schwankungsanfälligkeit im zweiten Halbjahr wahrscheinlicher macht.

Aktien Europa: Amundi Core EURO STOXX 50

Der Amundi Core EURO STOXX 50 UCITS ETF verzeichnet 10,96 Prozent im laufenden Jahr und steht damit bereits kurz davor, das schwächere Kalenderjahr 2024 mit 11,21 Prozent zu übertreffen. Ob der Fonds an die beiden starken Jahren 2023 mit 22,63 Prozent sowie 2025 mit 22,14 Prozent herankommen kann, wird sich nun im Laufe des zweiten Halbjahres zeigen. Der zugrunde liegende Index legte in Euro um rund 9 bis 10 Prozent zu und erreichte zur Jahresmitte ein Rekordniveau. Haupttreiber waren Halbleiterwerte wie Infineon und ASML, die von der anhaltend hohen Nachfrage nach Chips profitierten, sowie Energiekonzerne wie Siemens Energy, Eni und TotalEnergies, die von der Sperrung der Strasse von Hormus im Zuge des Nahost-Konflikts begünstigt wurden. Auf der Verliererseite standen die grossen Autobauer BMW, Volkswagen und Mercedes-Benz, die mit deutlichen Kursverlusten zu kämpfen hatten. Die Bewertungslücke zu den USA hat sich im laufenden Jahr bereits verringert, bleibt aber nach wie vor bestehen, was europäischen Standardwerten für das zweite Halbjahr weiterhin einen gewissen Bewertungsspielraum verschafft.

Aktien Emerging Markets: Xtrackers MSCI Emerging Markets

Der Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF liefert mit 24,22 Prozent die stärkste Rendite im gesamten Basisportfolio und übertrifft damit auch die bereits starken Vorjahre 2025 mit 18,22 Prozent und 2024 mit 14,36 Prozent deutlich. Der zugrunde liegende Index gewinnt in Dollar rund 21 bis 22 Prozent, womit die Schwellenländer die US-Börse klar hinter sich lassen. Allerdings fällt diese Rally sehr konzentriert aus. Allein die drei Halbleiterwerte TSMC, Samsung Electronics und SK Hynix, tragen einen erheblichen Teil der Indexbewegung, während die übrigen gut 1.200 im Index enthaltenen Unternehmen deutlich weniger profitierten. Diese Konzentration birgt ein Rückschlagsrisiko, sollte sich die Technologieeuphorie in Fernost abkühlen oder sich geopolitische Spannungen zwischen den USA und China rund um Taiwan verschärfen. Für das zweite Halbjahr bleibt daher entscheidend, ob sich das Gewinnwachstum bei den dominierenden Halbleiterkonzernen fortsetzt oder ob eine Verbreiterung auf andere Länder und Branchen einsetzt.

Aktien Schweiz: Swisscanto ESGen SDG Switzerland

Der Swisscanto ESGen SDG Index Equity Switzerland ETF gewinnt seit Jahresbeginn 5,93 Prozent und liegt seit der Auflage am 24. März 2025 bei 12,50 Prozent. Damit bleibt der junge ETF hinter dem breiten Schweizer Aktienmarkt zurück. Der SMI legte im ersten Halbjahr rund 7,6 Prozent zu, der breiter gefasste SPI etwa 6,7 Prozent, trotz eines zwischenzeitlichen Einbruchs von rund 12 Prozent nach Ausbruch des Nahost-Konflikts im Februar. Haupttreiber der Erholung waren der Industriekonzern ABB mit einem Plus von 47 Prozent sowie die Pharmawerte Novartis und Roche. Die geringere Rendite des ESG- und SDG-orientierten ETFs im Vergleich zum breiten Markt lässt sich mit der abweichenden Titelgewichtung durch die Nachhaltigkeitskriterien erklären, die einzelne Schwergewichte anders gewichten kann als klassische Indizes. Julius Bär rechnet für das zweite Halbjahr nicht mit einer Outperformance des Schweizer Marktes gegenüber den wachstumsstärksten internationalen Börsen, sieht aber in ABB, Novartis und Roche weiterhin Stützen für den heimischen Aktienmarkt.

Über alle fünf Core-Bausteine hinweg zeigt sich damit ein Basisportfolio, das seine Streuungsfunktion bislang erfüllt. Keine Region blieb im negativen Bereich, gleichzeitig unterscheidet sich das Renditebild deutlich je nach Konzentration auf einzelne Branchen und Länder. Insgesamt überzeugte das Core-Portfolio dabei mit einer starken Entwicklung, die das Gesamtjahr 2025 teilweise bereits deutlich in den Schatten stellte. Ein wichtiger Beobachtungspunkt für das zweite Halbjahr wird nun die Berichtssaison der grossen Technologiekonzerne in den USA und Asien im Juli und August, da von deren Gewinnentwicklung sowohl die Fortsetzung der US-Rally als auch die Stabilität der stark konzentrierten Emerging-Markets-Rally abhängen dürfte.

Daniel Dünn, Redaktion TraderFox (finanzen.net)

Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar. Aktien-ETFs unterliegen Kursschwankungen, zwischenzeitliche Verluste sind möglich.