Drohnen, Cyberabwehr, KI: Europas Rüstungsboom wird technologisch

Europas Verteidigungsindustrie soll nicht nur grösser, sondern auch schneller und technologischer werden. Dafür hat der Rat der EU am 12. Oktober das neue AGILE-Programm endgültig beschlossen. Das Instrument stellt umgerechnet 107 Mio. Fr. bereit, um kleine und mittlere Unternehmen sowie Start-ups und Scale-ups bei der Entwicklung neuer und disruptiver Verteidigungsprodukte zu unterstützen. Förderentscheidungen sollen innerhalb von nur vier Monaten fallen, die entsprechenden Technologien innerhalb von ein bis drei Jahren bei den Streitkräften ankommen.

Gemessen an den gesamten europäischen Verteidigungsbudgets ist das Volumen überschaubar. Entscheidend ist jedoch die Richtung. Die EU will die Lücke zwischen Prototyp und militärischem Einsatz verkürzen und dabei auch zivile Technologien für Verteidigungszwecke nutzbar machen. Wie konkret dieser Wandel bereits wird, zeigt eine zweite Meldung vom selben Tag.

Airbus hat gemeinsam mit Kratos Defense den ersten europäischen Testflug der unbemannten U740 Valkyrie absolviert. Bis 2029 soll daraus ein einsatzbereites Collaborative Combat Aircraft für Deutschland und weitere europäische Streitkräfte entstehen. Das Fluggerät soll unter anderem gemeinsam mit bemannten Kampfjets wie dem Eurofighter operieren. Herzstück ist dabei das von Airbus entwickelte MARS-System, das mit KI-gestützter Software Missionen autonom ausführen und ganze Verbände koordinieren kann. Europas Aufrüstung dreht sich also zunehmend um Zukunftstrends wie Drohnen, KI und vernetzte Systeme.

Der langfristige finanzielle Unterbau dafür steht ebenfalls. Die NATO-Staaten haben sich verpflichtet, ihre Verteidigungs- und sicherheitsbezogenen Ausgaben bis 2035 auf 5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts zu erhöhen. Mindestens 3.5 Prozent sollen auf klassische Verteidigung entfallen, bis zu weitere 1.5 Prozent unter anderem auf kritische Infrastruktur, Netzwerksicherheit, Innovation und die Stärkung der Verteidigungsindustrie. Parallel will die EU mit ihrer Defence Readiness Roadmap 2030 bestehende Fähigkeitslücken schliessen. Bis Ende 2027 sollen mindestens 40 Prozent der Beschaffung gemeinsam erfolgen und mindestens 55 Prozent der Verteidigungsinvestitionen aus der europäischen Verteidigungsindustrie stammen. Zu den vier strategischen Projekten zählt ausdrücklich eine European Drone Defence Initiative.

Für Anleger entsteht damit ein struktureller Trend, der weit über einzelne Konflikte hinausreichen könnte. Gleichzeitig bleiben politische Prioritäten, lange Beschaffungsprozesse und die teilweise hohen Bewertungen wichtige Risiken. Wer das Thema nicht über Einzelaktien abbilden möchte, findet inzwischen mehrere spezialisierte ETFs.

Direkt auf Europa setzt beispielsweise der WisdomTree Europe Defence UCITS ETF. Der erst im März 2025 lancierte Fonds verwaltet bereits 3.9 Mrd. Fr. und kostet jährlich 0.40 Prozent. Zu den grössten Positionen gehören BAE Systems, Thales und Rheinmetall. Passend zur aktuellen Valkyrie-Geschichte ist Airbus mit 7.5 Prozent ebenfalls eine Top-10-Position. Trotz der jüngsten Schwäche (minus 8 Prozent in den letzten drei Monaten) liegt der ETF seit seiner Lancierung weiterhin fast 20 Prozent im Plus.

Einen stärker auf die technologische Modernisierung Europas ausgerichteten Ansatz bietet der Future of European Defence Screened UCITS ETF von HANetf. Der Fonds investiert in Unternehmen aus europäischen NATO-Staaten und berücksichtigt neben klassischer Rüstung ausdrücklich auch Verteidigungstechnologie und Cyberabwehr. Zu den grössten Positionen gehören Saab, BAE Systems, und Safran. Auch Airbus ist mit 4.9 Prozent unter den Top 10 vertreten. Der im April 2025 lancierte ETF legte seither um knapp 44 Prozent zu.

Eine weitere Variante ist der BNP Paribas Easy Bloomberg Europe Defense UCITS ETF. Der zugrunde liegende Index konzentriert sich auf europäische Verteidigungsunternehmen, die neue Technologien entwickeln, um mit technologischem Fortschritt und veränderten Bedrohungslagen Schritt zu halten. Passend zum aktuellen Aufhänger ist Airbus mit zuletzt 12.1 Prozent sogar die zweitgrösste Position hinter Safran und vor Rolls-Royce. Seit seiner Lancierung im Mai 2025 kommt er trotz der jüngsten Konsolidierung europäischer Rüstungsaktien auf ein Plus von 8 Prozent.

Fazit: Europas Verteidigungsboom bekommt eine neue technologische Ebene. AGILE, die Defence Readiness Roadmap und die langfristigen NATO-Ausgabenziele sprechen dafür, dass Drohnen, Cyberabwehr, KI und autonome Systeme über Jahre hinweg stärker in den Mittelpunkt rücken. Der WisdomTree-ETF bietet den etabliertesten europäischen Zugang, HANetf verbindet europäische Rüstung gezielt mit Verteidigungstechnologie und Cyberabwehr, während der BNP-Paribas-ETF neue Technologien besonders stark gewichtet und zugleich den höchsten Airbus-Anteil der drei Varianten aufweist.