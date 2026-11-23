Ein Milliardendeal sorgt für Aufsehen in der Cybersecurity-Branche. Am 23. November gab der US-Sicherheitsspezialist CrowdStrike bekannt, den Konkurrenten Zscaler für einen Unternehmenswert von 43.9 Mrd. USD übernehmen zu wollen. Die Transaktion soll vollständig über Aktien abgewickelt werden und könnte einen der weltweit führenden Anbieter umfassender Sicherheitslösungen hervorbringen. Der Abschluss steht allerdings noch unter dem Vorbehalt behördlicher und weiterer Genehmigungen.

Die beiden Unternehmen ergänzen sich in entscheidenden Bereichen. Während CrowdStrike mit seiner Falcon-Plattform vor allem Endgeräte, Server und digitale Identitäten vor Cyberangriffen schützt, konzentriert sich Zscaler auf die Absicherung von Netzwerkverbindungen und Cloud-Anwendungen. Dabei verfolgt das Unternehmen den sogenannten Zero-Trust-Ansatz, bei dem Zugriffe grundsätzlich überprüft werden, statt Nutzern oder Geräten automatisch zu vertrauen. Durch die Zusammenführung könnten künftig Geräte, Netzwerke, Cloud-Dienste und KI-Anwendungen über eine gemeinsame Sicherheitsplattform geschützt werden.

Wie gross das Potenzial ist, zeigen die Erwartungen von CrowdStrike. Nach Abschluss der Übernahme sollen beide Unternehmen gemeinsam auf einen wiederkehrenden Jahresumsatz von mehr als 10 Mrd. USD kommen. Zudem beziffert CrowdStrike die zusätzliche adressierbare Marktchance durch den Zusammenschluss bis 2029 auf mehr als 185 Mrd. USD. Das sind zwar Unternehmensschätzungen, doch der Deal unterstreicht, wie wichtig umfassende Sicherheitsplattformen angesichts immer komplexerer digitaler Infrastrukturen werden.

KI verschärft die Bedrohungslage

Auch unabhängig von der Übernahme wächst der Markt kräftig. Nach einer Anfang November veröffentlichten Prognose des Marktforschungsunternehmens IDC dürften die weltweiten Ausgaben für Sicherheitslösungen und entsprechende Dienstleistungen 2026 um 13.2 Prozent auf 310.4 Mrd. USD steigen. Gleichzeitig verschärft künstliche Intelligenz die Bedrohungslage. Die Europäische Zentralbank warnte erst am 18. November in ihrem Finanzstabilitätsbericht vor zunehmenden Cyberrisiken durch leistungsfähigere KI-Modelle. Im Global Cybersecurity Outlook 2026 des Weltwirtschaftsforums bezeichneten zudem 87 Prozent der Befragten KI-bezogene Schwachstellen als das am schnellsten wachsende Cyberrisiko des Vorjahres.

Für Anleger entsteht daraus eine langfristige Investmentthese. Denn mit der zunehmenden Verlagerung von Daten in die Cloud, der Digitalisierung ganzer Geschäftsprozesse und dem Einsatz autonom handelnder KI-Agenten wächst auch die Angriffsfläche für Cyberkriminelle. Unternehmen müssen ihre Systeme deshalb kontinuierlich schützen und ihre Sicherheitslösungen an neue Bedrohungen anpassen. Davon könnten sowohl etablierte Marktführer als auch innovative Spezialisten profitieren.

Drei ETFs für Cybersecurity

Besonders direkt lässt sich das Thema mit dem First Trust Nasdaq Cybersecurity UCITS ETF abbilden. Der Fonds investiert gezielt in Unternehmen, die Technologien und Dienstleistungen zur Abwehr digitaler Bedrohungen anbieten. Zu den grössten Positionen gehören CrowdStrike, Palo Alto Networks, Fortinet und Zscaler. Ende September entfielen auf CrowdStrike und Zscaler zusammen knapp 13 Prozent des Portfolios. Damit ist der ETF besonders eng mit dem aktuellen Übernahmethema verbunden. Die Gesamtkostenquote beträgt 0.60 Prozent, der Fonds repliziert physisch und thesauriert seine Erträge. Im laufenden Jahr liegt die Rendite bisher bei 28.9 Prozent

Einen breiteren Ansatz verfolgt der iShares Digital Security UCITS ETF. Neben klassischen Cybersecurity-Anbietern berücksichtigt er auch Unternehmen aus angrenzenden Bereichen der digitalen Infrastruktur, etwa Netzwerktechnik und dem sicheren Umgang mit Daten. Das Portfolio umfasst aktuell 114 Positionen, darunter ebenfalls CrowdStrike und Zscaler. Mit einem Fondsvolumen von 2.05 Mrd. USD und einer Gesamtkostenquote von 0.40 Prozent bietet der ETF einen vergleichsweise breit diversifizierten Zugang zum langfristigen Wachstum digitaler Sicherheit Und das bei einer Rendite von bisher 18.5 Prozent im laufenden Jahr.

Stärker auf innovative Unternehmen ausgerichtet ist der L&G Cyber Security Innovation UCITS ETF. Der Fonds bildet den Solactive Cyber Security Innovation Index ab und konzentriert sich auf momentan 38 Anbieter spezialisierter Sicherheitstechnologien. Zu den Beteiligungen zählen unter anderem Rapid7, Rubrik, Okta und SentinelOne. Damit setzen Anleger gezielter auf Unternehmen, die neue Lösungen für die Erkennung und Abwehr komplexer Cyberangriffe entwickeln. Die Gesamtkostenquote beträgt 0.49 Prozent. Allerdings ist der ETF mit einem Fondsvolumen von umgerechnet 40 Mio. CHF noch vergleichsweise klein und entsprechend stärker von möglichen Liquiditätsrisiken betroffen. Mit einem Plus von 39.5 Prozent ist der ETF andererseits jedoch auch im laufenden Jahr das renditestärkste Produkt unter den drei vorgestellten Fonds.

Fazit: Der geplante Zusammenschluss von CrowdStrike und Zscaler verdeutlicht den Wandel der Cybersecurity-Branche hin zu umfassenden Sicherheitsplattformen. Steigende Sicherheitsausgaben, zunehmende Cloud-Nutzung und neue Bedrohungen durch KI könnten den Markt langfristig antreiben. Der First-Trust-ETF bietet den gezieltesten Zugang zu etablierten Cybersecurity-Unternehmen, iShares setzt breiter auf digitale Sicherheit und L&G stärker auf innovative Spezialisten. Allerdings bleiben die Bewertungen vieler Technologiewerte anspruchsvoll, sodass auch bei langfristig guten Wachstumsaussichten deutliche Kursschwankungen möglich sind.