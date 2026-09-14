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Yen-Stärke vor Zinswoche 14.09.2026 08:47:00

Yen-Rally vor der Zinsentscheidung: Diese Risiken sollten Anleger jetzt kennen

Yen-Rally vor der Zinsentscheidung: Diese Risiken sollten Anleger jetzt kennen

Der Yen ist im September bereits um rund 4 Prozent gestiegen und notiert nahe einem Siebenmonatshoch. Wird die Luft für Anleger zu dünn?

  • Devisenmärkte positionieren sich schon vor der Zins-Entscheidung der Fed
  • Japans Notenbank könnte am Freitag nachlegen und den Yen weiter stützen
  • Warum die Wechselkurs-Dynamik für Anleger relevant ist

Asiens Währungen geraten zum Wochenstart unter Druck, während Anleger sich vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank am Mittwoch positionieren. Der japanische Yen behauptet sich unterdessen mit nur leichten Verlusten nahe seinem höchsten Stand seit sieben Monaten, gestützt von der Erwartung einer strafferen Politik der Bank of Japan.

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Yen nahe Siebenmonatshoch, Dollar zieht an

Am Montag gaben mehrere asiatische Währungen gegenüber dem US-Dollar nach, während Trader ihre Wetten auf eine Zinserhöhung der US-Notenbank in dieser Woche erhöhten. Laut CME FedWatch liegt die Wahrscheinlichkeit für einen Fed-Zinsschritt inzwischen bei 86 Prozent, nachdem sich die US-Verbraucherpreise im August beschleunigt hatten. Der japanische Yen behauptete sich dennoch in der Nähe seines höchsten Stands seit sieben Monaten und ist im September bereits um rund 4 Prozent gestiegen. Spekulative Positionen im Yen drehten damit erstmals seit Februar auf die Netto-Long-Seite.

Drei Notenbanken, eine entscheidende Woche

Drei grosse Notenbankentscheidungen stehen in dieser Woche an: Die US-Notenbank tagt am Mittwoch, die Bank of England folgt am Donnerstag, und die Bank of Japan entscheidet am Freitag am zweiten Tag ihrer zweitägigen Sitzung. Die Fed hatte ihre Zielspanne auf der Sitzung Ende Juli 2026 mit 9:3-Mehrheit bei 3,50 bis 3,75 Prozent belassen, wobei die Mitglieder Hammack, Kashkari und Logan für eine Anhebung stimmten.

Die Bank of Japan hält ihren Leitzins aktuell bei 1,0 Prozent. Nach Angaben von Policy-Board-Mitglied Kazuyuki Masu in einer Rede in Fukui vergangene Woche schätzt die Notenbank die neutrale Zinsspanne nominal auf 1,1 bis 2,5 Prozent, was aus ihrer Sicht weiteren Spielraum für Zinsschritte signalisiere. Masu betonte zudem, dass die BoJ Wechselkursbewegungen und eine mögliche Yen-Abwertung explizit als Preisrisiko beobachte, ebenso wie die Auswirkungen der Lage im Nahen Osten auf die Rohstoffpreise.

Wie erfolgversprechend ist der Yen als Anlegeroption?

Für Anleger könnte der Yen damit wieder interessanter werden – allerdings vor allem als Währungsposition mit klaren geldpolitischen Risiken. Steigt die Bank of Japan tatsächlich weiter aus ihrer ultralockeren Geldpolitik aus, während die Zinsdifferenz zu den USA zugleich schrumpft, spricht das für eine weitere Aufwertung des Yen. Der jüngste Anstieg um rund 4 Prozent im September zeigt allerdings auch, dass der Markt bereits auf eine restriktivere BoJ setzt. Fällt die Zinserhöhung am Freitag aus oder signalisiert die Notenbank einen vorsichtigeren Kurs, könnte der Yen deshalb kurzfristig unter Druck geraten.

Für Anleger ist zudem entscheidend, wie sich die Wechselkursbewegung auf andere Investments auswirkt. Ein stärkerer Yen kann beispielsweise die Rendite japanischer Aktien für Anleger aus dem Euroraum zusätzlich erhöhen, wenn Kursgewinne der Aktien durch Währungsgewinne ergänzt werden. Umgekehrt kann ein Yen-Anstieg für exportorientierte japanische Unternehmen zum Belastungsfaktor werden, weil ihre Produkte im Ausland teurer werden und Auslandserlöse bei der Umrechnung weniger Yen einbringen. Der Yen ist damit durchaus eine Anlageoption – besonders als gezielte Währungsposition oder zur Diversifikation. Nach dem jüngsten Kursanstieg sollten Anleger aber genau beobachten, ob die BoJ tatsächlich weitere Zinsschritte liefert oder der Markt bereits zu viel vorweggenommen hat.

Claudia Stephan, Redaktion finanzen.ch

Dieser Text dient ausschliesslich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schliesst jegliche Regressansprüche aus.

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