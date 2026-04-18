XRP Prognose: Trotz Rücksetzer – kommt jetzt der Mega-Move?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Der Kryptomarkt zeigt sich aktuell erneut schwächer – und auch XRP bleibt davon nicht verschont. In den letzten 24 Stunden verzeichnet der Coin einen Rücksetzer von über 4 Prozent, womit ein Grossteil der jüngsten Wochengewinne wieder abgegeben wurde. Diese kurzfristige Schwäche belastet die Marktstimmung weiterhin spürbar.

Dennoch bleibt das Gesamtbild differenziert: Auf Wochensicht liegt XRP noch rund 5 Prozent im Plus. XRP ist die native Kryptowährung des Ripple-Netzwerks und soll vor allem schnelle, kostengünstige internationale Transaktionen ermöglichen. Banken und Zahlungsdienstleister können XRP als Brückenwährung nutzen, wobei genau dieser reale Nutzen immer wieder kontrovers diskutiert wird.

Ripple-CEO sieht steigende Nachfrage und neue Ökosysteme

Brad Garlinghouse zeigt sich derweil optimistisch für die Zukunft von XRP. Laut dem Ripple-CEO wächst die Nachfrage kontinuierlich weiter – insbesondere durch neue Integrationen und eine zunehmende Ausweitung des Ökosystems. Konkret verweist er auf Entwicklungen wie die Einführung von Wrapped XRP (wXRP) auf der Solana-Blockchain. Diese Integration ermöglicht es, XRP auch ausserhalb seines nativen Netzwerks zu nutzen und eröffnet neue Anwendungsfälle im DeFi-Bereich.

Demand for XRP keeps growing. More access, more ecosystems, more utility. https://t.co/zEqt5C3mmJ — Brad Garlinghouse (@bgarlinghouse) April 17, 2026

Durch die Zusammenarbeit mit Infrastruktur-Anbietern wie Hex Trust und LayerZero wird XRP zunehmend interoperabel. Das bedeutet: Liquidität kann einfacher zwischen verschiedenen Blockchains bewegt werden, was langfristig die Attraktivität des Assets steigern könnte. Laut Garlinghouse führt genau diese Entwicklung zu „mehr Zugang, mehr Ökosystemen und mehr Nutzen“.

Besonders spannend ist dabei die Idee, XRP als Teil eines Multi-Chain-Ökosystems zu etablieren. Während das ursprüngliche Ziel von Ripple vor allem im Bankensektor lag, öffnet sich das Netzwerk nun stärker für neue Bereiche wie DeFi, Tokenisierung und Cross-Chain-Liquidität. Diese strategische Neuausrichtung könnte XRP langfristig neue Nachfragequellen erschliessen.

"DEMAND FOR XRP KEEPS GROWING" SAYS CEO@Ripple CEO @bgarlinghouse today wrote on X that…



"Demand for XRP keeps growing. More access, more ecosystems, more utility."



He was referring specifically to the launch of $wXRP on the @Solana blockchain.$wXRP is a wrapped version… pic.twitter.com/20473EmEFw — BSCN (@BSCNews) April 18, 2026

Gleichzeitig passt diese Entwicklung in einen grösseren Trend: Immer mehr Projekte setzen auf Interoperabilität statt isolierter Netzwerke. Sollte sich XRP hier erfolgreich positionieren, könnte dies die fundamentale Nachfrage tatsächlich stärken – insbesondere, wenn Entwickler beginnen, aktiv Anwendungen rund um wXRP zu bauen.

Kritik bleibt: Nutzen von XRP weiterhin umstritten

Trotz dieser Fortschritte bleibt die Kritik an XRP bestehen. Viele Analysten bemängeln, dass zahlreiche Partnerschaften und Pilotprojekte von Ripple bislang nur begrenzten Einfluss auf die tatsächliche Nachfrage nach XRP selbst hatten. Oft würden Lösungen genutzt, ohne dass der Token zwingend integriert wird.

Zudem argumentieren Kritiker, dass klassische Finanzinstitute weiterhin eher auf eigene Systeme oder Stablecoins setzen. Damit bleibt offen, ob die zunehmende Expansion des Ökosystems wirklich nachhaltig zu einer steigenden Nutzung von XRP führt – oder ob der Token langfristig hinter den Erwartungen zurückbleibt.

Auf der Suche nach mehr Nutzen: Anleger blicken über XRP hinaus

Während XRP weiterhin mit gemischten Signalen kämpft, richten viele Anleger ihren Blick zunehmend auf Alternativen. Der zentrale Kritikpunkt bleibt dabei bestehen: Es fehlt aus Sicht vieler Investoren an klar messbarem, nachhaltigem Nutzen, der sich direkt im Token widerspiegelt. Genau hier setzt ein neuer Trend im Kryptomarkt an – Projekte, die nicht nur Visionen liefern, sondern konkrete Anwendungsfälle und Nachfrage generieren.

Ein besonders spannender Ansatz ist aktuell im Bitcoin-Ökosystem zu beobachten. Denn obwohl Bitcoin die grösste und bekannteste Kryptowährung der Welt ist, war der tatsächliche Nutzen lange Zeit primär auf die Funktion als Wertspeicher begrenzt. Mit dem Aufkommen von Bitcoin-L2-Technologien könnte sich das nun grundlegend ändern. Diese Layer-2-Lösungen ermöglichen es, zusätzliche Funktionen wie DeFi, Smart Contracts oder schnellere Transaktionen auf Basis von Bitcoin zu realisieren. Das wiederum könnte die Nachfrage nach nativen Bitcoins deutlich steigern, da diese als Basis-Asset in das neue Ökosystem eingebunden bleiben.

Ein Projekt, das in diesem Kontext besonders hervorsticht, ist Bitcoin Hyper. Trotz eines insgesamt schwächeren Marktumfelds zeigt sich hier eine bemerkenswerte relative Stärke im Presale. Bereits rund 32,5 Millionen US-Dollar konnten eingesammelt werden – ein klares Signal für das Interesse institutioneller wie auch privater Investoren. Das Konzept kombiniert gezielt die Stärken von Bitcoin und Solana: Während Bitcoin für Sicherheit und Dezentralität steht, bringt Solana Geschwindigkeit und Skalierbarkeit in das System ein.

Direkt zum Bitcoin Hyper Presale

Technologisch setzt Bitcoin Hyper auf eine zk-basierte Bridge zwischen Layer 1 und Layer 2. Dadurch sollen Transaktionen effizient, sicher und interoperabel abgewickelt werden können. Gleichzeitig wird ein neues Nutzungsspektrum geschaffen, das über den klassischen Bitcoin-Use-Case hinausgeht. Besonders attraktiv wirkt zudem das Staking-Modell mit rund 36 Prozent APY, das zusätzliche Anreize für eine frühe Beteiligung schafft.

Direkt zum Bitcoin Hyper Presale

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.