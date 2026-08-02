Worldcoin: Wie viel Wert mit einer Investition von vor 1 Jahr verloren gegangen wäre

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Worldcoin wurde gestern vor 1 Jahr bei 0.9665 USD gehandelt. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 1’034.61 WLD im Depot. Die gehaltenen Coins wären am 01.08.2026 bei einem WLD-USD-Kurs von 0.3001 USD 310.53 USD wert gewesen. Das entspricht einem Minus von 68.95 Prozent.

Das 52-Wochen-Tief des Coins wurde am 01.05.2026 erreicht und liegt bei 0.2345 USD. Am 09.09.2025 stieg der Coin auf ein 52-Wochen-Hoch bei 1.939 USD.

Redaktion finanzen.net

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