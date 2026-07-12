|Performance der Anlage
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12.07.2026 19:43:08
Worldcoin: Wie viel Wert mit einem Investment von vor 1 Jahr verloren gegangen wäre
Das wäre der Verlust bei einer frühen Investition in Worldcoin gewesen.
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Worldcoin notierte am 11.07.2025 bei 1.040 USD. Wenn ein Investor damals 1’000 USD in WLD investiert hätte, befänden sich nun 961.23 Worldcoin in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Coins am 11.07.2026 auf 0.3975 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 382.05 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -61.80 Prozent.
Am 01.05.2026 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0.2345 USD. Ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte die Kryptowährung am 09.09.2025 bei 1.939 USD.
Redaktion finanzen.net
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