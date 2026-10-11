Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’787 1.1%  SPI 19’543 1.1%  Dow 51’655 0.8%  DAX 25’087 1.1%  Euro 0.9294 -0.3%  EStoxx50 6’173 0.8%  Gold 4’196 1.5%  Bitcoin 68’490 0.9%  Dollar 0.8302 0.0%  Öl 104.6 0.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Anzeige

Das nächste Wettrennen um Infrastruktur könnte in Megawatt gemessen werden

Hier informieren
Top News
Polygon Ecosystem Token (ex MATIC): Wie viel Verlust eine Investition von vor 5 Jahren eingebracht hätte
Worldcoin: Wie viel Verlust ein Investment von vor 1 Jahr bedeutet hätte
VW-Aktie im Blick: Volkswagen-Chef drängt auf Entlastung für Europas Unternehmen
Roche-Aktie im Blick: Neue Studiendaten zu Hoffnungsträger Vamikibart
Rheinmetall-Aktie: Air-Defence-Chef geht wegen Erschöpfung
Suche...
WLD-Anlage 11.10.2026 19:43:08

Worldcoin: Wie viel Verlust ein Investment von vor 1 Jahr bedeutet hätte

Worldcoin: Wie viel Verlust ein Investment von vor 1 Jahr bedeutet hätte

Das wäre der Verlust bei einem frühen Worldcoin-Investment gewesen.

Anzeige
Über 650+ Kryptos und 3.000 digitale Assets

Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren.

Jetzt kaufen

Am 10.10.2025 wurde Worldcoin bei 0.8868 USD gehandelt. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in WLDinvestiert, wäre er nun im Besitz von 11’276.80 Worldcoin. Mit dem WLD-USD-Kurs von gestern gerechnet (0.5540 USD), wäre die Investition nun 6’247.87 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 37.52 Prozent vermindert.

Am 01.05.2026 fiel der Coin auf ein 52-Wochen-Tief bei 0.2345 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 13.10.2025 bei 1.010 USD.

Redaktion finanzen.net

Weitere Links:

Alle Krypto-News im Überblick
Hier geht’s direkt zum Bitcoin-Kurs
Zum BTC-USD Währungsrechner

Bildquelle: rafapress / Shutterstock.com
Jetzt neu: Aktuelle Anlagetrends auf einen Blick
Ob Industrie 4.0, Luxusgüter oder Internet-Infrastruktur - hier finden Sie aktuelle Anlagetrends mit vielen Hintergrundinformationen und passenden Trendaktien. Jetzt mehr lesen

Prognosen für Gold, Silber und Öl – Wo stehen die Rohstoffe?

Die wichtigsten Themen im Video:

Gold – sicherer Hafen oder überbewertet?
– Warum Gold trotz Korrektur weiterhin stabil bleibt
– Welche Rolle Geopolitik (z. B. Iran-Konflikt) spielt
– Wie sich Marktmechanismen anders entwickeln als im „Lehrbuch“

Silber – der unterschätzte Gewinner?
– Doppelfunktion als Edelmetall & Industriemetall
– Warum Silber weiterhin Aufholpotenzial gegenüber Gold hat
– Bedeutung der Gold-Silber-Ratio

Lieferketten & kritische Rohstoffe
– Warum Versorgungssicherheit immer wichtiger wird
– Welche Rohstoffe künftig besonders gefragt sind (z. B. Kupfer, Uran, Düngemittel)
– Wie geopolitische Spannungen Preise beeinflussen

️ Ölmarkt vor neuer Preiswelle?
– Auswirkungen der Strasse von Hormus & geopolitischer Risiken
– Warum steigende Energiepreise wahrscheinlich sind
– Chancen für Investoren im Rohstoffsektor

Rohstoffe 2026 – das grosse Bild
– Warum ein starkes Rohstoffjahr erwartet wird
– Welche Faktoren (Inflation, Zinsen, Politik) entscheidend sind
– Strategien für Anleger: langfristig denken statt kurzfristig reagieren

Invest 2026: Prognosen für Gold, Silber und Öl – Wo stehen die Rohstoffe?