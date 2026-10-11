Worldcoin: Wie viel Verlust ein Investment von vor 1 Jahr bedeutet hätte

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Am 10.10.2025 wurde Worldcoin bei 0.8868 USD gehandelt. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in WLDinvestiert, wäre er nun im Besitz von 11’276.80 Worldcoin. Mit dem WLD-USD-Kurs von gestern gerechnet (0.5540 USD), wäre die Investition nun 6’247.87 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 37.52 Prozent vermindert.

Am 01.05.2026 fiel der Coin auf ein 52-Wochen-Tief bei 0.2345 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 13.10.2025 bei 1.010 USD.

Redaktion finanzen.net