|WLD-Anlage
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11.10.2026 19:43:08
Worldcoin: Wie viel Verlust ein Investment von vor 1 Jahr bedeutet hätte
Das wäre der Verlust bei einem frühen Worldcoin-Investment gewesen.
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Am 10.10.2025 wurde Worldcoin bei 0.8868 USD gehandelt. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in WLDinvestiert, wäre er nun im Besitz von 11’276.80 Worldcoin. Mit dem WLD-USD-Kurs von gestern gerechnet (0.5540 USD), wäre die Investition nun 6’247.87 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 37.52 Prozent vermindert.
Am 01.05.2026 fiel der Coin auf ein 52-Wochen-Tief bei 0.2345 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 13.10.2025 bei 1.010 USD.
Redaktion finanzen.net
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