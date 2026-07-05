Worldcoin: Wie viel Verlust bei einem Investment von vor 1 Jahr angefallen wäre

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Am 04.07.2025 war Worldcoin 0.8742 USD wert. Investoren, die vor 1 Jahr 100 USD in WLD investierten, hätten nun 114.39 Worldcoin im Portfolio. Da sich der WLD-USD-Kurs gestern auf 0.4249 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 48.60 USD wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 51.40 Prozent verringert.

Am 01.05.2026 fiel die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Tief bei 0.2345 USD. Bei 1.939 USD erreichte die Kryptowährung am 09.09.2025 ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net