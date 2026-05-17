Worldcoin: Wie viel eine Investition von vor 1 Jahr gekostet hätte

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Worldcoin kostete am 16.05.2025 1.111 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in WLD investiert hätte, hätte er nun 9’004.77 Worldcoin. Die gehaltenen Worldcoin wären gestern 2’162.91 USD wert gewesen, da sich der WLD-USD-Kurs auf 0.2402 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 78.37 Prozent vermindert.

Den tiefsten Stand seit von 52 Wochen erreichte WLD am 01.05.2026 bei 0.2345 USD. Am 09.09.2025 stieg die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Hoch bei 1.939 USD.

Redaktion finanzen.net