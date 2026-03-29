Worldcoin: Wie viel Anleger mit einem Investment von vor 1 Jahr verloren hätten

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Worldcoin wurde am 28.03.2025 bei 0.8413 USD gehandelt. Bei einem WLD-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1’188.68 Worldcoin in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 319.71 USD, da sich der Wert eines Coins am 28.03.2026 auf 0.2690 USD belief. Das entspricht einer Einbusse um 68.03 Prozent.

Am 27.03.2026 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0.2508 USD. Bei 1.939 USD erreichte Worldcoin am 09.09.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net