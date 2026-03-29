|Langzeit-Anlage
|
29.03.2026 19:43:08
Worldcoin: Wie viel Anleger mit einem Investment von vor 1 Jahr verloren hätten
So viel hätten Investoren mit einem frühen Worldcoin-Engagement verlieren können.
Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren.
Worldcoin wurde am 28.03.2025 bei 0.8413 USD gehandelt. Bei einem WLD-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1’188.68 Worldcoin in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 319.71 USD, da sich der Wert eines Coins am 28.03.2026 auf 0.2690 USD belief. Das entspricht einer Einbusse um 68.03 Prozent.
Am 27.03.2026 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0.2508 USD. Bei 1.939 USD erreichte Worldcoin am 09.09.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.
Redaktion finanzen.net
Weitere Links:
BITCOIN KAUFEN? DAS SOLLTEN SIE JETZT WISSEN!
Was beim Einstieg wirklich zählt: Sichere Handelsplätze finden, wichtige Grundlagen und aktuelle Trends verstehen.Jetzt informieren und fundiert in Bitcoin investieren
Top Kryptowährungen
|Bitcoin
|52’607.38596
|-3.77%
|Handeln
|Vision
|0.04120
|0.60%
|Handeln
|Ethereum
|1’582.38083
|-3.33%
|Handeln
|Ripple
|1.05666
|-2.26%
|Handeln
|Solana
|65.93127
|-4.03%
|Handeln
|Cardano
|0.19586
|-3.32%
|Handeln
|Polkadot
|1.02569
|-2.48%
|Handeln
|Chainlink
|6.80329
|-3.98%
|Handeln
|Pepe
|0.00000
|-3.72%
|Handeln
|Bonk
|0.00000
|-3.03%
|Handeln
Inside Krypto
Ob Industrie 4.0, Luxusgüter oder Internet-Infrastruktur - hier finden Sie aktuelle Anlagetrends mit vielen Hintergrundinformationen und passenden Trendaktien. Jetzt mehr lesen
Krypto-Crash oder Einstiegs-Chance? – Bernhard Wenger von 21Shares zu Gast im BX Morningcall
Im BX Morningcall spricht Krypto-Experte Bernhard Wenger von @21shares über seinen Weg vom klassischen ETF-Geschäft in die Welt der Krypto-ETPs und erklärt, warum Bitcoin & Co. längst nicht ausgereizt sind. Er beleuchtet den Wandel von einem vorwiegend retailgetriebenen Markt hin zu immer mehr institutionellen Investoren, die über regulierte, physisch besicherte Produkte wie Bitcoin- und Krypto-ETPs investieren. Themen sind unter anderem Volatilität und „Krypto-Winter“, strenge Compliance- und Geldwäschereiregeln, Kostenstrukturen, Unterschiede im DACH-Raum sowie die Rolle des neuen US-Bitcoin-ETFs und des strategischen Investors FalconX für die nächste Wachstumsphase von 21Shares.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/