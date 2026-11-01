Worldcoin: So viel Verlust wäre bei einem Investment von vor 1 Jahr angefallen

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Worldcoin war am 31.10.2025 0.7997 USD wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in die Kryptowährung investierten, besitzen nun 12’505.33 WLD. Da sich der Wert eines Coins am 31.10.2026 auf 0.3986 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 4’985.25 USD wert. Das kommt einer Abnahme um 50.15 Prozent gleich.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung liegt derzeit bei 0.2345 USD und wurde am 01.05.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung liegt derzeit bei 0.8426 USD und wurde am 02.11.2025 erreicht.

Redaktion Finanzen.net