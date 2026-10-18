Worldcoin: So viel Verlust hätte eine Investition von vor 1 Jahr bedeutet

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Performance im Fokus 18.10.2026 19:43:09

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Worldcoin war am 17.10.2025 0.8724 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in WLD investiert worden wären, hätte man nun 114.62 Worldcoin im Depot. Da sich der WLD-USD-Kurs gestern auf 0.4919 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 56.38 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -43.62 Prozent.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 01.05.2026 bei 0.2345 USD. Bei 0.9487 USD erreichte die Kryptowährung am 26.10.2025 ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net

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