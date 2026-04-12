|WLD-Investmentbeispiel
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12.04.2026 19:43:08
Worldcoin: So viel Verlust hätte ein Investment von vor 1 Jahr bedeutet
Vor Jahren in Worldcoin eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.
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Worldcoin kostete am 11.04.2025 0.7401 USD. Bei einem Investment von 100 USD in WLD zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Investor nun im Besitz von 135.12 Worldcoin. Die gehaltenen Coins wären am 11.04.2026 40.46 USD wert gewesen, da der WLD-USD-Kurs bei 0.2994 USD lag. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 59.54 Prozent eingebüsst.
Das 52-Wochen-Tief von WLD liegt derzeit bei 0.2430 USD und wurde am 06.04.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung liegt derzeit bei 1.939 USD und wurde am 09.09.2025 erreicht.
Redaktion finanzen.net
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