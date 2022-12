Wochenrückblick Kalenderwoche 49 – 2022

Anzeige



Was hat sich diese Woche rund um Blockchain und Kryptowährungen getan? Die relevantesten lokalen und internationalen Geschehnisse sowie ansprechende Hintergrundberichte pointiert und kompakt im Wochenrückblick. Selektierte Artikel der Woche: Der globale Markt für Geld ist der grösste der Welt und der potenzielle Nutzen für die Besitzer erfolgreicher monetärer Vermögenswerte ist erheblich. In weniger als 15 Jahren hat sich Bitcoin bereits als ein aufstrebender, aber ernst zu nehmender Konkurrent im globalen Wettbewerb der Geldwerte etabliert. Bitcoin erfüllt eine Reihe wichtiger monetärer Eigenschaften und ist in vieler Hinsicht eine Aufrüstung der bestehenden Währungen und Vermögenswerte. Es ist kein Zufall, dass die grösste Kryptowährung in vielen historisch bedeutsamen Kategorien von Geldeigenschaften gut abschneidet. James Butterfill setzt Bitcoin dem gesamten adressierbaren Markt globaler Geldwerte gegenüber und schätzt anhand verschiedener Szenarien das Potenzial seiner fortwährenden Adoption ein. Bitcoins gesamter adressierbarer Markt (TAM) – eine Fundamentalanalyse Eine Analyse des gesamten adressierbaren Marktes (TAM) für Bitcoin als Wertaufbewahrungsmittel (SoV) und monetäres Gut/Tauschmittel. Weiterlesen Seit rund zwei Jahren arbeitet die EU an einem ersten umfassenden Krypto-Rechtsrahmen (MiCA). Das Rahmenwerk umfasst die Bereiche Transparenz, Offenlegung, Genehmigung und Überwachung von Transaktionen durch Dienstleistungsanbieter und zielt primär darauf ab, einen einheitlichen Ansatz in allen 27 Mitgliedstaaten zu schaffen. Doch schon bevor die MiCA-Regulierung in Kraft tritt, fordert EZB-Präsidentin Christine Lagarde mit MiCA II eine Ausweitung des Rechtsrahmens auf DeFi, Lending und Staking. EZB-Präsidentin Christine Lagarde fordert MiCA II Die EZB-Chefin macht Druck, um das noch nicht in Kraft getretene EU-Krypto-Rahmenwerk MiCA mit DeFi, Lending und Staking zu erweitern. Weiterlesen Tether gilt mit seinem rund $65 Mrd. an Marktkapitalisierung zählenden Stablecoin USDT als grösster und ältester Stablecoin-Emittent. In seiner Geschichte litt das ausgebende Unternehmen Tether Limited sowie die in Hong Kong basierte Muttergesellschaft iFinex, zu der auch die Kryptohandelsbörse Bifinex gehört, immer wieder unter der Skepsis von Marktteilnehmern. Ausgangslage für das Misstrauen betrafen in erster Linie eine vermutete unzureichende Deckung der ausstehenden Stablecoins. Eine Klage des New Yorker Generalstaatsanwalts gegen iFinex im letzten Jahr, welche in dieselbe Richtung zielte, konnte das Unternehmen mit einer Vergleichszahlung beilegen. Dennoch sorgt eine anhaltend mangelnde Transparenz, was die Deckung der Stablecoins sowie die Gewaltentrennung innerhalb von IFinex anbetrifft, für ein beständiges Misstrauen im Markt. Tethers Liquidität nach FTX-Zusammenbruch in Frage gestellt In einem aktuellen WSJ-Bericht wird der führende Stablecoin-Emittent Tether erneut beschuldigt, nicht über ausreichend Liquidität zu verfügen. Weiterlesen Ungeachtet der Turbulenzen am Kryptomarkt wächst der Gebrauch der Blockchain Infrastruktur und immer mehr Unternehmen nutzen die Möglichkeiten, welche das Web3 mit sich bringt. Ein riesiges Marktpotenzial innerhalb des neuen Internets nimmt der Sektor rund um digitale Identitäten ein. Die zweitgrösste Bank Japans verkündete jüngst die Verwendung des „Soulbound Token“ für die Verifizierung von Identitäten. Dabei handelt es sich um eine Weiterentwicklung von nicht-fungiblen Token (NFTs). Soulbound Token können nicht transferiert werden, sie sind gebunden an ihren Besitzer. Zweitgrösste Bank Japans rückt weiter ins Web3 vor Japans zweitgrösste Bank, die Sumitomo Bank, will einen eigenen Soulbound Token lancieren, um sich im Web3-Sektor zu etablieren. Weiterlesen Ausserdem: Im Zuge des FTX-Debakels zeichnen sich einige interessante Trends auf den Kryptomärkten ab. Im Einklang mit einem Rekordbestand an selbstverwahrten Kryptowerten erhaschen dezentrale Handelsplätze (DEXes) zunehmend Marktanteile. Neben dezentralen Spotbörsen profitieren auch dezentrale Futures-Märkte wie dYdX und GMX vom aktuellen Trend, wie die Preisentwicklung der respektiven Governance-Token verdeutlicht. Obwohl dezentrale derivate Handels-Alternativen an Zugkraft gewonnen haben, sind sie im Vergleich zu den zentralen Derivatebörsen immer noch klein. Marktrückblick Kalenderwoche 49 – 2022 Eine zusammenfassende wöchentliche Rückschau auf die Geschehnisse an den Kryptomärkten mit Fokus auf Trendsektoren, Liquidität, Volatilität, Spreads und mehr in Zusammenarbeit mit Marktdatenanbieter Kaiko. Weiterlesen Sie möchten unseren Wochenrückblick jeweils bequem am Samstag in ihrer Inbox vorfinden? CVJ.CH Newsletter abonnieren Email Adresse: