Wochenrückblick Kalenderwoche 46 – 2022

Anzeige



Währungen handeln Sie möchten Währungen handeln? Unser Ratgeber gibt Ihnen Tipps für den Devisenhandel.

Was hat sich diese Woche rund um Blockchain und Kryptowährungen getan? Die relevantesten lokalen und internationalen Geschehnisse sowie ansprechende Hintergrundberichte pointiert und kompakt im Wochenrückblick. Selektierte Artikel der Woche: Der FTX Fall erschüttert die gesamte Kryptobranche und es kommen immer mehr Details ans Licht. Der Vorfall ist zweifelsohne der grösste Skandal, der den Sektor je erlebt hat. Er hinterlässt nebst geschädigten Kunden, Gegenparteien und Investoren auch einen ganz bitteren Nebengeschmack bezüglich der Umstände, die zum Zusammenbruch geführt haben. Die Pleite der ehemals zweitgrössten Krypto-Handelsbörse ist durch Ignoranz, massiver Verschuldung und schlussendlich Betrug auf Milliardenskala geprägt. Zweckentfremdung von Kundengeldern, Marktmanipulation, Buchaltungstricksereien und eine fehlende Gewaltentrennung werden durch einen ungleich behandelten Abzug von Einlagen sowie einem „Hack“ von mehreren hundert Millionen abgerundet. Grosszügige politische Spenden seitens des FTX Gründers Sam Bankman Fried sowie dessen Verbindungen zu der Führungsspitze des US Regulators SEC rufen zudem Skeptiker auf den Plan. Die Nachwehen der Misere werden noch für lange Zeit zu spüren sein, während die gesamte Branche den entstandenen Vertauensverlust mühselig wieder herstellen muss. Nebst einer erforderlichen Ausweitung der Transparenz von zentralen Kryptodienstleistern wird das Debakel die Hauptanwendung von Kryptowährungen vorantreiben: Die uneingeschränkte Selbstverwahrung digitaler Vermögenswerte. FTX Dossier – Eine Übersicht zum Fall der Kryptobörse Die Enthüllung eines 10 Mrd. tiefen Bilanzlochs und die folgende Insolvenzanmeldung von FTX erschütterte die gesamte Branche. Ein Überblick. Weiterlesen Um eine Gesamtübersicht über das insolvente FTX-Alameda Konstrukt, inklusive seiner 130 Tochterfirmen zu gewinnen, wurde niemand geringerer als Konkursverwalter John Ray als Interims-CEO eingesetzt. Der Anwalt und Insolvenzprofi half bereits bei der Bewältigung der Folgen einiger der grössten Firmenzusammenbrüche in der Geschichte, einschliesslich des Energiehandelsgiganten Enron im Jahr 2001. Rays Dokumenteneinreichung beim Konkursgericht Delaware gibt erste Einblicke in das Tun innerhalb des FTX Firmengeflechts. Dabei liess der Isolvenzprofi verlauten, ein „so umfassendes Versagen von Unternehmenskontrollen und ein so vollständiges Fehlen vertrauenswürdiger Finanzinformationen“ noch nie in seiner Karriere gesehen zu haben. Eine erstaunliche Aussage zu einem von Regulatoren und Investoren begleiteten und vor kurzem $32 Mrd. schweren Unternehmens. Laut dem Interims-CEO hatten Sam Bankman-Fried und sein Mitgründer Gary Wang die vollständige Kontrolle über die digitalen Assets der Hauptgeschäfte der FTX Gruppe. Erste Feststellungen deuten auf ungeprüfte Vermischungen von Geldern innerhalb des Firmengeflechts, internen Verfahren zur Verschleierung von missbräuchlichen Transfers von Kundengeldern sowie übervorteilende Handelsregeln für den hausinternen Hedgefonds Alameda Research hin. FTX/Alameda-Skandal: ein durchgeplanter Betrug? Täglich kommen neue Fakten zum FTX/Alameda-Debakel ans Licht – ein Blick in die jüngsten Gerichtsdokumente, die Betrug vermuten lassen. Weiterlesen Doch nicht nur zentralisierte Krypto-Dienstleister haben mit dem aktuellen Umfeld zu kämpfen. Der Bitcoin-Mining-Markt nähert sich ungeachtet der jüngsten Geschehnisse einer der schwersten Zeiten in der Krypto-Geschichte. Aufgrund sinkender Kurse befinden sich deren Einnahmen derzeit auf dem niedrigsten Stand seit Jahren und steigende Energiepreise beeinträchtigen zusätzlich die ohnehin schon geringen Margen. Die angespannte Situation an den Kapitalmärkten macht die Sache nicht einfacher und daher steht die Frage im Raum, ob ähnlich wie im vergangenen Bärenmarkt bereits eine Kapitulationswelle der Bitcoin Miner bevorsteht. Krypto-Kreditgeber Genesis kämpft mit Liquiditätsproblemen Genesis Global Capital muss im Zuge des FTX-Debakels seine Kreditvergabe und Abhebungen ebenfalls einstellen. Droht die Insolvenz? Weiterlesen Doch nicht nur zentralisierte Krypto-Dienstleister haben mit dem aktuellen Umfeld zu kämpfen. Der Bitcoin-Mining-Markt nähert sich ungeachtet der jüngsten Geschehnisse einer der schwersten Zeiten in der Krypto-Geschichte. Ihre Einnahmen befinden sich derzeit auf dem niedrigsten Stand, steigende Energiepreise beeinträchtigen die ohnehin schon geringen Margen der Hosting-Anbieter und die Kapitalmärkte werden immer angespannter. Steht ähnlich wie im vergangenen Bärenmarkt eine Kapitulation der Miner bevor? Kapitulation der Bitcoin-Miner rückt näher Die rauen Makrtbedingungen und die steigenden Energiekosten erschweren den Bitcoin Minern das tägliche Leben und das Mining. Weiterlesen Und noch eine Auswirkung ist aufgrund des FTX-Alameda Skandals zu beobachten: Der Ausfall einer der grössten Market Maker in der Kryptowährungsbranche zieht eine rapide Verringerung der Liquidität an den breiteren Krypto-Märkten mit sich. Marktanalysen des Krypto-Datenanbieters Kaiko führen auf, wie sich das Wegbleiben von Liquidität in Milliardenhöhe auf diverse Währungspaare auswirkt. Liquidität der Krypto-Märkte in einer Post-Alameda-Welt Eine Analyse der Auswirkungen des Zusammenbruchs von Alameda auf die Krypto-Branche und der allgemeinen Liquidität auf den Märkten. Weiterlesen Sie möchten unseren Wochenrückblick jeweils bequem am Samstag in ihrer Inbox vorfinden? CVJ.CH Newsletter abonnieren Email Adresse: